Dva dny v Polné aneb Hrad a zámek v jednom s pověstmi o čertech nádavkem
Při návštěvě této nevelké obce s cca pěti tisíci obyvateli mne velice zaujalo množství historických památek i široká nabídka turistických zajímavostí.
Například místní hrad a zámek nabízí několik prohlídkových okruhů. Vybrali jsme si ten historický a rozhodně jsme nelitovali.
Osada, nazývaná od roku 1242 Polná, vznikla pravděpodobně koncem 12. století jako odpočinkové místo na jedné ze starších větví Haberské stezky, přibližně v polovině cesty pohraničním hvozdem mezi Čechami a Moravou.
Jako vlastník tohoto rozsáhlého území je od roku 1223 uváděn Jan I. z Polmny (později Polné), syn kladského kastelána Zbyslava z Bratčic. Jeho jméno je uvedeno i v nejstarší písemné zprávě o Polné, jíž je darovací listina z roku 1242, potvrzená českým králem Václavem I. Panovník v ní stvrzuje patronátní právo řádu německých rytířů k farnímu kostelu Matky Boží (zbořeného v roce 1699 – viz první část vyprávění). Jan z Polné zemřel údajně před rokem 1250 bez dědiců, takže panství získal jako královskou odúmrť jeho příbuzný Jan II. z Polné. Koncem 13. století připadlo dědictví jeho synům Závišovi a Vikartovi. Tento přísedící zemského soudu v Brně a pán na Špilberku prodal Polnou kolem roku 1320 Jindřichovi z Lipé.
Ten pak nechal stávající panské sídlo, sloužící k ochraně zemské stezky, ze strategických důvodů přestavět a zesílit. Celý hradní areál patří mezi nejstarší feudální stavby v Česku a je nejstarší dochovanou památkou v Polné.
Jak jsem psala v úvodním textu (odkaz dole pod textem), na polenském panství se vystřídalo několik majitelů. Až do 19. století šlo vesměs o významné šlechtické rody.
Přes Jindřichova syna Čeňka z Lipé se v roce 1356 stává majitelem hradu Ješek Ptáček z Pirkštejna. Další v pořadí, Hynek Ptáček, vůdce utrakvistů a významný český politik v době husitských válek, přikoupil k Polné po roce 1434 panství Přibyslav. Hrad nechal přebudovat v gotickém duchu, nechal rozšířit opevnění a využíval jej k jednání s čelnými představiteli šlechty podobojí.
V jádru hradu se tehdy tyčila tzv. Červená věž neboli mohutná válcová věž, což dokládá nejstarší obraz Polné – veduta vlámského malíře a cestovatele po Evropě Jorise Hoefnagela z roku 1617. Samotný hrad tvořil dvoukřídlý palác.
Po Hynkově smrti se stal poručníkem jeho nezletilých dětí rytíř Jan Čabelický ze Soutic, přítel Jiříka z Poděbrad. Rytíř Jan se v roce 1463 zasloužil o sňatek Hynkovy dcery Markéty Ptáčkovny z Pirkštejna s Jiříkovým synem Viktorinem z Kunštátu. Ten Polné v roce 1479 udělil významná městská privilegia, erb a právo červené pečeti. Za válek proti Matyáši Korvínovi odtud král Jiří z Poděbrad řídil významné vojenské operace, o půl století později zde české stavy vítaly krále Ludvíka Jagellonského.
Za držení pánů z Kunštátu bylo západní křídlo hradu přestavěno, což dokládá v přízemí tohoto křídla dveřní portál, opatřený kunštátským znakem a v patře rytířský sál, přezdívaný kvůli erbům na křížové klenbě Kunštátský (vlevo). Páni z Kunštátu drželi Polnou až do roku 1515, kdy ji prodali Trčkům z Lípy. Do majetku pánů z Hradce přešla Polná v roce 1553 z rukou pánů z Valdštejna a Malé Skály.
