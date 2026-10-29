Dva dny v Polné aneb Po stopách židovských příběhů
Tato významná židovská komunita žila na okraji Polné v údolí říčky Šlapanky na Dolním městě, v místě zvaném Pod Kalvárií, až do roku 1682.
Stávající židovský hřbitov o rozloze cca 3600 m² je písemně doložený roku 1597. Je majetkem Židovské náboženské obce v Praze a chráněn jako kulturní památka České republiky.
U vchodu ve vnitřní části hřbitova stála do 70. let 20. století márnice. Následkem podmáčení a půdní eroze došlo v severovýchodní části ke zřícení zdiva (na snímku vpravo v pozadí za náhrobky).
V roce 1994 byla dokončena oprava vstupní brány, o rok později byla osazena kovanou mříží z dílny jihlavského uměleckého kováře Erwina Habermanna. Zeď vedle vchodu na hřbitov zdobí kamenná deska s nápisem: „Zřízeno 5647 – 1887 Židovskou náboženskou obcí a Židovským pohřebním bratrstvem Polná“ (snímek vpravo).
Ve 32 nepravidelných řadách se nachází více než 1300 barokních, klasicistních i novodobých náhrobků, z nichž mnohé mají historickou i uměleckou hodnotu. Většinou se jedná o pomníky s hebrejskými nápisy obrácenými k západu. Nejstarší náhrobek je datován 1683, nejmladší 1976. Novodobé pomníky jsou rozmístěny v jižní části hřbitova, v severní části najdeme převážně historicky nejstarší náhrobky s hebrejskými nápisy. Další fotografie v galerii.
Od roku 1988 pečuje o hřbitov skupina mladých nadšenců (později Spolek přátel na ochranu židovských památek v Polné), v posledních letech o hřbitov pečuje i Klub Za historickou Polnou. Náhrobky jsou postupně opravovány a umísťovány na původní místo ve svislé poloze.
Městská legenda
Tentokrát nemám pověst, ale tzv. městskou legendu neboli novodobý folklór. Táhne se již od dob protektorátu (Protektorát Čechy a Morava bylo území českých zemí okupované nacistickým Německem od března 1939 do května 1945), kdy se mezi lidmi začalo šeptat, že na polenském židovském hřbitově je pohřbena babička Adolfa Hitlera.
A jak tato šeptanda vznikla? Na jednom ze zdejších náhrobků je prý německý nápis „Rosalia Müller, gebor. Hüttler“. Protože jedno z dřívějších znění Hitlerova rodového příjmení bylo Hiedler či Hüttler, začalo se spekulovat o příbuzenském vztahu. Mohlo jít o babičku jednoho z nejmasovějších vrahů?
Ověřme si fakta. Otec Adolfa Hitlera Alois se narodil jako Schickelgruber. Jeho svobodná matka Maria Anna Schickelgruberová se pět let po synově narození, ve věku 47 let, provdala za Johanna Georga Hiedlera, který si později změnil příjmení na Hitler. Adolfova babička z otcovy strany Maria Anna zemřela v roce 1847 ve svých 52 letech na tuberkulózu a byla pohřbena na hřbitově v Döllersheimu.
Babičkou z matčiny strany byla Johanna Pölzlová (rozená Hiedlerová), narozená v dolnorakouské vesnici Spital, kde také v roce 1906 zemřela a je i pochována.
Přesto během druhé světové války hřbitov údajně navštívili důstojníci SS, kteří se snažili náhrobek najít. A znovu údajně se sem prý následně vypravili příslušníci hitlerjugend, aby náhrobek zničili. Desku prý povalili a zakryli zeminou.
Tvrzení, že babička Adolfa Hitlera je pochována v České republice, je tedy nepravdivé. Fakt je, že uvedený náhrobek jsme nenašli ani my.
