Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na operu? V lodičkách!

Téměř před měsícem jsem si zde vylévala srdéčko, jak se těším do Státní opery v Praze na Aidu, ale že nevím, zda tam náhodou nepůjdu bosa jako ,chytrá horákyně´.

V krátkosti pro ty, kteří nečetli Na operu bosa nebo v lodičkách? Počátkem dubna jsem si u jedné české firmy (holedbající se prodejem zdravotní obuvi) objednala lodičky, které nedorazily. Firma slíbila vrátit zaplacené peníze, ale „skutek utek“. Mé vyprávění tehdy končilo 24. dubnem, kdy dotyčný prodejce již dva týdny s mými financemi neoprávněně vesele hospodařil, čímž porušoval nejen své vlastní obchodní podmínky, ale i občanský zákoník.

Nebyla bych to ovšem já, kdybych se vzdala bez boje. O čtyři dny později, tedy 28. dubna, mi z oné firmy přišel mail, že peníze za nevyřízenou objednávku lodiček vrací na můj účet. Nic nedorazilo. Následující den jsem jim odpověděla s tím, že pokud zadržovanou částku obratem nevrátí, podám podnět k prošetření jejich obchodních praktik na ČOI (Česká obchodní inspekce).

Nejenom, že můj účet stále naprázdno otevíral svá hladová ústa, ale prodejce slovy své zaměstnankyně mailem odvětil, že je částka proplacená, a že už mi to napsali. Punktum.

Moje babička by řekla Jak u blbejch na dvorku ...

Čertíček pokušitel mě ovšem pošťuchoval svými vidličkami, abych to nenechala jen tak. Povolala jsem přítele ,interneta´, chvilku s ním debatovala a ejhle ... Na první dobrou mi vyplivl pár (veřejně dohledatelných) informací o majiteli firmy včetně telefonního čísla, které na firemních stránkách není.

Ťuk ťuk na klávesnici mého inteligentního mobilu a volám ... Nepříjemný mužský hlas. Po mém představení se a ověření si, že jsem našla toho správného člověka, následuje omluva z mé strany, že jej připravím o chvíli jeho vzácného času. Načež jsem se snažila vysvětlit mu nastalou situaci.

Že by si pan majitel rval kštici a okamžitě a střelhbitě mi poslal dlužné peníze po poštovním holubovi, to mne ani nenapadlo. Ale ani to, že mi vynadá. Jak si mohu myslet, že zaplatím zboží a když ono není, že mi hned vrátí peníze. Že ono HNED trvá už téměř tři neděle, neřešil. Hlavně jej zajímalo, kde jsem na něj sehnala telefonní číslo. A když mi prý ženské napsaly, že peníze vrátily, tak že určitě přijdou. Výživných šest minut.

Další den jsem podala podnět na ČOI. Obratem mi odpověděli, že po vyhodnocení obsahu mého sdělení bylo vše postoupeno k přímému vyřízení odboru spotřebitelského poradenství ústředního inspektorátu a zároveň poradili, ať svůj požadavek pošlu prodávající firmě doporučeným dopisem.

Stalo se tak až 11. května, protože mám také nějaký soukromý život a nehodlala jsem májové svátky promarnit smolením rádoby úředního lejstra.

Díky možnosti sledování zásilek jsem tak v téměř přímém přenosu tiše a s pozdviženým obočím pozorovala strastiplnou cestu mé velice strohé žádosti o návrat mých korunek.

Doporučený dopis jsem adresovala přímo na majitele firmy. Ano, toho, co jsme si tak pěkně „v srdečném a přátelském ovzduší“ poplkali přes telefon.

Na první dobrou dopis nepřevzal. Ani napodruhé. Potřetí, když už měl tamní pošťák asi prošoupané podrážky, tedy sedm dní od mé cesty na poštu, byl doporučený dopis konečně doručen.

O půlnoci 20. května jsem do mailu obdržela následující vyjádření:

„Po telefonickém upozornění z Vaší strany jsme původně zadali příkaz k proplacení prostřednictvím platební brány ComGate. Bohužel byla tato refundace následně stornována, čehož jsme si v danou chvíli nevšimli.

