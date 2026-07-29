Jsem na palici já nebo ti ostatní?
Skoro všichni jsme řidiči nebo spolujezdci. A tak se denně potkáváme na silnicích. Snažím se věřit, že všichni dodržujeme dopravní předpisy. I když poslední dobou o tom čím dál více pochybuji.
Jasně, každý z nás tomu svému plechovému miláčkovi občas trochu ,šlápne na krk´, ale většinou tam, kde to jde a kde má přehled. Já vím, že se to nemá, tak to raději nebudeme přiznávat.
Mám na mysli situace, které se stávají na našich silnicích dnes a denně. Podobnou jsme zažili při návratu z několikadenního výletu.
Vzhledem k tomu, že je součástí mé domácnosti kočičí stařenka Rozárka, na delší vyjížďky ji bereme s sebou. Doma by totiž spustila takový kravál, že bych měla po návratu od majitele domu sbalené kufry a výpověď z bytu na dveřích.
Na rozdíl od kočičky, vytvořené AI, cestuje Rozárka spořádaně v přenosce na zadním sedadle. Jinak by totiž kulila oči jako ta umělohmotná na obrázku.
Na poměrně nepřehledném úseku s dvojitou plnou čárou jedeme předpisových devadesát. Navíc ten terén neznáme, nevíme, co bude za nejbližší zákrutou. Za námi pár aut, lepících se nám na zadek. Vtom se proti nám ze zatáčky vyloupne sanitka s majáky. Nehouká, ale bliká.
Nemáme poslaneckou imunitu, tak si netroufneme „zachraňovat“ řidiče sanitky, ale nalepíme se ještě více na krajnici. Což se vzápětí ukáže jako dobrá taktika. V tomtéž okamžiku totiž sanitku předjíždí motorkář.
Húúúúú .... Ve zlomku vteřiny se mi sevře srdce a rozklepou se mi ruce. Pokračujeme dál. Sanitka už je daleko, jak dopadl motorkář, raději nepřemýšlím. DDO. Dobrovolný dárce orgánů.
Domů jsme dojeli v pořádku. Přesto mi to nejde z hlavy. Předjíždění v zatáčkách, na plné čáře, na třicítce padesátkou, v obci místo padesátky sedmdesátkou. Povolených devadesát trumfnout stodvacítkou.
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