Nekonečný příběh - bez konce?
Byli spolu tři roky, ale ...
Pod stromeček tehdy dostala zásnubní prsten a byla na vrcholu štěstí. Po Novém roce se však z dlouhodobého zahraničního pobytu vrátila partnerova dospělá dcera a veškeré své úsilí věnovala rozvrácení otcova vztahu. Protože však pro něj byla stále tou ,malou Princezničkou´, která jej potřebovala a nemohl jí nic odepřít, dopadlo to tak, jak bylo řečeno.
A tak se Kateřina rozhodla. „Raději budu sama, než se zase zklamat a trápit se,“ říkala všem svým přátelům.
Pomalu běžely dny, týdny, měsíce. Utekly dva roky, Kateřina žila spokojený, ale trochu nudný život. Partnera nehledala, ale občas jí bylo smutno. Kamarádky mají rodiny, partnery, děti, vnoučata, kamarádi si kvůli častým kafíčkům s ní nechtějí nabourat své vztahy a soukromí, chodit sama na procházky, do kina nebo na výstavy ji nebaví.
Když se mohou lidi na inzerát seznámit, proč si touto cestou nenajít kamarádku nebo kamaráda, kteří jsou na tom podobně jako já, řekla si jednou. Klasický inzerát zavrhla, internetové seznamky ji nepřesvědčily. Po čase narazila na webovku, kde lidé hledali parťáky do hor, k moři, na sport, procházku, za kulturou ... To je ono, zajásala Kateřina.
Zadala tedy inzerát, pochopitelně bez fotografie. Protože u kamarádského vztahu na vzhledu, výšce, váze, bujnosti kštice apod. nezáleží. Ozvala se jedna žena, s níž jsou dodnes v kontaktu. Po odpovědích od mužů typu: zavolej, musím ti něco důležitýho říct; chci tě pomylovat apod. ….. chtěla inzerát zrušit. Ten den se ale ozval pán, dle způsobu vyjadřování inteligentní a s pěknou a spisovnou češtinou. Vyměnili si pár informací, a protože jí hned ve druhém mailu poslal fotografii, považovala za slušné mu poslat i tu svou. Zarazilo ji, když zareagoval, že není jeho typ. Hmm, ale to se snad mezi kamarády tolik neřeší..., běželo jí hlavou. Posléze se dozvěděla, že se pán domníval, že je starší, nehezká, a tímto způsobem hledá partnera. Což by prý jemu nevadilo … Hmm ...
Dnes se Kateřina sama sebe ptá, proč konverzaci s ním hned neukončila. Prý se jí s ním hezky psalo. Vše v kamarádském duchu. Pán, říkejme mu Karel, byl vzdělaný, měl zajímavé koníčky, žil cca 50 kilometrů od Kateřinina bydliště.
Bohužel, postupně a naprosto nečekaně přicházely šoky jeden za druhým. Jednou se dozvěděla, že i přesto, že není Karlův požadovaný partnerský typ, třeba někdy, v budoucnu... Prý se zakoukal, poslal jí i zamilovanou báseň. A přiznejme si, která žena (byť momentálně partnera nehledá) by nebyla takovou romantikou potěšena. Karlovi poděkovala s tím, že jí jde opravdu jenom o kamarádství.
Vzápětí přišel mail s informací, že si ji pán tímto testuje, zda mluví pravdu. Dostávala různý počet plusů či mínusů za to, jak reagovala. Nabyla tedy dojmu, že na druhé straně monitoru a klávesnice sedí nad půllitříky napěněného zlatavého moku parta kamarádů, kteří se ji snaží tímto způsobem „tahat za nos“ a navrhla osobní setkání. Chtěla si tak ověřit, zda je její podezření oprávněné nebo zda je dotyčný skutečný člověk a jenom neví, co chce.
Karel se setkáním souhlasil, i když v duchu „pal/nepal“ z filmu Limonádový Joe (přijedu/nepřijedu). Nakonec se sešli a pobyli spolu celé odpoledne. Procházeli se v přírodě, konverzovali o všem možném a leccos si vzájemně vysvětlili. Zejména její stáletrvající zájem o „pouhé“ kamarádství. Alespoň si to Kateřina myslela.
Druhý den dostala další mail, z něhož jsem se dozvěděla (znovu), že nejenom není Karlův typ, ale jako žena je pro něj naprosto nepřitažlivá. Dokonce ji obvinil z dominance (a to jenom proto, že při jízdě autem odmítla sedět vzadu, protože jí to nedělá dobře po zdravotní stránce). Další věty a hodnocení se nesly v tomtéž duchu, aby bylo Kateřině JASNÉ, že pro Karla jako PARTNERKA nepřipadá v úvahu. Hmmm, ale to jsem přece vůbec nikdy netvrdila ani nepožadovala, říkala si Kateřina, nevěřícně čtouc tuto zprávu.
Jediné, co prý Karla na ní zaujalo, byl prý její mozek…. (ach můj Bože, jak hluboko Kateřina klesla)… Sexymozek, to už tady jednou bylo... , a jak to dopadlo, vědí nejenom čtenáři bulváru.
Po vyslechnutí Kateřinina příběhu tak nějak nevím. Vlastně vím. Ale vědí (někteří) muži, co chtějí???
Pokud čtenářky/čtenáři dočetli až sem, a alespoň jednu/jednoho jsem rozesmála, budu spokojená.
Mimochodem ... Po dlouhodobém kamarádském vztahu se Kateřina zamilovala a je opět šťastná.
Daniela Lender Chaloupková
