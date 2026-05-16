Když v podhradí řinčí zbraně
Název Roštejn (původně německy Rosenstein) připomíná erb rodiny zakladatelů, pánů z Hradce – zlatou pětilistou růži v modrém poli. Dnes ji najdete ve znaku Jindřichova Hradce.
Z hlavní silnice dojedete pohodlně autem až na parkoviště v předhradí. Budete-li mít štěstí. V opačném případě si k hradu ve výšce 677 metrů n. m. uděláte pohodlný výšlap lesem kolem Roštejnské obory, přírodní rezervace již od roku 1977.
Kromě Kamenného moře a Čertových peřin v ní na vás čeká několik druhů ohrožených druhů rostlin a živočichů, vzácné choroše, motýli či ptáci.
Již v počátcích stavby na hranici třešťského a telčského panství byl hrad zamýšlen nejen jako lovecký, ale měl i strážní a ochrannou funkci nedaleké Telče. Jeho dominantou je sedmiboká gotická věž, vysoká 45 metrů (snímek vlevo), s dohledností až několik desítek kilometrů. Za příznivých podmínek jsou prý vidět rakouské Alpy. Já tak daleko nevidím, ale parádní výhled z věže mohu potvrdit.
Se stavbou hradu se pojí i středověká pověst. Majitel panství prý neměl ani peníze ani stavitele. Upsal se tedy ďáblovi, který slíbil postavit hrad během jedné noci. S kameny od Telče prý létal jak vzteklý, takže to vypadalo, že hradní pán propadne peklu. Chytrá selka, která jej tajně milovala, před rozedněním probudila kohouta, ten leknutím zakokrhal a hloupý čert si myslel, že už je ráno. Stavbu nedokončil a poslední kámen vztekle odhodil směrem k rybníku. Selka tedy pánovi zachránila život i duši, ale jak to dopadlo s její tutlanou láskou, už pověst nevypráví ...
Během druhé poloviny 16. století nechal majitel a pán nedaleké Telče Zachariáš z Hradce strohý lovecký hrad přestavět v renesančním duchu. Dědickými právy přešel Roštejn v následujících staletích do majetku Slavatů z Chlumu a Košumberka a několika rodových větví Lichtensteinů.
Po úderu blesku do věže v roce 1915 hrad kompletně vyhořel a po skončení II. světové války byl spolu s celým telčským panstvím zestátněn. Po nezbytných opravách byla v roce 1969 část hradu konečně zpřístupněna veřejnosti. I přes nepřízeň osudu patří hrad k nejlépe dochovaným stavbám svého druhu.
Součástí hradu je i kaple sv. Eustacha (patrona všech lovců, předchůdce sv. Huberta), jejíž spodní část je volně přístupná z nádvoří (foto vpravo). Socha sv. Eustacha s jelenem (vlevo) na nádvoří je jedním z mála původních exponátů z doby před výše zmíněným velkým požárem.
Poslední velká rekonstrukce včetně úprav expozic se uskutečnila v letech 2017 až 2020. Návštěvníci si nyní mohou udělat představu, jak se sezónně žilo v loveckém sídle, které na přelomu 19. a 20. století sloužilo již spíše jako hospodářské zázemí telčského panství.
Během prohlídky můžete obdivovat cenné pozdně renesanční nástěnné malby, které odolaly ničivému požáru. Vaší pozornosti jistě neujde kolekce erbů v Erbovním sále, stovky rostlin v Botanickém sále či vyobrazení koně v pracovně polesného, sloužící k poznání anatomie koňského těla. Netradiční výzdoba byla zřejmě inspirována knihami z majetku majitelů hradu.
Na hradě a v jeho blízkém okolí se kromě dvou pohádek, zmíněných v úvodu, natáčelo i několik dalších filmů, například pohádky O Radkovi a Mileně (1989), Pravý rytíř (2016), historická televizní inscenace Černá Fortuna (1991) nebo komedie Bajkeři (2016).
Prohlídku interiérů jsme si nechali na jindy a se zájmem se zúčastnili letošního Roštejnského hodokvasu. Kromě středověkých dobrot a výběru dobových řemeslných výrobků před námi zavlnily boky orientální tanečnice, alchymista se pokusil vyhodit nás do povětří a rytíři nám předvedli, jak se dříve bojovalo. Zahanbit se nenechala ani novodobá amazonka, ozdobená copánky. Další foto v galerii.
Všechny fotografie autorka
Daniela Lender Chaloupková
Fascinující aqua show ve sv. Floriánovi
Jihočeský Jindřichův Hradec je jedním z míst mého srdce. Nedaleko odtud jsem prožila své dětství a mládí, navštěvovala zde střední školu a toto město si navždy zamilovala. Dodnes se tam ráda vracím a procházím známá místa.
Daniela Lender Chaloupková
Příběh o ženském přátelství
Párkrát v životě jsem byla dotázána, co je důležitější. Zda přátelství nebo partnerství. Někteří muži totiž nedokážou pochopit, že my, ženy, máme potřebu občas poklábosit s kámoškami. Z pohledu mužů o zbytečnostech neboli o ničem.
Daniela Lender Chaloupková
Dotek orientálních princezen
Oděvní tvorbu módní návrhářky Blanky Matragi obdivuji již řadu let. Viděla jsem několik dokumentů, fotografií v různých časopisech, přečetla pár rozhovorů. Teď jsem měla příležitost si některé její úžasné modely prohlédnout.
Daniela Lender Chaloupková
Za trochu lásky šel bych světa kraj
Verše mého milovaného básníka Jaroslava Vrchlického jsem si dovolila vypůjčit do své úvahy. Láska má mnoho podob – mateřská, rodičovská, dětsky důvěřivá, láska k práci, straně a vládě... (ale fuj, to už tu bylo a již nikdy více).
Daniela Lender Chaloupková
Dávejte pozor na motýle
Snad se čtenářům nebude zdát můj titulek zavádějící, ale následující řádky jsou opravdu jen o motýlech. Ne o politice, a už vůbec ne o člověku, který podobné ,novotvary ́vypouští. Už jste někdy byli v motýlím domě?
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i...
MS hokej 2026 ONLINE: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem
Čeští hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném...
Klicperovo divadlo uvedlo premiéru romantické komedie Láska na první pohřeb
Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo premiéru nové hry Tomáše Dianišky Láska na první...
Nejlepší pivo měl Nepál, bez kávy ani krok. Vagabundi finišují čtyřletou túru z Bali
Vagabundi na cestách. Nebo také profesionální chodci z Beskyd. Tak si říkají sedmadvacetiletí Roman...
- Počet článků 12
- Celková karma 12,10
- Průměrná čtenost 272x