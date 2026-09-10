Mísenka, hnojník, ale i šestnáct praváků
Musím se přiznat – jsem houbový šílenec. Trošku nafoukaně si o sobě myslím, že jsem „zgruntu hodná žencká“ (mnozí by to ale určitě nepotvrdili ;-) ), ale jak se dostanu do lesa v období, kdy rostou houby, měním se v regulérního šílence. Já totiž nehledám, já jen sbírám.
Svého manžela jsem kdysi v lese svlékla i z košile. Ale néé za účelem jakýchsi radovánek, ale prostě proto, že jsme objevili tolik hub, že jsem je tam nemohla nechat. Neskromně musím (zase) přiznat, že už jsme měli tři plné košíky. Ale přece to tam nenechám ... (Fotografie z té doby najdete v galerii. Kvalita není nic moc, jsou přefocené z původních analogových).
Letos to na nějakou sklizeň moc nevypadalo. Horko, sucho. Začátkem července jsme se do lesa vypravili jen tak zkusmo, a našli jsme pár pěkných masáků neboli růžovek či oficiálně muchomůrek růžových. Na kmíně byly ovšem vynikající.
Podruhé jsme vyrazili až 1. září. První, na co jsme narazili hned na kraji lesa, bylo pěkné kanapíčko.
Nicméně nás to neodradilo a šli jsme dál. Podél cesty jsme našli pár babek neboli hřibů žlutomasých. Ač je tato houba dost podceňovaná, podle mého názoru je jedna z nejchutnějších, a to hlavně do smaženice. V lese ani prašiuku.
Babky byly však pevné mladé, a hlavně zdravé, tak jsem si je doma pokrájela na sušení. V houbových směsích jsou totiž po usušení krásně žluté a vytvářejí krásnou barevnou strukturu.
Ještě dříve, než napsali své krásné blogy mí oblíbení kolegové Václav Kunft a Zdeňka Ortová, napadlo mne, že o našem neúspěšném hledání něco naškrábu. O ten „svůj“ prověřený les jsem totiž před lety vinou kůrovce přišla. Pak jsem tři roky jezdila na chalupu jinam, ale i to už zmizelo v propadlišti dějin. Tak teď hledám znovu.
A možná už jsem našla ... Houbová mapa kolem nás se začala pomalu zelenat. Jsouce zklamána z předchozího výletu do lesa, moc se mi tentokrát nechtělo. V úterý jsme měli navíc domluvený samosběr rajčat. Nahlášená kila jsme měli nasbírána raz dva, tak jsem se nechala na ty houby přemluvit.
V lese bylo lehce navlhnuto, ale jinak nic moc. Krásné muchomůrky, sem tam nějaká babka. Pak se konečně zadařilo. Veliký hřib kovář (vynikající na řízek), pár pančáků (podborováček, suchohřib nebo také sameťák) ... a najednou hříbky. Pravé.
Jenže ve mně se probudilo mé pečlivě tutlané hamounství. Uvedený les už nám jaksi více nenabídl, proto jsem partnerovi začala „nenápadně“ podsouvat, že o pár kilometrů dál byla ta mapa ještě zelenější. Co si myslel, nevím, ale nechal se poměrně lehce zmanipulovat. Takže jsme vyrazili.
Vkročili jsme do dalšího lesního porostu a já se začala tetelit. Samé červené muchomůrky.
Jasně, rostou-li, zákonitě musí být nedaleko i praváci. No ... Babky, klouzci, hnojník ... Mimochodem, ten jsem viděla poprvé. Hnojník inkoustový znám, ale tento ještě ne. Ač je jedlý, nevzali jsme jej. Je velmi křehký a já si nebyla jistá, jak dlouho budeme ještě po lese pobíhat a v jakém stavu bychom jej dovezli domů. V úterý bylo skoro třicet stupňů.
Poté nás čekalo další překvapení. Jako kdyby někdo poházel po lese oloupanou kůru z mandarinek nebo pomerančů. Ještě, že máme strejdu „gůůgla“. Ten mi prozradil, že se jedná o velmi vzácnou mísenku oranžovou. Jedlou houbičku, a to i v syrovém stavu, používanou například k přípravě a ozdobě salátů. Jako téměř ohrožený druh je zařazena do Červeného seznamu hub České republiky.
