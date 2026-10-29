Dva dny v Polné aneb Synagogu jsem opouštěla se slzami v očích
Jak jsem se zmiňovala v předchozích článcích, zmínky o polenských Židech se v městských knihách datují již od poloviny 16. století.
První doložená židovská modlitebna byla ještě dřevěná, a stála v roce 1675 ve dvoře soukromého domu Samuela Žida v Růžové (nyní Poděbradově) ulici. Rituální lázeň (mikve) byla nejprve vystavěna naproti synagoze v domku v Lázeňské uličce (část domku je vidět na jedné z fotografií v galerii).
Na základě smlouvy židovské obce s ditrichštejnskou vrchností byla v nově postaveném židovském městě, uzavřené čtvrti se dvěma branami, postavena v letech 1684 až 1685 zděná synagoga z kamene a cihel, s pěkným klenutím až po střechu a s mikve pro muže.
Židovská Davidova hvězda na kamenné pamětní desce na fasádě modlitebny v židovském ghettu symbolizuje židovskou víru a komunitu. Hebrejský nápis označuje obecní nebo rabínský dům. Letopočty (v občanském a židovském kalendáři) 1682 – 5442 označují období založení/vzniku židovského osídlení nebo domu a 1936 – 5696 pozdější významnou stavební úpravu nebo historický mezník v předvečer druhé světové války.
Náklady na stavbu činily 474 zlatých a 41,5 krejcarů. Část nákladů byla uhrazena hotově, zbývajících 250 zlatých platila obec ve splátkách s úrokem 10 zlatých ročně.
Původní podoba stavby se nikde nedochovala, ale byla postavena na obdélníkovém půdorysu s podporou oblého vyztužení na východní straně. Hlavní sál synagogy měřil 7,5 × 12,8 metrů.
Po čtyřech velkých požárech v letech 1712, 1734, 1823 a 1863, kdy opakovaně vyhořelo celé židovské město, musely být obytné domy i synagoga znovu vystavěny. Po prvním požáru v roce 1712 vznikl dostavbou patra sousedního domu vedle synagogy obecní dům a zároveň sídlo rabína.
V sousední budově byl roku 1759 zřízen židovský lazaret a v letech 1850 až 1900 zde byla umístěna židovská obecná škola. Jak jsem psala v předchozí části, v suterénu se nacházel chudobinec (nízký žlutý domek vlevo na fotografii), kde bydleli také Hilsnerovi.
V letech 1861 až 1864 prošla synagoga rozsáhlou modernizací. Po dobu rekonstrukce majitelé panství prominuli židovské obci povinný odvod ze synagogy a dokonce jim přispěli na opravu. Byl stržen starý strop, stěny se zvýšily o 1,5 metru, celý interiér získal novou, tehdy velmi módní, historizující úpravu.
Požár v roce 1863 poničil výmalbu, která však byla nejen obnovena, ale zároveň došlo k úpravě oken do tvaru hrotitých oblouků (foto v galerii).
V zadní části synagogy byla vystavěna galerie s šesti dřevěnými sloupy a dřevěnými stolicemi pro 80 žen. V hlavním sále bylo v té době 118 míst pro muže, přičemž každé patřilo konkrétnímu majiteli. Do mužské části se vcházelo z ulice a podélné chodby, pro vstup na ženskou galerii sloužil zvláštní vchod. Místa v synagoze mívala zcela zvláštní majetkovou hodnotu a často byla součástí dědictví. Sloužily však i jako mimořádný dar či poslední možnost splátky dluhu . V Polné jsou zaznamenány i případy dražby míst v synagoze. Například v roce 1805 se vyvolávací cena 90 zlatých přihazováním vyšplhala až na 185 zlatých.
Vpravo nahoře rodinná fotografie Anny (rozené Aufrechtové) a Karla Subertových s dcerami Arnoštkou, Ilonou a Marií, vlevo matka s dcerami. Nejstarší Arnoška se 17. března 1942 (tedy dva měsíce před odvlečením do transportu) provdala za Ladislava Hegeduse. Při té příležitosti jí maminka Anna věnovala sidur = starou rodinnou modlitební knihu (uprostřed). Židovská modlitební kniha pro šabaty i všední dny s vazbou ze slonoviny a mosaznými deskami Desatera (1885). Rodina byla spolu s ostatními souvěrci deportována z Polné 18. května 1942 přes Třebíč do Terezína, otec do Osvětimi. Z Terezína byli již 25. května téhož roku odvezeni do Lublinu, kde byli všichni krátce nato zavražděni. Vlevo jarmulka – pokrývka hlavy při bohuslužbách, vpravo mezuza – schránka s nápisem Božího jména „Šadaj“ (Všemohoucí) a biblickým textem, připevňovaná na veřeje židovského domu, 20. století.
Po silných projevech antisemitismu v letech 1899 a 1900 se začalo ghetto vylidňovat. V roce 1921 odešel poslední rabín a na mimořádné bohoslužby pro 60 souvěrců pak dojížděl jiný z Kolína. Modlitebna sloužila svému původnímu účelu až do roku 1943, kdy si v ní nacisté vybudovali sklad uloupeného židovského majetku.
Ani po válce se situace nezlepšila. V roce 1951 budovu zakoupila církev československá husitská, avšak bohoslužby se zde nikdy nekonaly. Z rozhodnutí komunistických úřadů musela církev budovu pronajmout jako skladiště barev a chemických hnojiv, několik let zde byla i sběrna starého papíru. Stavba chátrala takovým způsobem, až se v roce 1968 probořil strop. O rok později se zřítila i střecha, čímž byla velká část vnitřních omítek zničena. Obvodové zdivo synagogy poté sloužilo až do konce 80. let pro ukládání dřevěného paliva a nepotřebných věcí okolobydlících rodin.