Významné stavební projekty přinesla především vláda Zachariáše z Hradce, který nechal hrad po požáru v roce 1584 renesančně přestavět na zámek. V té době byl obnoven vyhořelý starý palác a Kunštátský sál, palác i spojovací chodba se severním křídlem dostaly nová renesanční okna. V majetku pánů z Hradce zůstal zámek až do roku 1597, kdy panství zakoupil hospodářsky obratný Hertvík Žejdlic ze Šenfeldu, přísedící u zemského soudu, vrchní hejtman císařských panství a podkomoří věnných měst. Na rozdíl od všech předchozích majitelů si Žejdlicové po roce 1600 vybrali Polnou jako své hlavní sídlo.
Za jejich vlády panství prosperovalo a rozkvétalo. Na přelomu ledna a února 1620 zde Rudolf Žejdlic hostil zimního krále Fridricha Falckého, který se zde zúčastnil bohoslužby a na hradě přijal velvyslance z Moravy. Po bitvě na Bílé Hoře byl Rudolfu Žejdlicovi majetek, za účast v odboji proti císaři, zkonfiskován a on sám měl být společně s dalšími českými pány popraven. Údajně byl však roku 1622 otráven v Chocni.
Polenské panství bylo společně s přibyslavským dáno do dočasné správy královskému místodržícímu Jaroslavu Bořitovi z Martinic a v roce 1623 prodáno kardinálovi Františku Ditrichštejnovi. V jejich majetku zůstalo panství téměř 300 let. Kardinál z Ditrichštejna dal opravit vstupní bránu v třípatrové hranolové věži, vypálení zámku Švédy v letech 1645 a 1647 však zabránit nedokázal. Za panování Ferdinanda Josefa Ditrichštejna, nejvyššího císařského soudce, nejvyššího komořího a zemského hejtmana na Moravě, rytíře řádu Zlatého rouna a člena rady říšských knížat (portrét vpravo na zdi) v letech 1690 až 1693 získal zámek při přestavbě barokní podobu, kdy na místě Švédy poškozených budov vznikla nová křídla.
V roce 1652, kdy za nemocného otce spravoval panství, dovezl z Říma dar papeže Inocence X. – ostatky sv. Liguriáše, který se posléze stal patronem města. Potvrdil městská privilegia a snížil některé daně. Židovským obyvatelům umožnil výstavbu židovského města se synagogou. Do zámku nechal zavést vodovod, vybudovat kašnu (foto v galerii), ve městě dal vydláždit náměstí a hlavní ulice, postavit špitál pro chudé. V jeho díle pokračoval nejstarší syn Leopold Ignác Josef (portrét nad komodou vlevo od okna), který panství zdědil a nechal postavit nádherný děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie (více v odkazu níže).
Poté však přišla série neštěstí. Při požáru v roce 1734 a následném obsazení francouzským vojskem v letech 1742 a 1744 byl zámek vážně poškozen. Následovala další přestavba, přesto už v roce 1753 sloužil jen jako obydlí panských úředníků. V roce 1794 postihl hrad, přestavěný na zámek, obrovský požár. Z renesanční stavby zůstal pouze západní trakt, nejvyšší poschodí a zámecká kaple musely být zbourány. Ze severního křídla zbyly jen sklepy pod zbořenou kaplí a arkádovou chodbou, beze stopy zmizela Červená věž. Zámek začal chátrat a sloužil k hospodářským účelům, v zachované části vzniklo několik bytů. Místní občané po několik následujících desetiletí „využívali“ kameny z polenského zámku do základů svých budoucích domů, ale byly použity také na dláždění chodníků ve městě.
Na lepší časy se začalo blýskat v roce 1822, kdy celý objekt včetně zahrad koupil starosta města, podnikatel a mecenáš Václav Pojman a věnoval jej Sokolu a Spolku městského muzea.
Na fotografii vpravo je nad jedním ze zámeckých vchodů vytesáno poděkování muzejního spolku manželům Pojmanovým. Jejich fotografie v galerii. Zchátralá budova byla rekonstruována podle návrhu architekta Kamila Hilberta. V prvním patře západního křídla vznikly tři nové sály – Pirknštejnský, Hradecký a Kunštátský. Po roce 1960 se zámek dostal pod správu Muzea Vysočiny v Jihlavě, díky čemuž vznikla expozice národního obrození, kupeckého krámu a staré lékárny. V 70. letech 20. století prošel zámek další nákladnou rekonstrukcí, v části vznikl hotel s restaurací. Další obnova probíhala postupně v letech 1985 až 2004. Zámek však již nikdy nebyl obnoven v původní velikosti.
