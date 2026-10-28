Dva dny v Polné aneb Městečko na Vysočině dokáže překvapit
Polnou najdete v srdci Vysočiny mezi Jihlavou, Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou. Historické jádro je městskou památkovou zónou, žije zde přes pět tisíc obyvatel a v roce 2007 byla vyhlášena historickým městem roku 2006. Ještě v polovině 19. století byla třetím největším městem na Vysočině po Jihlavě a Třebíči.
Název Polná mnozí odvozují od slova pole (ve smyslu obdělávaného pozemku), ale také od spojení polní hlídka nebo polom = vymýcení lesa.
Nejstarší písemnou zprávou o Polné je majetková listina Jana I. z Bratřic, později uváděného z Polmny neboli Polné, z roku 1242. V té době již zde stál kostel zasvěcený Matce Boží, a to na místě dnešního děkanského chrámu. Střídání majitelů panství a hradu, později přestavěného na zámek, se budu věnovat v dalším pokračování.
Nejlépe o tom vypovídá současný městský znak. Ten první Polná užívala pravděpodobně již za Ješka Ptáčka z Pirkštejna na konci 14. století, v němž byly vyobrazeny dvě zkřížené ostrve s kaprem. Oficiální právo k užívání znaku udělil městu až v roce 1479 Viktorín z Poděbrad. Postupem času do něj byly začleněny části erbů majitelů panství – pánů z Polné, pánů z Lipé, pánů z Pirkštejna. V roce 1623 do něj nechal nový majitel panství František Ditrichštejn vložit dva vinařské nože a odstranit znak znepřáteleného rodu Žejdliců. Ten však později nechal navrátit alespoň do pravé věže. Definitivní podobu získal znak v polovině 19. století a nacházíme jej (včetně šlechtických erbů, nejčastěji Ditrichštejnů – viz galerie) na některých domech, starých hospodářských budovách a dalších historických objektech.
Kromě toho nás v Polné překvapilo množství sochařských a kamenických prací. Barokní sloup Nejsvětější Trojice se sousoším osmi světců – Panny Marie, sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského, sv. Václava, sv. Floriána, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, zhotovil v roce 1750 místní sochař Viktor Václav Morávek. Do svých 16 let byl žákem slavného sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Věnoval se zejména tvorbě barokních soch světců a světic, trojičních a mariánských sloupů, kašen, náhrobních a hraničních kamenů či Božích muk. Jeho díla jsou k vidění zejména v kraji Vysočina. Sloup Nejsvětější Trojice byl před dvěma lety kompletně rekonstruován a jeho krása září do dálky.
V popředí snímku je studna ze 14. až 17. století, objevená až 3. listopadu 2016. Její hloubka je 114 metrů. Další fotografie v galerii.
Radnice sídlí v rodném domě Karla Varhánka (1829 – 1900), významného podnikatele v potravinářství a polenského mecenáše. Narodil se do rodiny mydláře, ve dvanácti letech se začal učit kupcem a roku 1847 jako šestnáctiletý odešel do Vídně. O jedenáct let později zde založil lahůdkářský obchod a později továrny na výroby sýrů. Jako první v rakousko-uherské monarchii zavedl konzervování olejovek, vlastnil i sklady ovoce a obchod s potravinami rozšiřoval zejména do zahraničí. Za jeho zásluhy o rakouský průmysl jej císař František Josef I. povýšil do rytířského stavu. Přestože žil celý dospělý život ve Vídni, se svým rodným městem byl však stále v kontaktu a finančně jej podporoval. Na hřbitově u kostela sv. Kateřiny má secesní hrobku (viz níže v textu). Mimochodem, jím vybudovaná firma C. Warhanek 1958 dodnes ve Vídni existuje a pro rakouský a německý trh dodává například zavináče v kyselém nálevu.
Kostel svaté Anny se špitálem (rohový dům vlevo) založili Jan Sezima z Rouchova a jeho manželka Kateřina z Močovic mezi léty 1440 až 1447 pro dobročinné účely. Původně sloužil jako kaple pro chovance špitálu. Při stavbě sousedícího chrámu Nanebevzetí Panny Marie byl náhradním svatostánkem pro bohoslužby. Roku 1588 byl kostel obnoven, původní strop byl nahrazen renesančním. K dalším stavebním úpravám došlo v letech 1684 a 1863. V letech 1893 a 1894 byl přestavěn v pseudogotickém stylu. Průčelí kostela se inspirovalo gotikou, novogoticky byly přestavěny i budovy špitálu. Uvnitř kostela v té době vznikl prostý oltář. Během stavebních činností však byly zničeny původní fresky z 15. století (kresba fresky Klanění tří králů je uložena v městském muzeu). Do roku 1949 byly ke kostelu pořádány poutě ke sv. Anně.