Chystané demolici zabránily společenské změny po listopadu 1989. V lednu roku 1990 založený Klub za Historickou Polnou inicioval záchranu synagogy. Členové klubu vyklidili suť a nálety a přesvědčili nové vedení města o zachování památky. Obvodové zdi byly v horních částech dozděny a celý objekt provizorně zastřešen.
Vlevo v pozadí mosazný chanukový svícen, užívaný při oslavě Svátku zasvěcení, který připomíná vítězství Makabejců nad syrským vládcem Palestiny Antiochem před občanským letopočtem (167 – 161 př. n. l.) a obnovu židovské národní a občanské svobody. V pátek večer před západem slunce zapalují hospodyně na slavnostně prostřeném šabatovém stole dvě svíce (vpravo dva mosazné šabatové svícny) a pronáší požehnání k oslavě šabatu, střední Evropa, kolem r. 1900. Uprostřed vyšívaná pokrývka na šabatový chléb (Čechy, 19. století). Pokrývkou se přikrývá mísa se sobotními chleby (chala). Text vyšitého hebrejského nápisu „Ženu statečnou kdo nalezne? Je cennější než perly ...“ pochází z knihy Přísloví. V popředí vlevo je mosazný kratiknot na úpravu knotů šabatových svící (počátek 19. století).
V roce 1994 rozhodlo městské zastupitelstvo v Polné o navrácení tehdy zčásti opraveného rabínského domu a synagogy do majetku Federace židovských obcí v Praze. Na schůzce s jejími představiteli byla dohodnuta celková přestavba objektu a jeho následné využití pro zřízení regionálního židovského muzea.
Za finanční spoluúčasti města nákladem 3,5 miliónů korun se v letech 1996 až 2000 uskutečnila náročná rekonstrukce. Na základě archeologického výzkumu došlo k obnovení schodiště svatostánku a vymezení původního řečiště ve středu sálu.
Během rozsáhlé rekonstrukce byly v prostoru ženské galerie objeveny zbytky nejstarší barokní výmalby z konce 17. století, fragmenty rostlinné a květinové výmalby a dále historická dekorativní výmalba s motivy gotických kružeb na modrém podkladu z 2. poloviny 19. století (na snímku). Restaurátoři původní historické vrstvy zakonzervovali a některé zdi nechali obnažené na cihlu a kámen tak, aby návštěvníci mohli sledovat různé etapy stavebního vývoje památky. Zachována zůstala i typicky protáhlá okna s lomeným obloukem v novogotickém slohu.
V pozadí mosazný chanukový svícen s postavami Mojžíše a Arona z 18. století. Vlevo v popředí pokladnička pohřebního bratrstva z mosazného plechu (Čechy, 19. století) byla nošena v pohřebním průvodu a sloužila k vybírání milodarů. Uprostřed miska na milodary z mosazného plechu (střední Evropa, kolem r. 1830). Vpravo sklenice se zkratkou dobročinné společnosti Bikurm cholin pro navštěvování nemocných a jejich podporu (Polná, kolem r. 1850).
Obnovená synagoga byla zpřístupněna veřejnosti v září roku 2000. Slavnostního otevření Regionálního židovského muzea se zúčastnila celá řada vzácných hostů, mj. také francouzský a izraelský velvyslanec. Další konzervační práce následovaly v rámci plošného projektu záchrany židovských památek Deset hvězd v letech 2011 až 2014 (foto vpravo). Polenská synagoga je chráněna jako kulturní památka České republiky.
V době naší návštěvy jsme měli možnost si v židovské modlitebně prohlédnout výstavu Příběh rodiny Kolbenů, z nichž nejznámější je asi Emil Kolben (1862 – 1943), český elektrotechnik, vynálezce a zakladatel pozdějšího koncernu Českomoravská Kolben-Daněk (ČKD). Prošli jsme si život členů rodiny od konce 18. století přes založení úspěšné firmy, deportaci rodiny do Terezína, smrt šestadvaceti členů jejich rodiny během holocaustu, nucené mlčení o jménu Kolben během vlády jedné strany až k osudu vnuka Jindřicha (1926 – 2013).
Zatímco první den v Polné, spojený s prohlídkou městečka a zámku, byl zalitý sluncem, prohlídka židovského hřbitova, muzea a synagogy pro mne skončil pláčem na ženské galerii modlitebny. Tolik zmařených životů, zničených osudů, rozdělených rodin. Jako by toho nebylo málo, bylo potřeba zlikvidovat vše, co by mohlo živé lidi připomínat. Rozkrást majetky, domácnosti, poničit náhrobky, nechat zchátrat a zdevastovat stavby, zapomenout tváře i jména ...
Žijeme v době, kdy se v Evropě i ve světě objevují noví Vůdci, urážející a znevažující vše, co se jim nehodí. Hledající viníky tam, kde nejsou. Evropské dějiny včetně naší domoviny v novodobých dějinách nenávratně poznamenali dva – jeden ze Západu, druhý z Východu. Nechali za sebou miliony mrtvých. Nedopusťme to znovu.
V odkazech pod článkem najdete předešlé články o putování po Polné
Všechny fotografie jsou autorské
1. část Odkaz
2. část Odkaz
3. část Odkaz
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