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Oproti jiným městům v českých zemích, kde byli Židé vrchností trpěni, měli ti polenští v minulosti snesitelnější životní podmínky. To vše zásluhou majitele panství Ferdinanda Josefa Ditrichštejna (1636 – 1698), vládnoucího v letech 1655 až 1698. Polenským Židům upravil v roce 1676 jejich postavení a v roce 1681 jim umožnil výstavbu židovského města se synagogou. Získali více svobody v podnikání, větší daňové úlevy a vlastní samosprávu v čele s rychtářem. I proto se židovské město v 18. a v první polovině 19. století výrazně rozvíjelo.
Polenské ghetto bylo založeno v roce 1680. Dochovaná gotická zástavba má dvě části – původní město, půdorysem ve tvaru trojúhelníku (dnešní Karlovo náměstí), a dolní náměstí, tzv. Rabínský plácek (viz průchod na něj uprostřed fotografie). Na náměstí stávala také kamenná kašna, která byla necitlivě odstraněna v polovině 20. století.
Půdorysem obdélníkový Rabínský plácek byl uzavřen dolní branou situovanou původně mezi vinopalnou a obytným domem. Jediným dochovaným historickým domem s rokokovou fasádou v židovském městě je Bělohlávkův dům na dolním náměstí. V jižní frontě domů horního Karlova náměstí, ukončené východním směrem synagogou, je průchod rabínským domem.
Nejdříve se jednalo o ohrazenou čtvrť s šestnácti dřevěnými domky na kamenných podezdívkách, opatřenou bránami, později se jejich počet ustálilo na 32 domech v roce 1734. Vlivem mnoha rekonstrukcí dnes židovské město vypadá jinak, většina patrových domů je přestavěných v novodobém stylu, trojúhelníkovitá podoba náměstí však zůstala.
Synagoga a rabínský dům byly z větší části zděné – z kamene a cihel - a v prvních letech synagoga stála odděleně. Náklad na stavbu činil něco přes 474 zlatých. Menší část byla zaplacena hotově, zbývajících 250 zlatých se souvěrci zavázali splatit v pravidelných splátkách s ročním úrokem 10 zlatých.
Dostavbou jednoho patra sousedního domu v roce 1717 vznikl vedle synagogy (vlevo) obecní dům a zároveň sídlo rabína. Do mužské části synagogy se vcházelo z ulice a podélné chodby, na ženskou galerii byl zvláštní vchod. Synagoze se budu věnovat v poslední části svého vyprávění o Polné.
V roce 1727 žilo v polenském ghettu 52 rodin a 305 obyvatel, koncem 18. století cca 80 židovských rodin, v roce 1830 dokonce 128 rodin a 770 příslušníků židovské obce, což bylo 12 % z celkové populace města Polné. Svou podobu a velikost měnila i modlitebna. Většinou se tak dělo přestavbou po velkých požárech, které židovské město postihly v letech 1712, 1734, 1823 a 1863. Pokaždé vyhořelo celé židovské město a obytné domy i synagoga musely být znovu postaveny.
V Rabínském domě se nacházely také kanceláře, již zmíněná modlitebna či obchod s košer zbožím. Na jeho místě je dnes expozice černé kuchyně (vlevo) s dvěma ohništi a pecí na macesy (židovský nekvašený chléb). Původní mikve (židovská rituální lázeň) pro muže (snímek vpravo), pochází z roku 1684, kdy byla postavena synagoga. Mikve by měl být tak hluboká, aby se v ní mohl postavit dospělý člověk a pojmout minimálně 762 litrů přírodní vody.
Židovské město se však začalo postupně vylidňovat. Během posledního požáru v roce 1863 vyhořelo 189 převážně měšťanských domů v centru města včetně ghetta, cca 3000 lidí zůstalo bez přístřeší. Dalším důvodem odchodu části populace za lepším bylo v roce 1871 odstavení hlavní železniční tratě o šest kilometrů mimo Polnou. Mnoho židovských rodin se vystěhovávalo do Vídně, Prahy, Brna a dalších velkých měst.
