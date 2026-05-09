Fascinující aqua show ve sv. Floriánovi

Jihočeský Jindřichův Hradec je jedním z míst mého srdce. Nedaleko odtud jsem prožila své dětství a mládí, navštěvovala zde střední školu a toto město si navždy zamilovala. Dodnes se tam ráda vracím a procházím známá místa.

Po nedávné procházce po zdejším zámku s Bílou paní a expozicí modelové železnice bych vám chtěla představit ještě jednu velkou zajímavost tohoto krásného jihočeského města.

Centrum pasáže obchodně-medicínského centra sv. Florián

V Růžové ulici nedaleko centra stojí dům číslo 41, jehož historie se datuje již od 16. století. Dle historických pramenů z přelomu 19. a 20. století zde měl kdysi sídlit Řád německých rytířů a v podzemí by se měla nalézat zahloubená kaple, což ale archeologický průzkum nepotvrdil. V 19. století sloužil dům bytovým účelům, od roku 1926 sboru dobrovolných hasičů. V letech 1972 až 2000 zde měl centrálu profesionální útvar požární ochrany. To mohu osobně potvrdit, neboť jsem několikrát byla svědkem výjezdu hasičských aut se sirénou. Koncem 70. let jsme byli v budově se školou dokonce na exkurzi a pamatuji si, že nám hasiči, tehdy vlastně požárníci, předváděli nové azbestové obleky s helmami, které je měli lépe ochránit před nebezpečným ohněm. Vzpomínám si, že jsme tehdy na muže ve stříbřitých kombinézách hleděli se zatajeným dechem, respektem a obdivem. Nejenom, že vypadali jako kosmonauti, ale jejich vyprávění o nebezpečích, kterým byli vystaveni, v nás zanechalo hluboký dojem. Poté byl objekt nevyužíván a v chátrajícím stavu v roce 2007 prodán soukromému investorovi.

Celá budova prošla rozsáhlou přestavbou a rekonstrukcí. Patron hasičů, sv. Florián (vlevo), však zůstal i nadále symbolem této budovy, od 16. května 2012 pod novým názvem Obchodně-medicínské centrum sv. Florián.

Na ploše 2400 m² najdete stylové obchůdky, kadeřnictví, kanceláře, moderní ordinace specializovaných lékařů, stomatologů, pobočku banky, bylinkovou lékárnu, WC a další zákaznické zázemí.

Historizujícím průčelím z Růžové ulice vstoupíte do pasáže, která je průchozí směrem k zimnímu stadionu. Vpravo vás přivítá socha sv. Floriána s pokladničkami charitativních sbírek (foto výše vlevo). Dominantou výjimečného interiéru pasáže je však unikátní vodní fontána s nepřekonatelnou aqua show, která zde byla nainstalována jako teprve druhá svého druhu v Evropě.

Každou celou hodinu, od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 17 hodin, čeká návštěvníky naprosto nevšední podívaná kombinace světelných efektů, videoprojekce a obrazců, tvořených kapkami padající vody, ve spojení s působivou hudbou různých žánrů.

Osobně mám nejraději předvánoční představení. Na vodní ploše se střídají vánoční motivy se zimními krajinkami, to vše doprovázené koledami a vánočními písněmi českých i světových interpretů. Celá budova je zvenku i uvnitř svátečně ozdobena, ve vnitřním traktu ohromí návštěvníky unikátní mega dřevěný betlém s živými zvířaty.

Před Velikonocemi se na vodní ploše zase střídají jarní motivy, obrázky květů, mláďat z živočišné říše a velikonoční náměty. Přestože každé představení trvá jen pár minut, jde o velmi silný a nezapomenutelný emotivní zážitek. Ani po čtrnácti letech od svého znovuzrození se mi návštěva sv. Floriána neomrzela. Že v tom nejsem sama, dokládají denně desítky až stovky stálých i nových návštěvníků.

Vodní fontánu můžete sledovat přímo v pasáži nebo si posedět v útulné kavárně a cukrárně ve vídeňském stylu s vynikajícími zákusky. Zaparkovat lze například přímo v Růžové ulici, na městském parkovišti v blízkosti zadního vchodu centra sv. Florián nebo na nedalekém centrálním parkovišti u Vajgaru.

Autorka textu je zároveň autorkou všech zveřejněných fotografií.

Autor: Daniela Lender Chaloupková | sobota 9.5.2026 7:44 | karma článku: 6,36 | přečteno: 83x

Daniela Lender Chaloupková

vydáno 9. května 2026  17:14

Včera, 8. 5. 2026, jsem z pražských Košíř sledoval letadla přistávající na vedlejší dráze 12/30 na...

Ráda poznávám nová místa v České republice, fotografuji a ještě raději píšu. Občas a o čemkoliv :-)
