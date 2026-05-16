Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Když v podhradí řinčí zbraně

Jestlipak znáte hrad Roštejn? Pokud ne, vzpomeňte si na pohádky Jak se budí princezny (1977) nebo Z pekla štěstí 2 (2000). Lovecké sídlo, vybudované v první polovině 14. století na skalnatém vrchu, dominuje krajině nedaleko Telče.

24 fotografií

Název Roštejn (původně německy Rosenstein) připomíná erb rodiny zakladatelů, pánů z Hradce – zlatou pětilistou růži v modrém poli. Dnes ji najdete ve znaku Jindřichova Hradce.

Z hlavní silnice dojedete pohodlně autem až na parkoviště v předhradí. Budete-li mít štěstí. V opačném případě si k hradu ve výšce 677 metrů n. m. uděláte pohodlný výšlap lesem kolem Roštejnské obory, přírodní rezervace již od roku 1977.

Kromě Kamenného moře a Čertových peřin v ní na vás čeká několik druhů ohrožených druhů rostlin a živočichů, vzácné choroše, motýli či ptáci.

Pohled z parkoviště

Na nádvoří najdou zázemí i cyklisté

Již v počátcích stavby na hranici třešťského a telčského panství byl hrad zamýšlen nejen jako lovecký, ale měl i strážní a ochrannou funkci nedaleké Telče. Jeho dominantou je sedmiboká gotická věž, vysoká 45 metrů (snímek vlevo), s dohledností až několik desítek kilometrů. Za příznivých podmínek jsou prý vidět rakouské Alpy. Já tak daleko nevidím, ale parádní výhled z věže mohu potvrdit.

Se stavbou hradu se pojí i středověká pověst. Majitel panství prý neměl ani peníze ani stavitele. Upsal se tedy ďáblovi, který slíbil postavit hrad během jedné noci. S kameny od Telče prý létal jak vzteklý, takže to vypadalo, že hradní pán propadne peklu. Chytrá selka, která jej tajně milovala, před rozedněním probudila kohouta, ten leknutím zakokrhal a hloupý čert si myslel, že už je ráno. Stavbu nedokončil a poslední kámen vztekle odhodil směrem k rybníku. Selka tedy pánovi zachránila život i duši, ale jak to dopadlo s její tutlanou láskou, už pověst nevypráví ...

Z druhé strany na vás jukne zavěšený netopýr (detail v galerii). Hrad je jejich zimovištěm.

Hlava medvěda nad vstupní branou

Během druhé poloviny 16. století nechal majitel a pán nedaleké Telče Zachariáš z Hradce strohý lovecký hrad přestavět v renesančním duchu. Dědickými právy přešel Roštejn v následujících staletích do majetku Slavatů z Chlumu a Košumberka a několika rodových větví Lichtensteinů.

Po úderu blesku do věže v roce 1915 hrad kompletně vyhořel a po skončení II. světové války byl spolu s celým telčským panstvím zestátněn. Po nezbytných opravách byla v roce 1969 část hradu konečně zpřístupněna veřejnosti. I přes nepřízeň osudu patří hrad k nejlépe dochovaným stavbám svého druhu.

Součástí hradu je i kaple sv. Eustacha (patrona všech lovců, předchůdce sv. Huberta), jejíž spodní část je volně přístupná z nádvoří (foto vpravo). Socha sv. Eustacha s jelenem (vlevo) na nádvoří je jedním z mála původních exponátů z doby před výše zmíněným velkým požárem.

Součástí pokladny je hradní kuchyně

Třeba natrefíte i na středověké tržiště

Poslední velká rekonstrukce včetně úprav expozic se uskutečnila v letech 2017 až 2020. Návštěvníci si nyní mohou udělat představu, jak se sezónně žilo v loveckém sídle, které na přelomu 19. a 20. století sloužilo již spíše jako hospodářské zázemí telčského panství.

Během prohlídky můžete obdivovat cenné pozdně renesanční nástěnné malby, které odolaly ničivému požáru. Vaší pozornosti jistě neujde kolekce erbů v Erbovním sále, stovky rostlin v Botanickém sále či vyobrazení koně v pracovně polesného, sloužící k poznání anatomie koňského těla. Netradiční výzdoba byla zřejmě inspirována knihami z majetku majitelů hradu.