Před tzv. hilsneriádou v roce 1898 žilo v Polné ještě 238 Židů. Po silných projevech antisemitismu v letech 1899 a 1900 jich zde zůstalo jen sto dvaadvacet. Během 1. sv. války přišlo do ghetta několik desítek rodin z Polska a Haliče, v roce 1921 odešel poslední rabín. V roce 1930 se při sčítání obyvatel hlásilo k židovské národnosti 51 osob. Pro ty sloužila synagoga jako modlitebna až do počátku 40. let 20. století, kdy sem dojížděl rabín z Kolína.
Přišel však rok 1942 a nastalo „konečné řešení židovské otázky“, v jehož důsledku začala nucená deportace židovských obyvatel do koncentračních táborů. V Polné bylo zřízeno sběrné ghetto, odkud nešťastníci putovali Třebíče a následně do Terezína. Zde většina z nich dlouho nepobyla. Jejich poslední životní zastávkou se ve většině případů stal Lublin, kde byli postupně všichni zavražděni.
Ze synagogy byl vytvořen sklad nacisty zabaveného židovského nábytku a dalšího vybavení jejich domácností. Cenné církevní předměty a vybavení interiéru synagogy byly převezeny do Prahy, kde mělo být zřízeno „Muzeum vyhynulé rasy“.
František Aufrecht pracoval jako zaměstnanec továrny na textilní zboží. Po sňatku s katoličkou Boženou a narození syna Julia se v roce 1934 přestěhovali do Brna, kde si manželé otevřeli obchod s prádlem. Po okupaci se vrátili do Polné, kde se v roce 1940 narodila dcera Věra. Manželka Božena zemřela 6. prosince 1941 v Havlíčkově Brodě, neboť měla, jako osoba žijící ve smíšeném manželství, omezený přístup k lékařské péči. Po její smrti se malé Věry ujala rodina matčiny sestry, Třískovi. Šestiletý Julius zůstal s otcem, který pracoval celý týden jako dělník v kamenolomu u Jihlavy. Domů přijížděl v sobotu večer a do práce se vracel v neděli večer. Protože malý Julius nesměl chodit do školy, otec se mu těch pár společných hodin naplno věnoval. Během týdne se o Julia starala rodina Poláčkova, po jejich odvlečení do koncentračního tábora rodina Pohlreichova. Po transportu otce do Terezína převzali Třískovi do pěstounské péče i Julia, čímž obě děti ze smíšeného manželství zachránili před transportem a jistou smrtí. Sedmatřicetiletý František Aufrecht zemřel v koncentračním táboře Dachau devět dní před jeho osvobozením. Jako příčina smrti byl uveden tyfus.
Devatenáctiletá Marta Baschová (snímek číslo 5) byla deportována do Terezína v květnu 1942 spolu se svou šestnáctiletou sestrou Věrou, bratrem Zdeňkem a rodiči Idou a Ottou (otec na snímcích č. 4 a 7). Před okupací měli rodiče obchod s obilím a semeny. Věra chodila do měšťanky, Marta studovala hudbu, Zdeněk jihlavské gymnázium. Nacisté obchod uzavřeli, dětem zamezili přístup ke vzdělání. Marta se šla učit modistkou, Zdeněk automechanikem, Věra zůstala doma s rodiči. Všichni zahynuli. Na druhé fotografii uprostřed nahoře je rodina Františka Aufrechta s oběma dětmi Juliem a Věrkou. Jaké byly asi osudy dalších lidí na fotografii? Na barevném snímku je tóra z Polné, užívaná dodnes při bohoslužbách židovské komunity na Havaji.
Na Karlově náměstí žila rodina Bedřicha Aufrechta, obchodníka s kůžemi. Po jeho smrti v pouhých 40 letech převzala obchod manželka Ludmila. Z jejich šesti dětí se dožily 2. světové války čtyři. Nejstarší Ella vystudovala s výborným prospěchem Dvouletou obchodní školu v Jihlavě a pracovala jako úřednice. Zahynula ve vyhlazovacím táboře Trawniky.