Vlevo rodný dům oblíbené spisovatelky venkovských románů Vlasty Pittnerové (1858 – 1926). Její otec Antonín Pittner (1814 – 1897) byl nejvýznamnější osobností Polné v 19. století. Představitel národního obrození, kupec, majitel obchodu a vinárny, později starosta města. Přítel Karla Havlíčka Borovského, Boženy Němcové, Josefa Kajetána Tyla, Vojty Náprstka, Františka Ladislava Riegra a dalších významných osobností. V roce 1866, po bitvě u Hradce Králové, zabránil svým taktickým vyjednáváním vyplenění Polné třiceti tisíci pruskými vojáky, což ocenil i císař František Josef I. vyznamenáním Antonína Pittnera zlatým záslužným křížem (více v následujícím pokračování).
Není tedy divu, že se jeho dcera věnovala spisovatelské dráze. Motivy svých povídek a románů čerpala ze znalosti kraje a lidí Českomoravské vrchoviny – Žďárska a Polenska. I vinou svého nelehkého osobního života a celoživotních zdravotních potíží dokázala barvitě vylíčit radosti a bolesti svých postav. Své texty obohatila národopisnými, kulturními, historickými a folklorními prvky včetně lidových úsloví a místních nářečí, čímž zvyšovala hodnotu svého díla. Její romány proto měly velký ohlas u krajanů v Americe, kde pomáhaly udržovat český jazyk a národní zvyky.
V roce 1893 také přeložila z němčiny knihu Die Waffen nieder!, dílo pražské rodačky Berty von Suttner (první ženy, která získala v roce 1905 Nobelovu cenu za mír), pod názvem Odzbrojte! Spolu se svým otcem je pochována v rodinném hrobě u kostela sv. Barbory (foto níže v textu).
Další zajímavou stavbou z konce 14. století je tzv. Stuartovský dům, dnes sídlo Husovy knihovny a zdejšího loutkového divadla, které letos oslavilo sté výročí od svého založení. Dům však nemá jméno po skotské královně Marii Stuartovně, ale po její (o pár století) mladší skorojmenovkyni – Marii Evě Stuartové (1852 - 1903). Tato jistě pozoruhodná žena byla hospodyní a univerzální dědičkou kněze Františka Pojmona (1817 – 1902), osobnosti celostátního významu. Tento vlastenecký kněz byl zakladatelem knihoven v místech, kde působil, spisovatelem, překladatelem, redaktorem církevního časopisu Hlas. Jeho hospodyně byla již za svého života činná jako mecenáška a před svou předčasnou smrtí darovala uvedený dům městu. Její nevšedně koncipovaný secesní náhrobek od novopackého sochaře Antonína Suchardy zdobí hřbitov u kostela sv. Barbory (foto níže v textu).
Před polenským zámkem lze obdivovat secesní budovy bývalé Městské elektrárny v Polné, postavené v roce 1911. V letech 1912 až 1939 zde byly i městské lázně (další snímek v galerii) a od roku 1919 dodávala elektrárna proud do Přibyslavi (cca 11 km). V roce 1938 byla prodána Posázavskému elektrárenskému svazu a v roce 1941 výroba elektřiny skončila.
Památník letecké havárie, k níž došlo 16. prosince 1944, kdy se západně od Polné, při návratu z bojové akce, zřítil americký bombardér Liberator B-24 U.S. Air Force. Devět členů posádky padlo do německého zajetí, naštěstí se všichni dožili konce války.
Trojlodní barokní děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie je největší ze čtyř polenských kostelů. Měří 63,53 metrů na délku, 26,54 metrů na šířku a 22,12 metrů je vysoký. Kostel se začal stavět v roce 1700 na náklady knížete Leopolda z Ditrichštejna podle plánů italského mistra Dominika de Angeli v místě bývalého gotického kostela Matky Boží. Ten byl v důsledku stavebních příprav zbořen. V něm uložené ostatky sv. Liguriáše byly slavnostním průvodem přeneseny do nedalekého špitálního kostela sv. Anny. Konkrétně se jednalo o světcovu lopatku umístěnou v pozlacené skříňce, kterou v roce 1652 získal dědic polenského panství Ferdinand Ditrichštejn od papeže Inocence X. Světec se tak stal patronem města.