Udělala jsem pár fotek a potichoučku a opatrně jsme se odplížili pryč. Doufám, že jich tam za rok najdeme mnohem více. Za odměnu na nás vykouklo pár kováříčků. Pak jsem téměř zakopla o hořčák neboli hřib žlučník. Znáte to. Krásná houbička, co se maskuje jako pravý smrkový hřib. Dokud se jí nepodíváte zespoda pod klobouček nebo neochutnáte. Šla jsem dál. Vtom se partner, který se plížil nedaleko, ptá, jak jsem na tom.
„Nic moc ...,“ povídám. „Asi pojedem domů. Jenom hořčák ...“ „Jo? A mohl bych ho vidět?,“ popichuje mne ten vtipálek. Jenže to mne nezná. Vracím se pro hořčáka, odhodlaná z něj udělat partnerovi večeři.
Jenže ouha. Vykutám jej ze země, ochutnám ... a nic. Není to hořčák, ale pravák. Rozhlédnu se ... nedaleko druhý, třetí ... Kousek popojdu ... a další.
Co vám budu povídat. I s těmi hříbečky z prvního lesa jsme jich nakonec napočítali šestnáct. Do večera bylo co krájet.
Cestou zpět jsme se ještě prošli podél přírodního rybníčku s populací ohrožených druhů ryb a obojživelníků, a okolorostoucími ohroženými druhy rostlin. Mihule, čolek, střevle, vrbina, rosnatka, vážky, vydra, lejsek a další. Prožili jsme krásný den v nádherné přírodě. Jako bonus jsme si odvezli úlovek, který nám v zimě bude tento den připomínat.
No řekněte, nejsem já šťastný člověk?
Všechny fotografie jsou autorské
Daniela Lender Chaloupková
Kterak Žižka vo druhý voko přišel
Uplynulý víkend se v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova a Archeoskanzenu Trocnov konaly, jako každý první víkend v září, Trocnovské slavnosti. Kromě středověké atmosféry, dobové hudby či soubojů mne zaujaly dva příběhy.
Daniela Lender Chaloupková
Víte, kde vynalezli kostku cukru?
Kostkový cukr je základním symbolem Dačic. První kostka cukru zde spatřila světlo světa v roce 1841, kdy byla vyrobena v prostorách dnešního kulturního domu Beseda na Palackého náměstí, na němž je umístěna pamětní deska.
Daniela Lender Chaloupková
Slavonice jsou renesanční bránou do České Kanady
Na pomezí Čech, Moravy a Rakouska najdete nevelké jihočeské městečko Slavonice. Pro svou ojedinělost bylo přesně před pětašedesáti lety, 31. srpna 1961, vyhlášeno městskou památkovou rezervací, loni oslavilo 765 let od založení.
Daniela Lender Chaloupková
Vrátí se Malé Hluboké její dřívější lesk a sláva?
Zámek Hlubokou zná asi každý. O existenci Malé Hluboké jsem ještě před deseti lety neměla ani tušení. Dokud jsem náhodou nejela okolo. Stavba mne zaujala, vyfotografovala si ji a následně našla na internetu zajímavé informace.
Daniela Lender Chaloupková
I Antonín Zápotocký dokázal pochválit vykořisťovatele
Mám ráda historii. Literaturu, hudbu, všeobecně umění vůbec. Včetně architektury. Například do kostelů chodím obdivovat práci prostých lidských rukou. Zedníků, řezbářů, malířů, sochařů ... Za vším ale hledám především příběhy.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Praha bude hostit první klimatický týden ve střední Evropě
Od pondělí 14. do neděle 20. září se v Praze uskuteční Climate Week Prague, první mezinárodní...
Lázně v Kyselce chtějí být energeticky soběstačné, zateplení ale nebude snadné
Skloubit striktní požadavky památkářů s nutností použít moderní technologie v rámci energetických...
Letovická a ostopovická knihovna dostaly ocenění za podporu demokracie
Obecní knihovna v Ostopovicích na Brněnsku a městská knihovna v Letovicích na Blanensku získaly...
Ministr Klempíř slíbil pomoc na opravu klášterního pivovaru ve Vyšším Brodě
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) dnes vyšebrodskému klášteru přislíbil pomoc na opravu...
- Počet článků 37
- Celková karma 14,94
- Průměrná čtenost 343x