Syn Josef byl jako otec obchodník a oženil se s Martou Hermannovou, prodavačkou z Havlíčkova Brodu. V roce 1938 se narodil syn Jiří - druhá nejmladší oběť holocaustu z polenského ghetta. Všichni tři zahynuli v Lublinu.
Další z bratrů, Rudolf, vystudoval strojnické oddělení vyšší školy průmyslové při Státní průmyslové škole v Praze. Po absolvování vojenské služby ve vojenském automobilovém učilišti v Praze nastoupil do akciové společnosti pro automobilový průmysl v Praze jako technický úředník v Mladé Boleslavi. Jeho propouštěcí list, vydaný na základě segregačních opatření, obsahoval uznání jeho technických schopností. V roce 1937 se oženil a o rok později se manželům narodil syn Bedřich. Aby ochránili syna před rasovou diskriminací, formálně se rozvedli. Dochoval se však dokument, že i přesto a navíc po zapsání do civilní matriky, měl být malý Bedřich deportován. Na podzim 1941 nastoupil Rudolf do transportu do ghetta v Lodži. Osvobození se nedožil.
Nejmladším členem rodiny byl syn Ladislav. V osmadvaceti letech zahynul v Lublinu.
Manželé Marie a Ludvík Dürheimovi se přistěhovali do Polné po 1. světové válce z Třebíče. Pronajali si obchod a byt na Husově náměstí, kde se narodily i jejich dcery. Po okupaci byl obchod uzavřen, rodiče zůstali s nejmladší dcerou doma a Alžběta pracovala jako dělnice. Rodina se později rodina přestěhovala na Karlovo náměstí, kde 20. ledna 1940 Ludvík Dürheim zemřel. Jako legionář se účastnil bojů na západní frontě 1. světové války.
Čím se provinila osmapadesátiletá vdova a její dvě dcery ve věku patnáct a dvacet let? Další fotografie v galerii.
Nacistickou genocidu přežili tři z celkového počtu 63 polenských Židů. Žádný z nich se po osvobození do Polné nevrátil.
S Polnou je však asi nejvíce spojeno jméno Anežky Hrůzové a Leopolda Hilsnera. Tomuto neslavnému případu je věnována i rozsáhlá expozice místního židovského muzea.
Dovolím si krátké shrnutí. Před Velikonocemi roku 1899 byla v nedalekém lese Březina zavražděna devatenáctiletá švadlena římskokatolického vyznání Anežka Hrůzová z nedaleké Věžničky, která pracovala v Polné jako švadlena. Její tělo nalezl po třech dnech v sobotu 1. dubna dvanáctiletý školák Jirka Ludvík.
Vrah ji nejprve uhodil zezadu do hlavy holí a kameny, potom přiškrtil provazem a nakonec jí rozřízl hrdlo ostrým nožem. Tělo ukryl do mlází a zmizel. Měla roztrhané oblečení, ale nebyly shledány známky sexuálního násilí. Příčinou smrti bylo vykrvácení, proto byla vražda okamžitě označena jako rituální. Stopy, které by možná vedly k nalezení skutečného viníka, byly zničeny fanatickým davem krátce po objevení těla.
Tehdejším bulvárním plátkem „Hlas lidu“ byl okamžitě a bez jakýchkoliv důkazů označen za pachatele židovský mladík Leopold Hilsner. Dvaadvacetiletý nedoučený švec vedl neuspořádaný život, často se toulal, v polenském ghettu byl jedním z nejchudších a pro své potulky a nevázané chování nebyl příliš oblíben.
V nízkém žlutém domku (snímek vpravo) v těsném sousedství synagogy fungovala v letech 1850 až 1900 židovská obecná škola. V suterénu fungoval chudobinec, kde Leopold Hilsner bydlel s matkou Marií a bratrem Móricem.
Celá událost odstartovala známou Hilsnerovu aféru, která vyvolala bouře antisemitismu v celé habsburské monarchii a celospolečenskou diskuzi o rituální vraždě. V případu se významně angažoval budoucí první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a další osobnosti evropské lékařské a právní vědy.
