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Na dva dny z pekla zpátky na svět

Od pátečního večera do neděle mohl již po devětadvacáté pobýt v našem světě proslulý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. Kde? V lázeňském městě Třeboni, kde se konaly na jeho počest historické slavnosti. Musela jsem být u toho.
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Do Třeboně jezdím ráda v jakémkoliv ročním období. Letní měsíce jsou však proslulé svými řemeslnými trhy, koncerty, výstavami, ale zejména zajímavými akcemi. K těm nejzajímavějším patří Historické slavnosti Jakuba Krčína, konající se většinou třetí víkend v červenci.

V pátek večer bývá tradičně vyvolán proslulý rybníkář z pekla, aby mohl pozdravit majitele panství, Viléma z Rožmberka a jeho bratra Petra Voka, užít si trochu života a v neděli večer se tam opět vrací.

Hlavní renesanční slavnosti začínají v sobotu, kdy vychází z místního zámku slavnostní průvod, vedený zbrojnoši a bubeníky

V kočáře, taženém dvěma bělouši, se veze Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan s Vilémem z Rožmberka a jeho druhou manželkou Žofií Braniborskou z Hohenzollernu (snímek vlevo). Kočár je doprovázen dlouhou družinou šlechticů i prostých poddaných (vpravo).

Čelo průvodu vychází hlavní zámeckou branou do Krčínovy ulice (vlevo). V pozadí Krčínův dům, který je nyní na prodej. Vpravo bubeníci, za nimi praporečníci (snímek vlevo dole).

Pod stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunou na červeném poli se skví nápis „Veritas Vincit“ = Pravda vítězí.

Diváci mohou obdivovat nejen vlajkovou show, ale také překrásné a nápadité kostýmy účinkujících včetně dětí všech věkových kategorií. Zejména malé princezny si pózování a fotografování užívají. Další fotografie v galerii.

Součástí Krčínova průvodu byly tentokrát i členky pražské hudební skupiny BraAgas, prezentující se středověkou hudbou a písněmi

Diváci na Žižkově náměstí netrpělivě očekávali příjezd vzácných hostů

A již přicházejí bubeníci, ohlašující příjezd kočáru

Před pódiem se shromáždili panoši, šlechta i zástupci prostého lidu, aby mohli vzdát hold příchozím

Třeboňský regent Jakub Krčín (v červeném kabátci uprostřed) po přebrání listiny od Viléma z Rožmberka (vlevo za jeho zády), opravňující jej k zakládání rybníků. Vpravo v pozadí mladší Vilémův bratr Petr Vok z Rožmberka.

Vzácná chvilka odpočinku

Třeboňský soubor historických tanců Campanello předvedl tance dvorské renesance (snímek vpravo). Jejich kostýmy jsou zhotovené podle dobových vyobrazení rodových portrétních galerií šlechtických sídel.

Nedílnou součástí slavností jsou také řemeslné trhy. Můj mlsný jazyk nikdy neodolá nabídce maďarských specialit (vlevo). Před stánkem s nabídkou nejen českých bylinek, ale i různých exotických rostlin se mi podařilo zachytit důvěrnou chvilku. Kouzlo nechtěného ...

Nikdy také neodolám nabídce s kočičími motivy, takže nám do domácnosti přibyly nejen další ,lapače prachu’ , ale také nový kousek garderoby. Další fotografie v galerii.

Pravidelně se také zastavuji u stánku Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou. Tentokrát jsem si z výrobků chráněné dílny vybrala jeden modrý hrneček a jeden s ovečkou.

Neotravuj, vyhlížím nové hosty ... Haf ...

Pro děti bylo v zámeckém parku připraveno několik atrakcí. Loutkové představení, střílení z luku, čarodějnický program, pohádky, historické tance, škola žonglování nebo šermířské scénky. Mně se nejvíce líbil dřevěný kolotoč s jednoduchými figurami.

Třeboňský zámek stojí určitě za návštěvu. A pokud nebudete mít čas, projděte se alespoň parkem s vzácnými dřevinami nebo se zaposlouchejte do melodie zurčící kašny s nádhernými lekníny. My se tam s Třeboní rozloučili.

Všechny fotografie jsou autorské

Autor: Daniela Lender Chaloupková | úterý 21.7.2026 15:57 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

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Daniela Lender Chaloupková

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