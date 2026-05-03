Dotek orientálních princezen
Že nejsem jedinou obdivovatelkou této světoznámé návrhářky, jsem například zjistila už před mnoha lety v Muzeu čokolády a marcipánu v Táboře. Vystavují zde panenky v šatech dle návrhů Blanky Matragi. Vše je z marcipánu. Vyvolávají vjemy nejen zrakové, ale při pohledu na ně se vám sbíhají mlsné sliny.
Od dětství mne zajímaly osudy nevšedních žen. Tehdy se dalo víceméně pátrat pouze v historii. ,Hrdinky socialistické práce’ mne až tak nebraly.
Snad každá žena zůstane stát okouzlena a alespoň na chvíli zatouží být orientální princeznou Šeherezádou.
Již před lety mne zaujala životní cesta dívky z Vysočiny, původně vyučené brusičky skla, která pár let po svých dvacátých narozeninách vykročila k celosvětovému úspěchu.
Holčička, která si kdysi hrála v blízkosti zámku ve Světlé nad Sázavou, se díky své píli, cílevědomosti, inteligenci, fantazii a houževnatosti dostala do společnosti skutečných a opravdových princezen – manželek, dcer a sester šejchů, emírů, králů a magnátů v zemích oblasti Perského zálivu.
Pojďte si se mnou prohlédnout některé večerní toalety, společenské modely a luxusní zásnubní a svatební róby (detailní záběr šatů vlevo v galerii) a okusit vůni Orientu alespoň zprostředkovaně.
Ač mám svá nejlepší léta za sebou, při prohlídce svatební sekce mne napadlo, jestli jsem si těch svatebních šatů neužila ve svém životě málo ... 😉
V roce 2020 získala Blanka Matragi od pelhřimovské agentury Dobrý den certifikát o vytvoření českého rekordu za návrh skleněných šatů (vlevo). Jejich konečnou podobu vytvořili skláři z Nového Boru a Lindavy.
Tři v jednom. Na fotografii nahoře je grafický návrh zelených společenských šatů a střevíčků, snímky vlevo a vpravo již představují hotový model.
K vidění jsou také ukázky výšivek včetně svatebních. Střídají se zde prosté květinové motivy z českých luk s luxusními exotickými rostlinnými motivy. Flitry, polodrahokamy, náměty noční oblohy, fantazijní představy ...
Výstava v Obecním domě se koná minimálně do konce června a je možné se objednat na komentovanou prohlídku s výkladem samotné návrhářky.
Prohlédnout si můžete také netradiční porcelánové soupravy, vázy, sochy, lustry i šperky. Nedokázala jsem se rozhodnout, co se mi líbilo více. Zda hotové modely, jejich grafické návrhy nebo výšivky. Více v poněkud obsáhlejší galerii.
Daniela Lender Chaloupková
