Památník tří odbojů v Lošanech
Jako dítě jsem byla naprosto fascinovaná odvahou, ale zároveň nesmírným utrpením legionáře, vojáka a vlastence Josefa Mašína, který za osvobození naší země položil život. Zcela pochopitelně mi děda vypravoval také o jeho statečné manželce Zdence a třech dětech Ctiradovi, Josefovi a Zdeňce.
Jak už jsem několikrát ve svých textech zmínila, zajímá mne nejen historie, ale zejména příběhy míst a lidí, kteří historii utvářeli a utvářejí.
S velkým zájmem jsem proto sledovala ponejprv marný, ale nakonec vítězný, boj Zdeňky Mašínové o navrácení rodného statku v Lošanech, ukradeného rodině statečného odbojáře zločinným komunistickým režimem 28. prosince 1956 na základě usnesení Nejvyššího soudu ČSR. Soudní bitvy vyhrála definitivně v roce 2017. O dva roky později jsem se s ní měla setkat na Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě u příležitosti druhého vydání kroniky rodu Mašínů Sestupme ke kořenům!. Nečekaně však onemocněla a nemohla přijet. Další příležitost se mi již nenaskytla.
O to více jsem toužila se podívat na lošanský statek, který se mezitím měnil na Památník tří odbojů.
Čas běžel, vždycky do toho něco přišlo. Vydali jsme se tedy do Lošan v neděli 22. listopadu na vzpomínkovou akci s názvem Oslava života Josefa Mašína. Prostřední syn statečného odbojáře zemřel jako poslední ze tří sourozenců 2. listopadu tohoto roku ve věku 94 let. O osm dní později byl, stejně jako jeho bratr Ctirad, pohřben v úzkém rodinném kruhu na vojenském hřbitově v Riverside v Kalifornii.
Selská rodina Mašínova hospodařila na svém gruntu ve středočeských Lošanech od roku 1699. V páté generaci se dědicem statku stal Josef František Mašín (1896 – 1942), budoucí legionář, důstojník a odbojář, otec Ctirada, Josefa a Zdeňky.
Dvě zastřešené klenuté místnosti jsou chráněné stříkaným betonem. Ve vstupní části je instalován překlad motáků (v galerii), napsaných Josefem Mašínem krátce před popravou, v nichž se obrací ke svým třem dětem.
V klenbě další místnosti jsou zabudovány světlovody v národních barvách (vlevo), symbolizující tři odboje – za První republiky, během okupace a po únorovém převratu v osmačtyřicátém roce. Na snímku vpravo jsou bývalé hospodářské budovy se stálou expozicí, věnovanou Mašínovu rodu a všem jejich spolubojovníkům a přátelům.
Takto vypadal rodný dům Josefa Mašína kolem roku 1900 (vlevo) a takto si interiéry prohlížela Zdeňka Mašínová v červenci 2017 poté, co jí byly nemovitosti konečně vráceny.
Zdenka Mašínová byla kvůli odbojové činnosti svého manžela pod stálým dohledem gestapa. Od ledna 1942 až do jeho popravy v červnu téhož roku ji nacisté rovněž věznili na Pankráci. Výslechy však nebyly násilné. Zde se na jedné cele poznala s pozdější národně-socialistickou poslankyní Miladou Horákovou a staly se z nich přítelkyně. Děti směly maminku ve vězení navštěvovat v doprovodu babičky Emmy a donést jí prádlo. Domů se vrátila nemocná a oslabená.
Po válce vstoupila matka do KSČ, ale v návaznosti na zatčení Milady Horákové legitimaci vrátila a organizovala podpisovou petici za její omilostnění. Měsíc před svým druhým sňatkem s bývalým vojákem a diplomatem Zbyňkem Roušarem byla v listopadu 1953 zatčena StB kvůli odbojové činnosti svých synů, a to přímo v nemocnici, na lůžku po těžké operaci a s nádorovým onemocněním. I přesto (nebo právě proto?) ji nechali ležet rok bez pokrývky na betonové zemi ve vazbě v Ruzyni. Při každé prosbě o návštěvu lékaře je nařčena ze simulantství. Když se konečně v roce 1954 dočká návštěvy vězeňského lékaře, je okamžitě odvezena na operační sál, z něhož se vrací opět do vězení. V samostatném vykonstruovaném procesu byla v roce 1955 odsouzena na 25 let žaláře za údajný čin velezrady a špionáže. Jen zázrakem unikla trestu smrti. Poté je přemístěna do ženské věznice v Pardubicích, kde začne pracovat jako švadlena. Po odečtení všech poplatků a srážek si vydělá osmdesát haléřů za měsíc. Přes svůj stále se zhoršující zdravotní stav Zdena Mašínová šije jak o závod a brzy se dostane na výdělek 12 Kčs měsíčně. V jejím posudku se však dočteme, že „O převýchovu nejeví zájem, chová se nadřazeně, má nepřátelský postoj k pracující třídě.“ Krátce před svou smrtí v červnu 1956 je převezena zpět na Pankrác, kde ji ještě stihne navštívit dcera Zdeňka s babičkou Emmou. Ostatky odmítnou dceři vydat, tělo je spáleno a popel vysypán do hromadného hrobu na hřbitově v Ďáblicích.