Nové stavbě muselo rovněž ustoupit několik okolních domků, zrušen byl i přilehlý farní hřbitov. Stavba byla dokončena v roce 1704, po opravách nestabilních sloupů se první bohoslužba konala 21. listopadu 1705 na den Matky Boží. Kostel byl vysvěcen v září 1707. Podle původních plánů měly být ještě postaveny dvě menší boční věže a 12 kamenných soch sv. apoštolů. K tomu však již nikdy nedošlo, protože v roce 1708 zemřel výše uvedený majitel polenského panství. Přání knížete Leopolda Ditrichštejna a jeho otce Ferdinanda vystavět v Polné velkolepý chrám pro bohoslužby se splnilo jen částečně. Přesto jde o dílo monumentální a obdivované. Odborníky je chrám řazen mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby v České republice, a to i díky velkým barokním varhanům, dílu Davida Siebera z roku 1708. Tento největší zachovaný barokní nástroj domácí provenience doplňují menší, velmi vzácné varhany z konce 16. století na literátském kůru na řemenový pohon.
V srpnu 1863 vypukl na Sezimově náměstí devastující požár, v jehož důsledku shořelo 189 domů z celkového počtu 572. Mezi nimi škola, okresní dům, děkanství, městský pivovar, synagoga i uvedený děkanský chrám, jehož věž se zřítila. Čtyři lidé zemřeli, tři tisíce osob se ocitlo bez střechy nad hlavou, škody byly odhadnuty na 420 tisíc zlatých. V následných sbírkách po celém Rakousko-Uhersku se vybralo přes 58 tisíc zlatých, další finance vyplatily pojišťovny. Jednotlivé domy byly postupně opravovány, obnoven byl i děkanský chrám. Věž byla znovu postavena až v roce 1894 podle návrhu architekta Františka Schmoranze. Má šest podlaží (pět pater a podvěží) a je vysoká 63,5 metrů. Stěny jsou tvořeny 1,85 až 3 metry silnou zdí.
Požár rovněž roztavil zvony, z jejichž zbytků zhotovil jihlavský zvonař Josef Hilzer roce 1864 tři nové – sv. Klotildu, sv. Ignáce a Pannu Marii. O tři roky později zhotovil ještě dva menší – sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Do věže byl rovněž umístěn hodinový stroj.
V roce 1916 město o své zvony – kvůli válečným účelům – opět přišlo. Díky sbírce v roce 1924 byly zhotoveny dva nové – sv. Václav a sv. Jan Nepomucký. O čtyři roky později přibyly zvony Božího srdce Páně a Panny Marie. Přišla však 2. sv. válka a v roce 1942 byly zvony znovu roztaveny pro válečné účely. Doufejme, že naposledy.
Díky další veřejné sbírce v roce 1996 byly o dva roky později vysvěceny pro chrám tři nové zvony – sv. Liguriáš, sv. Stanislav a Panna Maria, doplněné malým umíráčkem sv. Vojtěcha. V horním patře je dochovaná světnička hlásného, ochoz věže ve výšce 40 metrů je přístupný veřejnosti.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 1972 byl vyhlášen kulturní památkou, v roce 2008 národní kulturní památkou.
Tou dobou jsme už měli velký hlad, proto naše kroky neomylně zamířily do restaurace Měšťanského pivovaru. Nejstarší zmínka o vaření piva v Polné pochází z roku 1365 a o téměř století později byl již založen Pivovar právovarečného měšťanstva. Poté, co město zachvátil výše uvedený požár a původní budova byla zničena, byl ten současný znovu vystavěn v letech 1863 až 1865.
V roce 1949 byl znárodněn. Po roce provozu pod hlavičkou Horáckých pivovarů byla jeho činnost ukončena a v objektu byla zřízena sodovkárna. Měšťanský pivovar nyní patří soukromému vlastníkovi, který jej kompletně zrekonstruoval. V dobových interiérech restaurace se nám nejenom líbilo, ale neskutečně jsme si pochutnali.
V letech 1917 až 1919 žil v zadním traktu budovy spisovatel Bohumil Hrabal (1914 – 1997) se svou matkou a nevlastním otcem.
