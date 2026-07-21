Na dva dny z pekla zpátky na svět
Do Třeboně jezdím ráda v jakémkoliv ročním období. Letní měsíce jsou však proslulé svými řemeslnými trhy, koncerty, výstavami, ale zejména zajímavými akcemi. K těm nejzajímavějším patří Historické slavnosti Jakuba Krčína, konající se většinou třetí víkend v červenci.
V pátek večer bývá tradičně vyvolán proslulý rybníkář z pekla, aby mohl pozdravit majitele panství, Viléma z Rožmberka a jeho bratra Petra Voka, užít si trochu života a v neděli večer se tam opět vrací.
V kočáře, taženém dvěma bělouši, se veze Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan s Vilémem z Rožmberka a jeho druhou manželkou Žofií Braniborskou z Hohenzollernu (snímek vlevo). Kočár je doprovázen dlouhou družinou šlechticů i prostých poddaných (vpravo).
Čelo průvodu vychází hlavní zámeckou branou do Krčínovy ulice (vlevo). V pozadí Krčínův dům, který je nyní na prodej. Vpravo bubeníci, za nimi praporečníci (snímek vlevo dole).
Pod stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunou na červeném poli se skví nápis „Veritas Vincit“ = Pravda vítězí.
Diváci mohou obdivovat nejen vlajkovou show, ale také překrásné a nápadité kostýmy účinkujících včetně dětí všech věkových kategorií. Zejména malé princezny si pózování a fotografování užívají. Další fotografie v galerii.
Třeboňský soubor historických tanců Campanello předvedl tance dvorské renesance (snímek vpravo). Jejich kostýmy jsou zhotovené podle dobových vyobrazení rodových portrétních galerií šlechtických sídel.
Nedílnou součástí slavností jsou také řemeslné trhy. Můj mlsný jazyk nikdy neodolá nabídce maďarských specialit (vlevo). Před stánkem s nabídkou nejen českých bylinek, ale i různých exotických rostlin se mi podařilo zachytit důvěrnou chvilku. Kouzlo nechtěného ...
Nikdy také neodolám nabídce s kočičími motivy, takže nám do domácnosti přibyly nejen další ,lapače prachu’ , ale také nový kousek garderoby. Další fotografie v galerii.
Pro děti bylo v zámeckém parku připraveno několik atrakcí. Loutkové představení, střílení z luku, čarodějnický program, pohádky, historické tance, škola žonglování nebo šermířské scénky. Mně se nejvíce líbil dřevěný kolotoč s jednoduchými figurami.
Třeboňský zámek stojí určitě za návštěvu. A pokud nebudete mít čas, projděte se alespoň parkem s vzácnými dřevinami nebo se zaposlouchejte do melodie zurčící kašny s nádhernými lekníny. My se tam s Třeboní rozloučili.
Všechny fotografie jsou autorské
Daniela Lender Chaloupková
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