Dokážeme si vůbec představit, v jakém prostředí děti vyrůstaly a jak se formovaly jejich charaktery?
Po zatčení jejich matky plánovalo gestapo odvézt Ctirada a Josefa do Německa na převýchovu. Zdeňka, která byla od narození těžce postižená a začala chodit až po mnoha operacích ve svých jedenácti letech, by pravděpodobně skončila v plynové komoře. Díky babičce Emmě, která gestapu přísahala, že z polosirotků vychová řádné občany Říše, byli zachráněni.
Ctirad a Josef se zapojili do odboje, za což po válce obdrželi od prezidenta Edvarda Beneše vyznamenání Za chrabrost. Když v květnu 1945 dorazila do Poděbrad Rudá armáda, kterou Mašínovi radostně přivítali, jeden z vojáků prosil maminku, aby si jej vzala. Za žádnou cenu nechtěl zpět do Sovětského svazu. O pár let později všichni pochopili, proč.
Josef Mašín byl in memoriam povýšen na brigádního generála, pojmenovali po něm ulici, jeho žena dostala od prezidenta medaili Za zásluhy I. stupně. Před odchodem do ilegality přepsal rodový statek v Lošanech na své děti, aby je zabezpečil do budoucna a Němci jim nemohli statek zabavit.
Komunistům to však evidentně nevadilo. Kvůli nevhodnému třídnímu původu se Mašínovi museli vystěhovat z poděbradského domku, později jim byl ukraden i statek. Bratři nesměli studovat, skauting byl zakázán.
Čekali, že dojde k protikomunistickému povstání a k otevřenému konfliktu mezi demokratickým světem a sovětským blokem. To se nestalo, a tak se v roce 1951 pustili do odboje po svém.
Malá Zdeňka už jako šestiletá zažívala během protektorátu každodenní domovní prohlídky a výslechy nacistů, když se snažili dopadnout jejího otce. O odchodu bratrů za hranice se dozvěděla až z vysílání rádia Svobodná Evropa. A protože už na ně komunisté nemohli, zatkli tehdy i dvacetiletou Zdeňku. Aby ji co nejvíce ponížili, zavřeli ji nahou na vymrzlou samotku, denně ji vodili s páskou přes oči a ve vězeňských pantoflích k výslechům. Co všechno musí člověk – žena vydržet?
„Režim byl teroristický, byl nesmírně tvrdý, nesmírně sadistický. Pokládali jsme za nutnost splnit odkaz našeho otce a proti tomuto teroru se postavit,“ řekla v jednom z rozhovorů.
Zdeňka Mašínová zemřela letos v červnu ve věku 92 let.
Nejstarší Ctirad byl v srpnu 1952 odsouzen ke dvěma a půl roku odnětí svobody za přípravu ilegálního přechodu státní hranice. Až do propuštění v červnu 1953 byl vězněn v jáchymovských uranových dolech.
Po uplynutí pětiletého závazku služby v americké armádě, který byl podmínkou pro získání amerického občanství, odešel do civilu a začal se věnovat podnikání. Vedl autoservis a společnost, nabízející jeho vynálezy. Během roku 1961 jej potrápily těžké zdravotní obtíže související s nádorovým onemocněním lymfatického systému, ale transplantace vlastních i dárcovských krvetvorných buněk byla úspěšná. Ctirad zemřel v jednaosmdesáti letech v roce 2011.