První místností hradní prohlídky je erbovní sál, vyzdobený plastikami erbů vlastnických rodů (viz foto výše), z nichž některé zdobí i okna (vlevo). Jsou zde k vidění také originální sečné zbraně z 15. až 17. století, renesanční pieta malovaná na dřevě, kovové truhlice či tepaný malovaný svícen z období renesance, pocházející pravděpodobně ještě z původního gotického kostela Matky Boží v Polné.
V Ditrichštejnském sále je k vidění, kromě portrétů členů rodu Ditrichštejnů, dobový pseudobarokní nábytek, komoda kombinovaná s psacím stolem či desítky kusů cínového nádobí různé provenience (vpravo).
Větší část stěn místnosti vyplňují restaurované malby (zelené dekorativní rozviliny), pocházející z renesanční přestavby za Zachariáše z Hradce v letech 1585 až 1586. Další fotografie v galerii.
Měšťanské pokoje jsou vybaveny typickým biedermayerovým nábytkem poloviny 19. století včetně psacího stolku z pozůstalosti polenského rodáka Karla Knittla, dirigenta a ředitele pražské konzervatoře či obrazových podobizen významných polenských občanů. Zde umístěné skleníky obsahují ukázku porcelánu a kameniny.
Na snímku vpravo nahoře jsou v koutě místnosti k vidění empírová litinová kamna z ditrichštejnských železáren. V levém rohu je i přes zabílení patrné skalisko. Pseudorokový salonek (vlevo) je vybavený soubory dobového nábytku. Součástí prezentace jsou i sbírky různých porcelánů i vybavení domácnosti starosty Jindřicha Volence a dalších.
Poté jsme již přešli do expozice vzniku a historie muzea. Na snímku vpravo část vybavení učitelského bytu.
Prostřednictvím dobových materiálů jsme poznali nejvýznamnější místní osobnosti i proměny muzejních expozic za uplynulé století, ale i pozdně gotické fragmenty kachlů a dalších nálezů.
Síň rodáků představuje osudy významných místních osobností. Seznámili jsme se například s tvorbou varhanního virtuosa Josefa Kuhna, továrníka Karla Varhánka i mnoha vzpomínkami na Boženu Němcovou, která v Polné se svou rodinou žila dva roky. Velice zajímavou osobností byl sochař Jan Adolf Vítek, poslední žák Jana Štursy. Mezi jeho díla patří například socha českého vojáka před Památníkem Československého armádního sboru na Dukle, náhrobní plastika na jeho vlastním hrobě či socha Dívky po koupeli (v galerii).
Akademický malíř Karel Ludvík Klusáček věnoval muzeu svou vlastnoručně malovanou ložnice malíře Klusáčka a vitráž s motivem sv. Václava (v galerii).
Část expozice je věnována i obrozeneckému purkmistrovi Antonínu Pittnerovi. Za ochránění města před vyrabováním pruskými vojsky po bitvě u Hradce Králové jej vyznamenal Zlatým záslužným křížem (vlevo) samotný císař František Josef I.. Prohlédli jsme si také psací stůl a další osobní věci jeho dcery spisovatelky Vlasty Pittnerové. Více fotografií v galerii.
Expozice života na venkově přiblíží život obyvatelstva zejména v 18. a 19. století. Panely s informacemi a fotografiemi doplňuje vybavení a náčiní užívané v domácnostech v uplynulých dvou staletích. Můžeme porovnat i zařízení německé a české kuchyně z našeho regionu z 30. let 20. století a život v obou odlišných komunitách na Vysočině.
Závěr prohlídkové trasy patří expozici 1. světové války a legionářům. Jeden z nich, místní rodák Jan Večeřa, zhotovil v roce 1933 pro muzeum věrnou maketu legionářského vagónu „těplušky“ (oproti originálu zmenšeného o třetinu) včetně dobového vybavení. Ve fotogalerii se můžete seznámit s jeho dalšími osudy i zápisky z jeho deníku. Na vagonových dveřích si lze přečíst jména všech okolních obcí, z nichž legionáři pocházeli.