Budoucí spisovatel byl pokřtěn jako Bohumil František. Kmotrem, po němž nese křestní jméno, mu byl brněnský obchodník s limonádami František Hrabal (předobraz literární postavy strýce Francina), posléze hlavní účetní v polenském pivovaru. Po čase za ním odešla také Bohumilova matka, která zde začala pracovat jako pomocná účetní a v roce 1916 se za Františka Hrabala provdala ve výše uvedeném chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Téhož roku se narodil Bohumilův nevlastní bratr Břetislav Josef a koncem roku dal František Hrabal písemný souhlas s tím, aby syn jeho ženy a zároveň jeho kmotřenec mohl užívat i jeho příjmení. Rodiče se aktivně věnovali amatérskému divadlu, díky čemuž si malý Bohumil ve svých čtyřech letech zahrál v Jiráskově Vojnarce. V srpnu 1919 se celá čtyřčlenná rodina přestěhovala do Nymburka. S přáteli z Polné si však Hrabalovi dopisovali až do počátku 70. let a do roku 1928 sem ještě občas přijeli z Nymburka zahrát si divadlo. Bohumil Hrabal později často zmiňoval, že vzpomínky na Polnou mu pomáhala udržovat jeho maminka. Po ukončení 2. sv. války spisovatel Polnou několikrát navštívil, naposledy v roce 1986. Své zážitky z dětství v tomto městě popsal hlavně v díle Domácí úkoly z pilnosti a v povídce Já si vzpomínám jen a jen na slunečné dny. V restauraci je Bohumilu Hrabalovi věnován nejen vzpomínkový koutek, ale s připomínkami na jeho osobnost se setkáváme na každém kroku (viz galerie).
Po dobrém obědě jsme šli nabyté kalorie rozchodit na hřbitov u kostela sv. Barbory (vlevo). Po zrušení původního hřbitova kolem kostela Panny Marie (v souvislosti s výstavbou děkanského chrámu) byl severně od náměstí založen nový hřbitov a v letech 1720 až 1725 byl uprostřed postaven na půdorysu řeckého kříže kostel zasvěcený sv. Barboře. Oltáře vyřezal výše zmiňovaný umělec Viktor Václav Morávek. Kostel patří mezi další kulturní památky České republiky v Polné.
Na hřbitově bývá nejčastěji vyhledáván hrob Anežky Hrůzové, ale ten si nechám do dalšího vyprávění.
Na fotografii vpravo je rodinný hrob bývalého starosty a obrozence Antonína Pittnera. Pochována je zde i jeho dcera, již zmiňovaná spisovatelka Vlasta Pittnerová. Neměla lehký život. Od dětství trpěla oční chorobou, proto nebyla přijata na učitelský ústav. Na otcovo naléhání, ale proti své vůli, se provdala za ovdovělého lesníka Weymelku. Po deseti letech nešťastného manželství od něj odešla do Prahy, kde se začala naplno věnovat literární činnosti. V roce 1903 se stala obětí autonehody, vlivem šedého zákalu se jí začal ještě více zhoršovat zrak. V roce 1925 už docházela do nemocnice dvakrát až třikrát týdně. Zemřela 8. března 1926 v Praze ve věku 68 let. Podle jejího přání byla urna s popelem převezena do rodné Polné.
Skromný hrob zde má také česká filmová a divadelní herečka a spisovatelka Bohumila ,Míla’ Myslíková, nezapomenutelná maminka Šafránková z kultovních Básníků, rodačka z nedaleké Třebíče. Zemřela tři dny před svými 72. narozeninami v únoru 2005 v Praze. Pohřbena je zde spolu se svými rodiči.
Na místním hřbitově najdeme také hrobku dalšího rodáka, akademického malíře a ilustrátora Karla Ludvíka Klusáčka (1865 – 1929). Podílel se na opravách kostela sv. Kateřiny, adaptaci hradu na muzeum v Polné (věnoval mu část svého zařízení a vybavení bytu), byl spoluzakladatel spolku Mánes, autor dekorativních alegorií a sgrafit na budovách, okenních vitráží a obrazů s historickou tématikou, organizátor kulturního života v Praze, zachránce památného domu U Vejvodů v Praze. Byl také velmi činný ve spolku Za starou Prahu.
Na hřbitově u kostela sv. Barbory je k vidění celý soubor secesních pískovcových plastik, pocházejících z dílny Antonína Suchardy, datovaných v letech 1902 až 1904. Ve fotogalerii jsou další zajímavé sochy a náhrobky.
Druhou nejstarší památkou města je kostel svaté Kateřiny, založený pány z Pirkštejna v letech 1378 až 1389 na tzv. Strážném vrchu (též vrch Kateřinov) jižně od města.
Kostel v té době sloužil jako modlitebna pro obyvatele podhradí. Na počátku 15. století byl u kostela zřízen hřbitov, pohřbívali se na něm obyvatelé sídlící okolo hradu a občané Kateřinova. Ve svahu směrem k rybníku Peklo byl koncem 16. století zřízen druhý hřbitov pro nepokřtěné děti, lidi jiné víry a sebevrahy. V roce 1488 byl kostel rozšířen, roku 1647 vypálen švédskými vojsky a v roce 1658 byl znovu opraven. Roku 1785 byl zrušen a o deset let později znovu obnoven. Nyní je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Nedaleko kostela prý existovala poustevna, v níž měli žít v 17. a 18. století poustevníci, starající se o nemocné cholerou a morem. Do roku 1886 přebýval v bývalé poustevně hrobař, později byla zbořena.