U čokoládového stánku jsme si dali vynikající kávu s čokoládou

Trhovci, řemeslníci i rytíři vzpomínali na „staré časy“

Na hradě a v jeho blízkém okolí se kromě dvou pohádek, zmíněných v úvodu, natáčelo i několik dalších filmů, například pohádky O Radkovi a Mileně (1989), Pravý rytíř (2016), historická televizní inscenace Černá Fortuna (1991) nebo komedie Bajkeři (2016).

Prohlídku interiérů jsme si nechali na jindy a se zájmem se zúčastnili letošního Roštejnského hodokvasu. Kromě středověkých dobrot a výběru dobových řemeslných výrobků před námi zavlnily boky orientální tanečnice, alchymista se pokusil vyhodit nás do povětří a rytíři nám předvedli, jak se dříve bojovalo. Zahanbit se nenechala ani novodobá amazonka, ozdobená copánky. Další foto v galerii.

Všechny fotografie autorka

Autor: Daniela Lender Chaloupková | sobota 16.5.2026 20:48 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Daniela Lender Chaloupková

Fascinující aqua show ve sv. Floriánovi

Jihočeský Jindřichův Hradec je jedním z míst mého srdce. Nedaleko odtud jsem prožila své dětství a mládí, navštěvovala zde střední školu a toto město si navždy zamilovala. Dodnes se tam ráda vracím a procházím známá místa.

9.5.2026 v 7:44 | Karma: 7,52 | Přečteno: 117x | Diskuse | Fotoblogy

Daniela Lender Chaloupková

Příběh o ženském přátelství

Párkrát v životě jsem byla dotázána, co je důležitější. Zda přátelství nebo partnerství. Někteří muži totiž nedokážou pochopit, že my, ženy, máme potřebu občas poklábosit s kámoškami. Z pohledu mužů o zbytečnostech neboli o ničem.

6.5.2026 v 8:03 | Karma: 11,10 | Přečteno: 194x | Diskuse | Osobní

Daniela Lender Chaloupková

Dotek orientálních princezen

Oděvní tvorbu módní návrhářky Blanky Matragi obdivuji již řadu let. Viděla jsem několik dokumentů, fotografií v různých časopisech, přečetla pár rozhovorů. Teď jsem měla příležitost si některé její úžasné modely prohlédnout.

3.5.2026 v 8:26 | Karma: 11,37 | Přečteno: 187x | Diskuse | Fotoblogy

Daniela Lender Chaloupková

Za trochu lásky šel bych světa kraj

Verše mého milovaného básníka Jaroslava Vrchlického jsem si dovolila vypůjčit do své úvahy. Láska má mnoho podob – mateřská, rodičovská, dětsky důvěřivá, láska k práci, straně a vládě... (ale fuj, to už tu bylo a již nikdy více).

1.5.2026 v 8:29 | Karma: 18,83 | Přečteno: 796x | Diskuse | Osobní

Daniela Lender Chaloupková

Dávejte pozor na motýle

Snad se čtenářům nebude zdát můj titulek zavádějící, ale následující řádky jsou opravdu jen o motýlech. Ne o politice, a už vůbec ne o člověku, který podobné ,novotvary ́vypouští. Už jste někdy byli v motýlím domě?

27.4.2026 v 21:30 | Karma: 10,55 | Přečteno: 205x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
16. května 2026  22:54

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i...

MS hokej 2026 ONLINE: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.
16. května 2026  22:48

Čeští hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném...

Klicperovo divadlo uvedlo premiéru romantické komedie Láska na první pohřeb

ilustrační snímek
16. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo premiéru nové hry Tomáše Dianišky Láska na první...

Nejlepší pivo měl Nepál, bez kávy ani krok. Vagabundi finišují čtyřletou túru z Bali

„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední...
16. května 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Vagabundi na cestách. Nebo také profesionální chodci z Beskyd. Tak si říkají sedmadvacetiletí Roman...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Daniela Lender Chaloupková

  • Počet článků 12
  • Celková karma 12,10
  • Průměrná čtenost 272x
Ráda poznávám nová místa v České republice, fotografuji a ještě raději píšu. Občas a o čemkoliv :-))
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.