Listopadová nostalgie s nádechem barev
O to častěji jezdím do Brna za svou paní zubařkou neboli stomatoložkou. Abych se tolik nebála, jezdíme s partnerem spolu. A když už, tak se na odpoledne snažím zajistit nějaký kulturní program.
Po posledním zákroku jsem využila listopadové dušičkové atmosféry a zamluvila prohlídku Jurkovičovy vily v Brně-Žabovřeskách.
Protože už nám po zákroku v ústní dutině otrnulo a dostali jsme hlad, zavítali jsme do nevšední restaurace Rosnička, která se shodou okolností nachází přímo naproti vile proslulého architekta. A nelitovali jsme. Nejen, že jsme se výborně najedli, ale ještě jsme poklábosili s panem majitelem a jako pozornost podniku dostali „od cesty“ vynikající jablečný štrúdl.
Dušan Samuel (Samo) Jurkovič (1868 – 1947) byl nejen výrazným představitelem secesní architektury, návrhářem nábytku a etnografem, ale zejména vytvořil velice osobitý styl, výrazně ovlivněný lidovou architekturou.
Do Brna se přestěhoval roku 1899 a ihned se pustil do zařizování svého a dalších dvou bytů. Námi navštívená vila byla postavena o šest let později a patří mezi nejvýznamnější brněnské architektonické secesní památky přelomu 19. a 20. století. Dům má zajímavé konstrukční řešení.
Osou vlastního domu učinil slovenský architekt, na způsob anglického venkovského domu (cottage charm), průběžnou obytnou halu s otevřeným krovem a se schodištěm na ochoz, z něhož byly přístupné místnosti v patře. Z haly se vstupovalo do přijímacího pokoje, knihovny, ložnice, dětského pokoje, kuchyně, koupelny, pokoje služky a spíže.
Po příchodu do vstupní haly jsme okamžitě zapomněli, že je venku nepříjemné mlhavé počasí. Proteplený interiér hýří barvami a přívětivostí dřevěných prvků. Naprosto jedinečným způsobem je zde propojena tehdejší moderna s folklórními inspiracemi. Kromě Adolfa Kašpara, autora původní skleněné mozaiky Bača a drak na průčelí vily a zároveň autora veškerého vybavení interiérů, dotvářela atmosféru umělecká díla Jurkovičových přátel – sochaře Jana Štursy, malířů Antonína Slavíčka, Franty a Joži Uprkových a jeho žáka Antoše Frolky. Gobelíny Rudolfa Schlattauera vile vtiskovaly dobově příznačný ráz domu milovníka umění.
Bohužel, většinu zařízení včetně uměleckých děl si Dušan Jurkovič odvezl při stěhování z Brna do nového domova na Slovensku, takže jsme mohli obdivovat pouze několik replik. Naštěstí si všichni další majitelé byli vědomi hodnoty stavby, díky čemuž se dochovala v téměř původním stavu.
Vila i s okolní zahradou je nyní v majetku Moravské galerie v Brně, která nemovitost zakoupila v roce 2006 za 15 miliónů korun. Krátce nato byly zahájeny stavebně-historické a technické průzkumy, následované o tři roky později celkovou rekonstrukcí. Ta byla dokončena v roce 2011 a vila zároveň zpřístupněna prvním návštěvníkům.
Průhledem z oken v prvním patře jsme si mohli prohlédnout terasu (vlevo), která je však z důvodu bezpečnosti návštěvníkům nepřístupná. Z ochozu, bohatě zdobeného dekorativními vyřezávanými prvky, se vstupovalo do Jurkovičovy pracovny a hostinského pokoje s šatnou, na půdu a terasu nad lodžií.
Ve většině dříve obytných prostor je nyní umístěna stálá expozice „Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům.“ Prostřednictvím originálních informačních panelů se zájemci mohou seznámit s širokým rozsahem Jurkovičovy tvorby.
Já třeba vůbec netušila, že byl Dušan Jurkovič během 1. sv. války autorem návrhů řady vojenských hřbitovů v lidovém stylu v Polsku (vlevo). Také stanice lanovky v Tatranské Lomnici (vpravo) nese pečeť geniálního architekta. O Luhačovicích jsem se již zmínila, další snímky v galerii.
Vpravo křeslo z jednoho ze soukromých bytů, které Jurkovič zařizoval souběžně se svým ještě před výstavbou vily. Vpravo detail opěrky křesla ze zámku v Novém Městě nad Metují. Více v galerii.
Dušan Jurkovič se rád prezentoval ve slovenském lidovém kroji (vlevo). Vpravo je výklenek do zahrady z jeho ateliéru. Ten je nyní společně s dalšími místnostmi v prvním patře prostorem pro krátkodobé aktuální výstavy. V současné době je zde v vidění výtvarná tvorba mladého olomouckého návrháře Lukáše Macháčka pod názvem Hanácká. Ukázka v galerii.
Pozemek zahrady o rozloze téměř 50 m² architekt rozdělil. Větší část prodal sousedům na stavbu dalšího domu, ve zbytku vytvořil zeleninovou, okrasnou a ovocnářskou zahradu a dětské hřiště pro své dva syny. Hlavní brána byla ozdobena řezbou stylizovaných pávů. Další snímky v galerii.
Při obnově zahrady v rámci rekonstrukce byla zachována či obnovena kompozice cest, pergol a dekorativních prvků podle Jurkovičových prováděcích výkresů. My jsme z okrasného rozária mohli obdivovat už jen zbytky květů a několik zapomenutých jablíček.
Všechny fotografie jsou autorské
Daniela Lender Chaloupková
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