Vlevo od vchodu upoutá pozornost monumentální hrobka rodiny Volencovy. Jindřich Volenec po studiích na pivovarnické škole v Praze krátce pracoval v polenském pivovaru a poté se vydal na zkušenou do Horního Rakouska a do Vídně. Do Polné se vrátil v roce 1886, stal se sládkem v panském pivovaru, který si posléze pronajal a v roce 1920 objekty i s pozemky zakoupil. Největší zásluhu má však na zřízení městské elektrárny a elektrifikaci města (1911). Městu odkázal vilu u nádraží, Husově knihovně četné knihy. Byl jedním z mála polenských občanů, často vzpomínaných spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
Jednou z dominant kateřinského hřbitova je nádherná secesní hrobka polenského rodáka Karla Varhánka. Kromě vlastního pohřebního prostoru a krycí desky je hrobka vybavena i lavicemi pro příchozí, lucernami a zejména podstavcem s erbem K. Varhánka (materiál většinou bílý mramor a bronz). Na podstavci je umístěna bronzová socha Anděla Posledního soudu s polnicí v životní velikosti – dílo vídeňského sochaře Alexandra Brenera. Karel Varhánek zemřel po delší nemoci 2. února 1900 ve věku 71 let ve Vídni. Jeho ostatky byly převezeny do Polné.
Řady významných polenských rodáků rozšiřují i další významné osobnosti, které zde pobývali jen část svého života.
Pochopitelně k nim patří i nejznámější česká spisovatelka Božena Němcová (1820 – 1862). Do Polné se celá rodina přestěhovala v roce 1840, kdy byl její manžel Josef Němec jmenován respicientem finanční expozitury v Jihlavě. Rodina se mužovým prostřednictvím sblížila s místními obrozenci, v čele s hostinským a starostou města Antonínem Pittnerem. Navštěvovali ochotnické divadlo, četli české noviny Květy a Českou včelu. Podle jejího dopisu dostala v Polné poprvé do ruky české knihy. Němcovým se v Polné narodila dcera Theodora, pokřtěná zde 19. června 1841. Koncem léta 1842 Němcovi odešli do Prahy.
S Polnou byla spojena i rozhlasová a televizní hlasatelka, jihlavská rodačka Kamila Moučková (1928 – 2020). Otec, novinář a politik Vilém Nový (pozdější člen ÚV KSČ, tvrdý normalizátor a zpochybňovač činu Jana Palacha), odešel po mnichovské dohodě do exilu do Velké Británie, kde pod vlastním jménem působil jako hlasatel v české sekci BBC. Odvetou bylo zatčení jeho manželky, Kamiliny matky, a uvěznění v koncentračním táboře Ravensbrück. Patnáctiletá Kamila tak od roku 1942 žila u příbuzných v Polné, kde chodila na základní školu a s místními ochotníky hrála divadlo. Po návratu matky z koncentračního tábora se vrátila zpět do Jihlavy.
Nemohu zapomenout ani na spisovatele Josefa Věromíra Plevu (1899 – 1985), autora částečně autobiografického Malého Bobeše. Jeho rodiče se často stěhovali, takže nějaký čas žila celá rodina i v Polné.
Abych však první část svého vyprávění o Polné nezakončila tak smutně, přidávám ještě pár fotografií, dokreslujících atmosféru tohoto nevšedního a velmi zajímavého městečka. A jak vidno, jsou zde připraveni i na nadcházející Haloween (i když já osobně preferuji klasické české Dušičky). Další foto v galerii.
Nezapomněla jsem ani na mrkvance. Místní koláče nebo buchty plněné mrkví, zvané mrkvance či mrkvánky, daly základ místní pouti na počest patrona města svatého Liguriáše (viz text výše). Ta se slaví vždy druhou neděli v září, kdy se na Vysočině většinou sklízí mrkev. Její pěstování (ještě před příchodem brambor) zavedli jedni z majitelů panství Žejdlicové ze Šenfeldu, aby zpestřili jídelníček svých chudých poddaných. Majitelé domů podle tradice věší nad vchodové dveře mrkev s pentlemi v národních barvách a ochutnávat můžete až do álelujá.
V odkazech pod článkem najdete další pokračování putování po Polné
Všechny fotografie jsou autorské
2. část Odkaz
3. část Odkaz
4. část Odkaz
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