Fiktivní soudní síň, v níž byl Leopold Hilsner souzen. Podle výpovědí polenských obyvatel se Hilsner v den vraždy setkal s dalšími dvěma Židy, u nichž obžaloba dospěla k závěru, že se jednalo o spolupachatele. Ač nebyli nikdy vypátráni, byl Hilsner 12 hlasy z 12 shledán vinným ze spoluúčasti na vraždě Anežky Hrůzové.
Soudní proces se konal od 12. do 17. září v Kutné Hoře téhož roku a budil na svou dobu obrovskou pozornost. V tisku se rozpoutala nevídaná antisemitská kampaň. Mediální tlak na veřejné mínění, nešťastný souběh řady náhod, pochybná svědectví – to vše vyznívalo v Hilsnerův neprospěch.
Například poručník Anežky Hrůzové Josef Novák (její otec František byl v té době již po smrti) vypověděl, že se mu Anežka svěřila s tím, že za ní Hilsner šel z Polné až na hranice města k Božím mukám. Bratr zavražděné Jan tvrdil, že se se sestrou měli moc rádi, což povrdila i jejich matka Marie. Ta navíc tvrdila, že Anežka Hilsnera znala. Zajímavé je, že právě o Anežčině matce a bratrovi se v současnosti spekuluje jako o možných pachatelích. Anežka se prý chtěla vdávat a chtěla vyplatit svůj podíl věna, což se příbuzným údajně nelíbilo.
Proti Hilsnerovi vypovídala i jeho bývalá milá Anna Benešová, které prý údajně vyhrožoval několik dní před vraždou, za což byl potrestán 24hodinovým vězením.
Další svědkyně Josefa Vytlačilová zase tvrdila, že se jí Hilsner pochlubil, že má nové děvče ve Věžničce.
V Hilsnerův prospěch naopak svědčila výpověď majitelky krejčovské dílny v polenském židovském městě Blaniny Prchalové, u níž se Anežka učila šít, která před porotou vypověděla, že si není vědoma toho, že by Hrůzová Hilsnera znala.
Nezávisle na sobě vypověděli dva důležití svědci – manželka starosty Vomely Johana a bývalý katecheta v Polné F. Vlček, že se pohybovali v inkriminovanou dobu v okolí místa činu, a viděli zde neznámého člověka. Hilsnera ne.
Podle lékaře MUDr. Adolfa Bulova byla Anežka Hrůzová zavražděna jinde a na místo nálezu dodatečně přemístěna.
Soudní dvůr například vůbec nevzal na vědomí názory odborných znalců z lékařské fakulty. Například MUDr. Jaroslav Hlava, MUDr. Ivan Horbaczewski a MUDr. Jan Jánošík se nezávisle na sobě shodli, že nelze vyloučit ani prokázat, že by skvrny na Hilsnerových kalhotách byly od krve.
Prvně jmenovaný MUDr. Jaroslav Hlava, MUDr. Karel Maydl a prof. Dr. Josef Reinsberg se navíc shodli na tom, že řez pod krkem Anežky Hrůzové mohl být veden jakýmkoliv nožem, tedy ne pouze košerákem, což teoreticky vyvrací motiv rituální vraždy.
Městský lékař v Praze Karlíně MUDr. Josef Bulova vyslovil dva dny po skončení procesu v Kutné Hoře pochybnosti o výslechu některých znalců v procesu, o čemž byl na policejním ředitelství v Praze sepsán protokol. Jeho manželka, švadlena, navíc na policejním ředitelství v Praze potvrdila, že plátno z Anežčiny košile bylo stříháno a ne řezáno.
Jako naprosto lživé bylo prokázáno křivé svědectví povozníka Františka Cinka, který tvrdil, že v den vraždy viděl s Leopoldem Hilsnerem jeho přítele Frieda Bertholda. Jeho alibi však potvrdilo, že byl v ten den v humpolecké nemocnici s bolavou nohou.
