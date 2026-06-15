Neplatičem koncesionářských poplatků snadno a rychle
V závěru minulého týdne na mne ze schránky vyjukla obálka s logem České televize. Stejná mi přišla téměř na den přesně před dvěma lety. Takže jsem za A) tušila, jaký je obsah sdělení a za B) jsem před sebou měla poměrně náročný, i když velice zajímavý víkend, proto jsem si jej nechtěla kazit nějakým nepříjemným sdělením.
Jenže – právě proto, že jsem tušila, co je uvnitř a znám svou povahu (Býk s ascendentem ve Lvu ... s tím se zkrátka nedá nic dělat), nakonec jsem obálku otevřela.
Zajímavé je, že AI mi odmítla zhotovit obrázek neplatiče televizních poplatků. Důvodem je zákaz zobrazování osob jako pachatelů protiprávního jednání, dlužníků nebo jiné naznačování neověřených obvinění či negativní právní situace. Škoda, že se tím neřídí ČT. Ilustrační obrázek vytvořen pomocí ChatGPT
Bingo! Česká televize po dvou letech od svého předchozího sdělení zjistila, že neplatím televizní poplatky, načež mne na to nejen upozorňuje, ale zároveň dělá: Ty, ty, ty, nebudeš-li platiti, zaklepou ti na dveře exekutoři a kvůli pokutám z prodlení tě nejen sedřou z kůže, ale můžeš také skončit ve vězení nebo dokonce na hranici!
No, co vám budu povídat ... Ač jsem z ,gruntu hodná žencká´ (jako zelinářová Dobiášová z legendární Nemocnice na kraji města – nezapomenutelná Stella Zázvorková), má výše uvedená povaha vybuchla jak Etna po desetiletích klidu.
Dobrá ... přiznám se ... Tzv. koncesionářské poplatky platím už téměř pětačtyřicet let. Od té doby, kdy jsem se postavila na vlastní nohy, bez ohledu na počet změn adres v důsledků stěhování a matení televizního molocha různými příjmeními v důsledku rozvodu a nového manželství. Každou změnu jsem vždy písemně nahlásila. Platím poctivě, pravidelně a trvalým příkazem z účtu. Takže jsem si před časem pouze změnila částku na povinně vyžadovaných 150 Kč a dál si toho nevšímala.
Před dvěma lety, kdy mi uvedený dopis přišel poprvé, mne málem ranila mrtvice. Dotazy ve svém okolí jsem zjistila, že jde pravděpodobně o nějakou novou zábavu televizních pracovníků, protože stejný dopis dostal pomalu každý druhý z mých známých. Pro upřesnění – všichni platili a platí. Ať už si o tom myslí cokoli. Na zaslaný formulář jsem tedy nadrápala své vyjádření, číslo svého účtu, z něhož poplatky posílám, variabilní symbol a neodpustila si dovětek, ať si udělají pořádek ve své evidenci.
Do pátku minulého týdne byl klid. Pár minut jsem zuřila, metala blesky a nadávala, načež jsem formulář kopla do kouta mezi maskované ,pabučiny´ a jala se užívat si víkendu.
Dnes jsem se rozhodla zavolat na telefonní číslo, uvedené na výhružném dopisu. Vytáčím poprvé, čekám pět minut. Kovový hlas automatu mi oznamuje, že nejsem jediná, kdo něco chce, ať zavolám jindy. Volám podruhé, tentýž scénář. Začínají se mi chvět ruce, hladina adrenalinu stoupá.
Můj byt začíná připomínat arénu. Podrážděný býk pomalu sklání hlavu, z nozder začíná vycházet pára, oči se podlévají krví, kopýtka lehce podhrabávají ... Lví ascendent ponouká: Nenech si to líbit. Ukaž jim, kde je jejich místo ...
S láskou a nostalgií beru do rukou svou chytrou Nokii, jíž pomalu dochází dech a začíná předávat své informace novému, ještě chytřejšímu nástupci, který se zatím líně povaluje na stole a čeká na svou hvězdnou chvilku.
Volám potřetí. Jedna minuta. Dvě. Tři. Čtyři. Najednou ... mladý hlas. Operátor se představuje a chrlí na mne naučené větičky. Nadiktuji mu číslo, uvedené na formuláři a ptám se, proč a nač a jak a kde ...
Mladý muž si mne ověřuje dle roku narození a začíná se mnou mluvit jako s nesvéprávnou stařenkou. Jestli opravdu bydlím tam, kde bydlím, jakou že to formou platím a jestli jsem si jistá, zda vůbec platím. Hochu, hochu, dráždíš hada bosou nohou ...
Nadiktuji mu variabilní symbol, pod nímž platby odcházejí a upozorním jej, ať se mnou nehovoří jako s dementním člověkem. Fajn, peníze tam jsou, ale chlapec mi tvrdí, že ON tam vidí jiné jméno, než jaké uvádím já (přestože jsem na něj obdržela formulář, který držím v ruce). Opáčím, že změnu příjmení jsem hlásila dokonce dvakrát, písemně a kopií občanského průkazu.
„V tom případě nechápu, co tedy vlastně chcete ...,“ odvětí Českou televizí placený zaměstnanec, který (pravděpodobně) hodlá příští týden stávkovat kvůli dnešnímu rozhodnutí vlády o zrušení koncesionářských poplatků.
V ten okamžik Býk se Lvem na zádech vyrazil. Čertík vyletěl z krabičky a Etna vybuchla podruhé.
Chudáka operátora tam možná křísí ještě teď. Ano, přiznávám, on dotyčný dopis neposlal. Ale dobré vychování mu chybí.
Všichni občas řešíme něčí pochybení. Úředníků, firem, jednotlivců. Nikdo není neomylný, tedy ani já. I když jsem naštvaná, vím, že operátoři za chyby jiných nemohou. Oni jsou jen první ,na ráně´. Proto jsem na ně vždycky slušná a děkuji jim za pochopení. Ale také se mi ještě nikdy nestalo, aby se ke mně někdo choval takto arogantně.
Zvláštní je, že zprávu o rozhodnutí vlády jsem si přečetla až poté. I emotivní vyjádření vedení České televize o hromadném propouštění. V tu chvíli mne napadlo, že by možná dotyčnému mladému muži neuškodilo jít někam jinam. Skutečně pracovat. A nejen zvedat pomyslná telefonní sluchátka.
Daniela Lender Chaloupková
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