Autorem koncepce Památníků tří odbojů je historik Petr Blažek, ředitel Muzea XX. století, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a přítel Mašínovy rodiny. Na snímku při svém posledním setkání s Josefem Mašínem letos na jaře. „Činnost skupiny bratří Mašínů ve třetím odboji je potřeba neustále připomínat, protože řada lidí ji má velmi zkreslenou. Často si neuvědomují, v jak brutálních podmínkách tehdy ti mladíci fungovali a co vlastně dokázali,“ řekl na vzpomínkové akci.
Pětičlenná skupina uprchlíků – Ctirad a Josef Mašínovi, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata, měli s sebou v noci z 3. na 4. října 1953 pro orientaci pouze tuto mapu rozděleného Německa a Berlína z poválečného časopisu. Do 31. října museli překonat více než 300 kilometrů z Hory Svaté Kateřiny přes tehdejší NDR do Západního Berlína.
Přes obrovskou přesilu komunistických bezpečnostních složek obou států se na Západ dostali jen bratři Mašínovi a Milan Paumer. Václav Švéda a Zbyněk Janata byli během útěku v NDR zraněni, zadrženi východoněmeckými policisty a předáni do Československé republiky, kde byli brutálně mučeni a posléze popraveni. Na šibenici skončil i jejich strýc, bratr jejich matky, Ctibor Novák. Vězněni a mučeni byli i další příbuzní a přátelé uprchlých mladíků.
Také Milan Paumer vstoupil do armády USA, poté pracoval jako údržbář, dělník v leteckých opravnách a taxikář. Do důchodu odešel v roce 1998 jako majitel taxislužby. V roce 2001 se natrvalo vrátil domů, zemřel o devět let později.
Na Josefa Mašína zavzpomínal také česko-americký spisovatel, scénárista a dramatik Jan Novák, autor rozsáhlého beletristické zpracování příběhu bratří Mašínů z roku 2004 pod názvem Zatím dobrý, které získalo cenu Magnesia Litera 2005 pro knihu roku. Na setkání předčítal z knihy rozhovorů Za vodou z roku 2009, v níž důvěrně zpovídá Josefa Mašína, Miloše Formana, Antonína Kratochvíla a další Čechy, kteří se usadili „za velkou louží“.
S mnoha vzpomínkami přišel i dokumentarista, režisér, kameraman a producent Martin Vadas, specialista na poznávání nacistické a komunistické totalitní moci na území bývalého Československa. Vedle mnoha jiných filmů je autorem dokumentu z roku 1996 Země bez hrdinů, země bez zločinců... o odbojové činnosti skupiny bratří Mašínových a dalších, na který se všichni přítomní rádi podívali.
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Roky sledovaný příběh tří mužů, kteří se v padesátých letech vzepřeli komunistickému režimu v Československu a odešli za svobodou, se úmrtím Josefa Mašína definitivně uzavřel.
Jejich odbojová činnost, šest mrtvých příslušníků SNB a dalších, kteří proti nim vytáhli zbraně, však stále rozděluje českou společnost na dva nesmiřitelné tábory.
Milan Paumer vždy poukazoval na to, že protivníci měli také zbraně a neváhali je použít. „Pořád jsme čekali a pořád se nic nedělo. Někdo musel něco dělat. My jsme nechtěli střílet. Ale dostali jsme se do situací, kdy jsme střílet museli. Buď my, nebo oni. Třídní boj vyhlásil režim. Ne my. Oni zabíjeli a popravovali. Měli jsme jít proti nim s holýma rukama?“
Josef Mašín dodával: „Lidé, kteří tehdy přišli o život, byli bez výjimky ozbrojení. Chtěli jsme bojovat proti komunistům, ti vyhlásili občanskou válku většině českého národa. Ve válce jsou oběti na obou stranách. Mnoho lidí odešlo, tisíce byly v lágrech, stovky zavražděny.“
Nejsem povolána k vyslovování jakýchkoliv soudů. Více než tyto tři mladé odbojáře vidím tři sourozence a jejich matku. Komu ublížila nemocná žena, které nacisté brutálně zavraždili manžela? Proč byla ponižována handicapovaná dívka? Pro potěšení a zvrácenost jejich mučitelů z řad dělnické třídy?
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V letech 1948 až 1989 prošlo československými komunistickými věznicemi více než 262 tisíc politických vězňů. Ve vězení, během zatýkání a v táborech nucených prací zahynulo tři tisíce osob. Do listopadu 1960 bylo z důvodu protikomunistické činnosti popraveno 241 osob.
Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, nabyl účinnosti až 17. listopadu 2011, více než dvacet let po tzv. Sametové revoluci.
Všechny fotografie jsou autorské
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