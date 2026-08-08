Jsem úřednice, kdo je víc …
Když jsem se před pěti lety stěhovala v rámci města, kde vegetím již více než třicet let, na novou adresu, vzala jsem si stávající občanku, nájemní smlouvu a vyrazila na příslušný odbor radnice. Vytiskla si lístek, nechala se vyfotografovat do zločineckého alba a vše se vyřídilo během pár minut.
Ani jednoho z nás nenapadlo, že se partnerova žádost o nový doklad totožnosti z důvodu přestěhování promění v plazení se před úřednicemi a dobrodružnou bojovku.
Kromě stávající občanky měl s sebou protokol o předání bytu, souhlas majitele bytu se zřízením trvalého pobytu, smlouvu o zprostředkování pronájmu, smlouvu na odběr plynu a elektřiny, doklad z realitní kanceláře, že je oprávněna jednat jménem majitele bytu. Na všech dokumentech originál podpisy a razítka. K žádosti o trvalý pobyt a nový občanský průkaz množství dokumentů, obsahující dostatek podpisů a jasně dokládající, že se jedná o naprosto věrohodné doklady, poměrně nadstandardní.
I byl předem elektronicky objednán na určitou hodinu, přišli jsme raději cca o 10 minut dříve. Na chodbě dva čekatelé. Vytiskl si lístek, přesto jeho číslo vyvolali o sedm minut později než byl čas, na který byl objednán. Vzápětí jej poslali do jiné kanceláře. Další lístek, znovu čekání. Deset minut, patnáct, dvacet … Chodba prázdná, oba žadatelé o něco již byli pryč.
Krátila jsem si chvíli pozorováním. Na dveřích příslušných kanceláří jsou zrcadla. Jako žena to oceňuji. Před fotografováním na doklad s desetiletou platností je potřeba se přečesat, opravit si líčení nebo tik v oku a podobně. Přesto na té své občance vypadám jako vražedkyně nezletilých dítek a zvířátek z útulku. Fakt je, že se s ní zase tak často nikde nechlubím.
Partner je však typově něco mezi poručíkem Kojakem a generálem Georgem Hammondem z Hvězdné brány, takže ho tato vymoženost moc neuchvátila.
Po cca půl hodině čekání (mezitím přišel další zájemce o zřízení trvalého pobytu) se konečně rozsvítilo jeho číslíčko. Vběhl do příslušných dveří jako fretka, aby je vzápětí stejně rychle opustil.
Zapomněl doma nájemní smlouvu neboli smlouvu o podnájmu. Naštěstí není partnerův byt daleko od příslušné budovy úřadu, tak se rozhodl pro ni zaběhnout. Venku parno k zalknutí, nechtělo se mi ven, tak jsem se rozhodla čekat dál. Partner odešel, já seděla, četla si nové příspěvky na blogu idnes a pozorovala cvrkot na chodbě. Vlastně ani ne, protože kromě úředníků, kteří průběžně odcházeli na oběd nebo se navzájem navštěvovali v kancelářích, tam moc živo nebylo.
Uběhla další slabá půlhodinka. Partner, ač zasloužilý Stezkař, se dostavil s jazykem na vestě, vytiskl si nový lístek (šetřte naše lesy) a svorně jsme znovu, trpělivě, tiše a toužebně čekali.
Konečně se rozsvítilo zelené světélko. Během chvíle jsem slyšela povýšenecky hlasitý projev úřednice, peskující mého partnera jak malého kluka. Na vytištěné nájemní smlouvě měl pouze elektronický podpis majitele bytu. Doporučila mu, ať si sežene originální podpis, jakási razítka a bůh ví, co ještě. Dříve s ním nic vyřizovat nebude.
Ač je můj partner klidný člověk, má neskonalou trpělivost a smysl pro humor, tentokrát mu došel. Vyletěl z kanceláře jak čertík z krabičky, a právě tak rudý. Naprosto vyvedený z míry.
Bylo mi jasné, že je konec. S žádostí o pobyt, se mnou, se vším …
Tak to tedy ne. Jako správný zrozenec Býka s ascendentem ve Lvu se nevzdávám. Zatímco partner již pobíhal někde venku a uklidňoval si nervy, já zaťukala na jedny dveře. Za nimi paní, s níž se znám ještě ze svých produktivních let. Ve zkratce jsem jí vylíčila průběh událostí a poprosila ji o radu.
Zcela loajálně se k jednání své kolegyně nevyjádřila, ale poradila mi, ať partner onu nájemní smlouvu s elektronickým podpisem pošle do datové schránky úřadu.
Stalo se. Nyní už partner novou občanku má, stal se platným trvalým občanem našeho města, do jehož rozpočtu bude přispívat nemalými daněmi, neboť stále pracuje. Čímž pádem tedy bude z jeho příjmu placena i ona neochotná nepříjemná úřednice. Jestlipak si to dáma uvědomuje?
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Shodou okolností jsem nedávno četla v National Geographic zajímavý článek o Přírodovědném muzeu v Abú Zabí. V roce 2021 získali naprostou náhodou ostatky plejtváka obrovského. Po cca roce nezbytných procesů vedoucích k očištění kostry ji připravili k letecké přepravě z Chicaga do Abú Zabí. Na základě potvrzení, že je zásilka v souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, vydaly americké úřady souhlas k překročení hranic. Jednotlivé části kostry byly zabaleny a uloženy do několika megabeden. Nákladní auta, která je měla přepravit na letiště, byla připravena. To ráno, kdy měla vyjet, si jeden bezvýznamný úředníček na americké celní správě postavil hlavu. Chtěl ještě jedno povolení. Získat jej by trvalo týdny.
Následující dva dny se spojili odborníci po celém světě, aby našli náhradní cestu. Vše dobře dopadlo a dnes kostru plejtváka obrovského obdivují tisíce návštěvníků z celého světa.
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