Pětačtyřicet minut bylo tentokrát pro mne málo
Nejprve trochu historie. Nejstarší zpráva o výše zmíněné radnici pochází z roku 1493, kdy na již postavené budově nechali tehdejší radní zhotovit dnes již charakteristickou věžičku. Stavitel pražského orloje na Staroměstském náměstí, Mistr Hanuš, do ní nechal o rok později nainstalovat nový hodinový stroj.
Před jedenácti lety prošel celý dům nákladnou rekonstrukcí a vznikl tu Výstavní dům Stará radnice a prostory pro stálé výstavní expozice. Jednou z nich je i expozice jindřichohradecké úzkokolejky.
Hned v úvodu se na velice podrobně zpracovaných infopanelech dozvíte, kdy se začala stavět, dnes tak turisticky hojně navštěvovaná, úzkokolejka z Jindřichova Hradce do Obrataně a na druhou stranu do Nové Bystřice a mnoho dalších zajímavých věcí. První plány na její stavbu se objevily již v roce 1886.
Snímky původních jízdních řádů, návěstí, zabezpečovacího zařízení či historických fotografií naleznete ve fotogalerii.
Úzkorozchodná místní dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice používala od svého otevření v říjnu 1897 traťový úsek bývalé Českomoravské transverzální dráhy z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy, dlouhý 2,663 km. Společný úsek řešili projektanti čtyřkolejnou splítkou, přičemž byla úzkorozchodná kolej vložena mezi koleje rozchodné v normální šířce. Původně použité kolejnice soustavy XI. byly později nahrazeny jinými různými typy. Z vícero technických důvodů byla výše uvedená splítka v roce 1985 rekonstruována na tříkojenou. (Torzo původní úzkokolejky je k vidění před vlakovým nádražím v Jindřichově Hradci).
V 19. století se na evropských železnicích vyskytovalo velké množství různých rozchodů kolejí. Tzv. úzkokolejky se využívaly převážně na přepravu surovin. Hodnota 760 mm se do kontinentální Evropy dostala po dokončení Suezského průplavu v roce 1869. Dalšími shodami okolností se tak vlastně náhodou stal tento ,úzký rozchod´ jedním z nejrozšířenějších v Evropě.
A to už jsme u modelového kolejiště. Vláček motoráček si to sviští kolem zemědělského družstva či farmy. Silážní jámy jsou vzorně zakryté a zatížené pneumatikami, vpravo se pasou kravičky. Vlevo nahoře za plotem se koná tradiční pouť (detail v galerii – povšimněte si té fronty před TOI – TOIkami – vlevo nahoře vedle druhé střelnice).
Jiní však odpočívají aktivně. Je potřeba převzít balíček od DHL, uhrabat trávník kolem vilky, pokecat se sousedy na chodníku nebo nastoupit do autobusu a dojet k babičce pro vajíčka. Na snímku vpravo roste nový domek jako z vody.
Na stavbu digitálně řízeného kolejiště byly použity prvky z pražského domu vláčků, který ukončil svoji činnost. Jeho nepravidelný tvar je v rozměru 10 x 7 metrů, má řadu vleček, tři nádraží a jednu zastávku. Podél kolejiště je řada tlačítek, kterými mohou dětští i dospělí návštěvníci uvádět do činnosti interaktivní prvky. Například majáky u policejních aut nebo pohyb některých figurek. Na kolejišti se může najednou pohybovat až třicet vlakových souprav.
Pozorní návštěvníci si všimnou i mnoha drobných detailů – reportéři TV Nova se chystají natočit obří muchomůrky, nešikovnému traktoristovi se vysypaly balíky z návěsu, aktivní zahrádkář má své latifundie hned vedle tratě. Nechybí kostel s přilehlým hřbitovem, stanový tábor pod rozhlednou ani čilý pracovní ruch v depu, lomu nebo na pile Xenia (v galerii). Jako v každé správné krajině si můžeme všimnout mostů, tunelů, skal i kontroverzních větrníků na výrobu elektrické energie.
Expozice JHMD je otevřena celoročně od úterý do neděle. Prohlídka začíná každou celou hodinu, modelové kolejiště je v provozu 45 minut. A věřte mi, nestačí to ...
Autorka textu je zároveň autorkou všech zveřejněných fotografií.
Daniela Lender Chaloupková
- Počet článků 3
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 171x