Ve vitrínách jsou k vidění střelné a sečné zbraně, dělostřelecké granáty a nábojnice, plynová maska pro koně nebo polní telefon. Kromě obecné historie československých legií je zde i soupis jmen, fotografie a příběhy vojáků a legionářů z Polenska. Výstavu doplňuje půda ze zborovského bojiště, dovezená polenskými legionáři.
Polenský zámek dnes představuje soubor fragmentů architektonických objektů rozmanitého slohového pojetí. Stal se opět kulturním centrem. Najdeme zde muzeum se stálými expozicemi i příležitostnými výstavami. V areálu zámku sídlí základní umělecká škola, kulturní středisko s kulturním sálem, kino a zámecká restaurace s ubytováním.
V zámecké cukrárně jsme si objednali vynikající kávu a ještě lepší ovocný pohár se zmrzlinou a bavili se pověstmi, s nimiž je polenský zámek spjat. Jedna z nich hovoří o pokladu, který údajně zazdívali dva synové hluchého zámeckého klíčníka. Nejmenovaný zámecký pán je později nechal, jakožto nepohodlné svědky, odstranit. Poklad se dodnes nenašel.
A což ta o skutečném správci polenského panství Janu Kašparu Khautzovi, který prý kdysi uzavřel smlouvu s ďáblem. Správce prý lehkomyslně hospodařil, hlavně do svých kapes. Aby se to neprojevilo v účetních knihách, jedna vědma mu poradila, jak vyvolat ďábla. Podařilo se, správce se upsal vlastní krví a ďábel mu na deset let věnoval brašnu, z níž neubývalo peněz, chytrou knížku, která znala odpověď na každou otázku a černou kobylu, na níž ho nikdo nedohoní. Deset let uteklo jako voda. Správce se cukal a vymínil si, že když mu čert nedokáže zodpovědět jedinou otázku, do pekla jej neodnese. Poté mu ukázal podivné stvoření, které se mu usídlilo v posteli, a žádal pekelníka o odpověď na otázku, co to je. Ďábel se ale skřehotající příšery polekal a byl navždy pryč. Správce se zaradoval, ale smích ho brzy přešel. Vědmu, která se za příšeru přestrojila, si musel za odměnu vzít za manželku. Navíc mu zatrhla nejen karban, ale i bujaré pitky s kamarády. Když pak správce v roce 1759 zemřel, věrná žena ho pochovala v kryptě děkanského kostela a každý den se za jeho hříšnou duši modlila. V tajné kobce na zámku, vedle arkýře, kde prý pekelníka vyvolal, měla být umístěna tabulka s jeho jménem. Ve skutečnosti jde o tabulku z jeho rakve, zařazenou do sbírek zdejšího muzea.
A do třetice všeho dobrého – jestlipak víte, proč se největší rybník v Polné jmenuje Peklo? Rybník pod zámkem o rozloze 15 hektarů založil Viktorín z Kunštátu. Sloužil k obraně města, obklopoval hrad a městské hradby, po hrázi vedla Uherská obchodní cesta. Pověst vypráví o nešťastně zamilovaném pánu na Polné. Protože jeho láska nebyla opětována, uzavřel se do sebe a zanevřel na celý svět. O panství se nestaral, čehož využili jeho poddaní a svého pána šidili a okrádali, kde mohli. Když se majitel hradu po čase vzpamatoval, ve snaze dát vše do pořádku povolal na pomoc samotného čerta. Navíc si smluvně vymínil nalezení lásky a štěstí. Následovalo deset šťastných let. Jeho žena povolala na pomoc proslulou čarodějnici. Ta přinesla rytíři podivný lektvar a poradila mu, ať si jím potře celé tělo. Byl to takový smrad, že to odradilo i samotného Lucifera, který si pro rytíře přiletěl s celou družinou. Po chvíli marného snažení v odnesení majitele panství do pekla se náhle rozestoupily obrovské vlny v rybníku pod hradem a v nedohledné propasti zmizeli čerti i s Luciferem. Lidé z Polné poté pojmenovali velký rybníku Peklo.
V odkazech pod článkem najdete další pokračování putování po Polné
Všechny fotografie jsou autorské
1. část Odkaz
3. část Odkaz
4. část Odkaz
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