Naopak – na základě anonymního dopisu, v němž byl označen za vraha, byl vyšetřován kožešník K. Janda z Prahy Libně.
Veřejné mínění však mělo již od samého začátku jasno a prahlo po krvi.
K největším šiřitelům dobových dezinformací patřil například redaktor Českých zájmů, nacionalista Jaromír Hušek, který v dopise vůdci nacionální německé skupiny a křesťanskosociálnímu politikovi Ernstu Schneiderovi označil za vraha právě Hilsnera. Další pisálek, vídeňský křesťanskosociální novinář Hanns Arnold Schwer, vypotil článek, v němž označil za spolupachatele vraždy Anežky Hrůzové kantora z Golčova Jeníkova M. Kurzweila. Proti pověrám o rituální vraždě a protižidovským projevům se tehdy otevřeně postavil profesor pražské univerzity, pozdější prezident, Tomáš Garrigue Masaryk.
Fotografie, spojovaná s Anežkou Hrůzovou, ve skutečnosti zobrazuje její sestřenici neznámého jména, což v roce 2019 potvrdili historici. Samotná Anežka patrně nebyla nikdy vyfotografována. Téma údajné rituální vraždy se stalo „vděčným“ námětem dobových pohlednic. Další naleznete ve fotogalerii. O otrlosti pisatelů svědčí rádoby vtipné texty vzkazů. A což takhle pieta?
Vyšetřovatelé i soudci však podlehli nenávistné antisemitiské kampani a tlaku veřejného mínění. Leopold Hilsner byl porotou shledán vinným z vraždy Anežky Hrůzové a 16. září 1899 odsouzen k trestu smrti.
Po jeho odsouzení navštívil Polnou 4. a 11. prosince 1899 inkognito Tomáš Garrigue Masaryk pod psedonymem Dr. Gottlieb Boeck. Při první návštěvě jej doprovázel obchodník Antonín Bretisch, při druhé kožešník Alois Pojman, který 1. dubna 1899 asistoval při nálezu mrtvoly Anežky Hrůzové. Přímo na místě činu mu poskytl důležité informace, na jejichž základě byl Hilsner krátce nato propuštěn.
Vzápětí však následoval druhý proces, v němž mu byla nejen potvrzena vina za vraždu Anežky Hrůzové, ale i za druhou dívku z Horní Věžnice, služku Marii Klímovou, která byla zavražděna o rok dříve v Panském lese. Ani tato vražda neměla loupežný či sexuální motiv, proto byla rovněž označena za rituální.
Profesor T. G. Masaryk opět v tisku zpochybnil průběh vyšetřování a verdikt justice, takže po vleklé otevřené polemice kasační soud ve Vídni nařídil nový proces. Krajský soud v Písku však Hilsnera 14. listopadu 1900 znovu odsoudil na šibenici.
Nejvyšší rozsudek změnil na doživotí v roce 1901 až císař František Josef I. Hilsner byl z Písku převezen na Pankrác, o šest let později do trestnice Stein na Dunaji v Rakousku. V roce 1907 byla zamítnuta žádost o milost podaná matkou Leopolda Hilsnera. Ona i se synem Móricem tehdy žili již pod novým jménem Himmelreichovi, které jim bylo přiděleno úřední cestou po Leopoldově odsouzení.
V lednu 1918 zamítá žádost Leopolda Hilsnera o milost písecký soud, který jej před 18 lety odsoudil k smrti za dvě údajné vraždy.
S podlomeným zdravím byl Leopold Hilsner propuštěn na amnestii 24. března téhož roku. Ve dvacátých letech se živil jako podomní obchodník a žil pod změněným jménem Heller hlavně ve Vídni, kde byl podporován místní židovskou obcí. Finanční podporu mu zasílal také prezident Masaryk.
