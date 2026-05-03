Dotek orientálních princezen

Oděvní tvorbu módní návrhářky Blanky Matragi obdivuji již řadu let. Viděla jsem několik dokumentů, fotografií v různých časopisech, přečetla pár rozhovorů. Teď jsem měla příležitost si některé její úžasné modely prohlédnout.
75 fotografií
Že nejsem jedinou obdivovatelkou této světoznámé návrhářky, jsem například zjistila už před mnoha lety v Muzeu čokolády a marcipánu v Táboře. Vystavují zde panenky v šatech dle návrhů Blanky Matragi. Vše je z marcipánu. Vyvolávají vjemy nejen zrakové, ale při pohledu na ně se vám sbíhají mlsné sliny.

Výstava Blanky Matragi je v Obecním domě v Praze otevřena minimálně do konce června. Promyšlenou kombinací prosklených vitrín a zrcadel dochází k zajímavému vizuálnímu efektu.

Od dětství mne zajímaly osudy nevšedních žen. Tehdy se dalo víceméně pátrat pouze v historii. ,Hrdinky socialistické práce’ mne až tak nebraly.

Šaty jako z pohádky. Upnutý vyšívaný živůtek, bohatě zdobená sukně.

Snad každá žena zůstane stát okouzlena a alespoň na chvíli zatouží být orientální princeznou Šeherezádou.

Již před lety mne zaujala životní cesta dívky z Vysočiny, původně vyučené brusičky skla, která pár let po svých dvacátých narozeninách vykročila k celosvětovému úspěchu.

Holčička, která si kdysi hrála v blízkosti zámku ve Světlé nad Sázavou, se díky své píli, cílevědomosti, inteligenci, fantazii a houževnatosti dostala do společnosti skutečných a opravdových princezen – manželek, dcer a sester šejchů, emírů, králů a magnátů v zemích oblasti Perského zálivu.

Pojďte si se mnou prohlédnout některé večerní toalety, společenské modely a luxusní zásnubní a svatební róby (detailní záběr šatů vlevo v galerii) a okusit vůni Orientu alespoň zprostředkovaně.

Ač mám svá nejlepší léta za sebou, při prohlídce svatební sekce mne napadlo, jestli jsem si těch svatebních šatů neužila ve svém životě málo ... 😉

V roce 2020 získala Blanka Matragi od pelhřimovské agentury Dobrý den certifikát o vytvoření českého rekordu za návrh skleněných šatů (vlevo). Jejich konečnou podobu vytvořili skláři z Nového Boru a Lindavy.

Co na to říkáte? Vzpomněla jsem si, že jsem v podobných (pouze barvou) lodičkách na 12 cm podpatcích utíkávala po křivolaké dlažbě starobylého města Jindřichova Hradce ze školy na autobusové nádraží. Dnes bych si tak akorát zlámala nohy ...

Tři v jednom. Na fotografii nahoře je grafický návrh zelených společenských šatů a střevíčků, snímky vlevo a vpravo již představují hotový model.

Jeden návrh je krásnější než druhý. Další najdete v galerii.

K vidění jsou také ukázky výšivek včetně svatebních. Střídají se zde prosté květinové motivy z českých luk s luxusními exotickými rostlinnými motivy. Flitry, polodrahokamy, náměty noční oblohy, fantazijní představy ...

Výstava v Obecním domě se koná minimálně do konce června a je možné se objednat na komentovanou prohlídku s výkladem samotné návrhářky.

Perspektiva

Prohlédnout si můžete také netradiční porcelánové soupravy, vázy, sochy, lustry i šperky. Nedokázala jsem se rozhodnout, co se mi líbilo více. Zda hotové modely, jejich grafické návrhy nebo výšivky. Více v poněkud obsáhlejší galerii.

Výstava je nazvaná Timeless, tedy nadčasová, nestárnoucí, věčná ... Lépe bych to nevyjádřila.

Autor: Daniela Lender Chaloupková | neděle 3.5.2026 8:26