Včera, dne 18. 5. 2026, jsme od Vás obdrželi písemnou výzvu, na základě které jsme celou záležitost znovu prověřili a zjistili uvedený problém. Refundaci jsme tedy dne 19.5.2026 opětovně zadali stejným způsobem, jakým byla objednávka uhrazena, tedy vrácením na platební kartu prostřednictvím ComGate.

Prosíme Vás nyní o kontrolu. Připsání finančních prostředků může trvat přibližně 1 – 3 pracovní dny, přičemž rychlost připsání již nemůžeme z naší strany ovlivnit, protože závisí na zpracování platební bránou a bankou vydavatele platební karty.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za trpělivost.“

Podepsán tým e-shopu.

Včera mi vrácené zlaťáky KONEČNĚ zacinkaly na účtě. Po 42 dnech.

O vyjádření onoho údajného týmu e-shopu si myslím své. Pro mne je důležité to, že jsem celou záležitost nehodila za hlavu. Jde o princip.

A jak to nakonec dopadlo s tou cestou do Opery? Lodičky jsem si mezitím objednala u jiné firmy. Nejsou sice tak krásné, jako ty původní, ale i tak se mi líbí. Jaká bude Aida, o tom určitě také napíšu. Už se na ni moc těším.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří mi pod výše uvedeným předešlým blogem vyjádřili podporu a naději v navrácení peněz.

Autor: Daniela Lender Chaloupková | pátek 22.5.2026 1:08 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Další články autora

Daniela Lender Chaloupková

Když v podhradí řinčí zbraně

Jestlipak znáte hrad Roštejn? Pokud ne, vzpomeňte si na pohádky Jak se budí princezny (1977) nebo Z pekla štěstí 2 (2000). Lovecké sídlo, vybudované v první polovině 14. století na skalnatém vrchu, dominuje krajině nedaleko Telče.

16.5.2026 v 20:48 | Karma: 8,50 | Přečteno: 147x | Diskuse | Fotoblogy

Daniela Lender Chaloupková

Fascinující aqua show ve sv. Floriánovi

Jihočeský Jindřichův Hradec je jedním z míst mého srdce. Nedaleko odtud jsem prožila své dětství a mládí, navštěvovala zde střední školu a toto město si navždy zamilovala. Dodnes se tam ráda vracím a procházím známá místa.

9.5.2026 v 7:44 | Karma: 7,52 | Přečteno: 119x | Diskuse | Fotoblogy

Daniela Lender Chaloupková

Příběh o ženském přátelství

Párkrát v životě jsem byla dotázána, co je důležitější. Zda přátelství nebo partnerství. Někteří muži totiž nedokážou pochopit, že my, ženy, máme potřebu občas poklábosit s kámoškami. Z pohledu mužů o zbytečnostech neboli o ničem.

6.5.2026 v 8:03 | Karma: 11,10 | Přečteno: 198x | Diskuse | Osobní

Daniela Lender Chaloupková

Dotek orientálních princezen

Oděvní tvorbu módní návrhářky Blanky Matragi obdivuji již řadu let. Viděla jsem několik dokumentů, fotografií v různých časopisech, přečetla pár rozhovorů. Teď jsem měla příležitost si některé její úžasné modely prohlédnout.

3.5.2026 v 8:26 | Karma: 11,37 | Přečteno: 188x | Diskuse | Fotoblogy

Daniela Lender Chaloupková

Za trochu lásky šel bych světa kraj

Verše mého milovaného básníka Jaroslava Vrchlického jsem si dovolila vypůjčit do své úvahy. Láska má mnoho podob – mateřská, rodičovská, dětsky důvěřivá, láska k práci, straně a vládě... (ale fuj, to už tu bylo a již nikdy více).

1.5.2026 v 8:29 | Karma: 18,83 | Přečteno: 797x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Policie na Náchodsku rozbila drogový gang, obvinila tři lidi

ilustrační snímek
21. května 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

Policisté v pohraničním Náchodsku na severu Královéhradeckého kraje rozbili gang distributorů drog....

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...
21. května 2026  14:32,  aktualizováno  20:22

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové...

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...
21. května 2026  20:12

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
21. května 2026  20:10

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní...

Daniela Lender Chaloupková

  • Počet článků 12
  • Celková karma 11,83
  • Průměrná čtenost 284x
Ráda poznávám nová místa v České republice, fotografuji a ještě raději píšu. Občas a o čemkoliv :-))

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.