Zemřel uštván a vyčerpán o deset let později ve věku 51 let na rakovinu tlustého střeva (uvádí se také rakovina žaludku nebo vodnatelnost osrdečníku). Každopádně se jednalo o následek dlouhodobého věznění. Revize svého případu se nikdy nedočkal.
Neúspěšný Hilsnerův obhájce u soudu v Kutné Hoře Dr. Zdenko Auředníček přišel v Kutné Hoře o veškerou klientelu a musel se odstěhovat do Vídně.
Soukromý zástupce rodiny Hrůzových v soudním procesu v Kutné Hoře a v Písku Dr. Karel Baxa se v roce 1923 stal na patnáct let pražským primátorem.
Od roku 1996 usiluje o posmrtnou revizi procesu a rehabilitaci Leopolda Hilsnera vídeňský lékař MUDr. Petr Vašíček.
Na domě ve Vídni, kde ve dvacátých letech bydlel, byla 25. dubna 2002 Hilsnerovi odhalena pamětní deska.
V listopadu 2008 vyslovila rakouská ministryně Maria Bergerová u hrobu Leopolda Hilsnera politování nad selháním c. k. rakouské justice v letech 1899 a 1900.
K symbolickému hrobu a místu nálezu ostatků zavražděné ženy vedou dvě značené stezky. Z důvodu rekonstrukce centra města jsme si vybrali tu druhou. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se plazili cca 50 cm širokou cestičkou, ohraničenou z jedné strany pletivem lesní školky a z té druhé několikametrovým srázem. Nemluvě o kořenech a prohlubních, jejichž přeskakováním jsme si cestu ,zpestřovali’.
Symbolický hrob se nachází v lese Březina. Ohraničují jej kameny, nad nimiž se tyčí dřevěný kříž. Na stromě visí pamětní cedule pod svatým obrázkem. Svíčku jsme si v lese netroufli zapálit, ale položili jsme zde alespoň pár kamínků, které jsme přivezli s sebou.
Petr Pešák, zámečník z Polné a korunní svědek v procesu, místopřísežně vypověděl, že v inkriminovanou dobu vraždy viděl na místě Leopolda Hilsnera. Ovšem až z dobroutovské silnice. V době procesu ze vzdálenosti cca 700 metrů, dnes vzdušnou čarou dva kilometry. Fotografie je přímo z místa, kde byla nebohá Anežka Hrůzová nalezená dvanáctiletým chlapcem.
Rakousko – izraelitská unie ve Vídni vypsala v roce 1907 odměnu 20 000 korun za jakýkoliv důkaz, vedoucí k pachatelům vražd/y nebo za prokázání Hilsnerovy neviny. Neúspěšně. Do dnešní doby nebyl (a už asi nebude) skutečný vrah vypátrán. Případ justičního omylu je dodnes živou událostí a předmětem nejrůznějších úvah a spekulací, vyhledávaným tématem studentů, historiků, novinářů i amatérských badatelů.
V odkazech pod článkem najdete další pokračování putování po Polné
Všechny fotografie jsou autorské
1. část Odkaz
2. část Odkaz
4. část Odkaz
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Dva dny v Polné aneb Synagogu jsem opouštěla se slzami v očích
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OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Na namrzlé vozovce ráno havaroval na Chebsku autobus, dva lidé se zranili
Na namrzlé silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval dnes ráno autobus....
Pohádka psaná s láskou otevírá brány Fulneku. Vypráví ji Martin Chodúr
Na začátku byla pohádka, kterou Milan Barbořík napsal pro svou dceru. Dnes Terezka zve malé i velké...
S kufrem plným konopí ujížděl muž bez řidičáku dvoustovkou, uvázl v kolejišti
Nejdřív prudce brzdil, vzápětí znovu šlápl na plyn. Když řidič seatu v noci na neděli ujížděl před...
Přestavba Velkého náměstí se zadrhává, Hradec nedodal podklady k projektu
Velký zádrhel, nebo nepatrné klopýtnutí na cestě za rekonstrukcí Velkého náměstí za více než 600...
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