Fascinující aqua ahow ve sv. Floriánovi
Po nedávné procházce po zdejším zámku s Bílou paní a expozicí modelové železnice bych vám chtěla představit ještě jednu velkou zajímavost tohoto krásného jihočeského města.
V Růžové ulici nedaleko centra stojí dům číslo 41, jehož historie se datuje již od 16. století. Dle historických pramenů z přelomu 19. a 20. století zde měl kdysi sídlit Řád německých rytířů a v podzemí by se měla nalézat zahloubená kaple, což ale archeologický průzkum nepotvrdil. V 19. století sloužil dům bytovým účelům, od roku 1926 sboru dobrovolných hasičů. V letech 1972 až 2000 zde měl centrálu profesionální útvar požární ochrany. To mohu osobně potvrdit, neboť jsem několikrát byla svědkem výjezdu hasičských aut se sirénou. Koncem 70. let jsme byli v budově se školou dokonce na exkurzi a pamatuji si, že nám hasiči, tehdy vlastně požárníci, předváděli nové azbestové obleky s helmami, které je měli lépe ochránit před nebezpečným ohněm. Vzpomínám si, že jsme tehdy na muže ve stříbřitých kombinézách hleděli se zatajeným dechem, respektem a obdivem. Nejenom, že vypadali jako kosmonauti, ale jejich vyprávění o nebezpečích, kterým byli vystaveni, v nás zanechalo hluboký dojem. Poté byl objekt nevyužíván a v chátrajícím stavu v roce 2007 prodán soukromému investorovi.
Celá budova prošla rozsáhlou přestavbou a rekonstrukcí. Patron hasičů, sv. Florián (vlevo), však zůstal i nadále symbolem této budovy, od 16. května 2012 pod novým názvem Obchodně-medicínské centrum sv. Florián.
Na ploše 2400 m² najdete stylové obchůdky, kadeřnictví, kanceláře, moderní ordinace specializovaných lékařů, stomatologů, pobočku banky, bylinkovou lékárnu, WC a další zákaznické zázemí.
Historizujícím průčelím z Růžové ulice vstoupíte do pasáže, která je průchozí směrem k zimnímu stadionu. Vpravo vás přivítá socha sv. Floriána s pokladničkami charitativních sbírek (foto výše vlevo). Dominantou výjimečného interiéru pasáže je však unikátní vodní fontána s nepřekonatelnou aqua show, která zde byla nainstalována jako teprve druhá svého druhu v Evropě.
Každou celou hodinu, od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 17 hodin, čeká návštěvníky naprosto nevšední podívaná kombinace světelných efektů, videoprojekce a obrazců, tvořených kapkami padající vody, ve spojení s působivou hudbou různých žánrů.
Osobně mám nejraději předvánoční představení. Na vodní ploše se střídají vánoční motivy se zimními krajinkami, to vše doprovázené koledami a vánočními písněmi českých i světových interpretů. Celá budova je zvenku i uvnitř svátečně ozdobena, ve vnitřním traktu ohromí návštěvníky unikátní mega dřevěný betlém s živými zvířaty.
Před Velikonocemi se na vodní ploše zase střídají jarní motivy, obrázky květů, mláďat z živočišné říše a velikonoční náměty. Přestože každé představení trvá jen pár minut, jde o velmi silný a nezapomenutelný emotivní zážitek. Ani po čtrnácti letech od svého znovuzrození se mi návštěva sv. Floriána neomrzela. Že v tom nejsem sama, dokládají denně desítky až stovky stálých i nových návštěvníků.
Vodní fontánu můžete sledovat přímo v pasáži nebo si posedět v útulné kavárně a cukrárně ve vídeňském stylu s vynikajícími zákusky. Zaparkovat lze například přímo v Růžové ulici, na městském parkovišti v blízkosti zadního vchodu centra sv. Florián nebo na nedalekém centrálním parkovišti u Vajgaru.
Autorka textu je zároveň autorkou všech zveřejněných fotografií.
Daniela Lender Chaloupková
