Dávejte pozor na motýle

Snad se čtenářům nebude zdát můj titulek zavádějící, ale následující řádky jsou opravdu jen o motýlech. Ne o politice, a už vůbec ne o člověku, který podobné ,novotvary´vypouští. Už jste někdy byli v motýlím domě?

Podobných expozic je v České republice více, já se už delší dobu chystala do té pražské. Tak dlouho, až ji zavřeli. Prý hledají nové prostory.

V šatně si můžete odložit všechno kromě dětí a vyrazit na obhlídku

Proto jsem přivítala možnost navštívit prostředí tropické karibské džungle v motýlím domě Papilio v Brně. V poměrně teplém a vlhkém klimatu je k vidění kolem stovky exotických motýlů cca třiceti druhů. Od menších až po velké s rozpětím křídel téměř do dvaceti centimetrů. Atmosféru dokresluje zvuková kulisa pralesa, bublající potůček, ptáci, ryby nebo želvy (v galerii).

Pod květy modré orchideje se skrývá Papilio deiphobus

Nejenom, že jsem nevycházela z úžasu, ale dozvěděla jsem se i plno zajímavých věcí. Že motýli žili již v éře dinosaurů, je všeobecně známo. Ne každý však ví, že jsou po včelách druhým největším opylovačem květin na světě a že nejrychlejší druhy umí létat rychlostí cválajícího koně. V průměru tedy 40 km/hod.

Heliconius erato z čeledi babočkovitých

Zatímco jinde si za fotografování připlatíme, zde vám to přímo doporučí už u vchodu. Nádherní tvorové zářící širokou škálou sytých barev jsou pro focení jako stvoření. Akorát v letu se zachytávají velmi těžko, protože směr jejich letu je obtížně předvídatelný.

Takto vypadá líhnutí bílého motýla Morpho polyphemus

Zrod pestrobarevných motýlů z kukly a jejich první let se odehrává přímo před vašima očima. Během roku se obměňuje pouze složení přítomných druhů. Majitelé motýlího domu kukly dovážejí z tropických oblastí, protože chovat motýla od vajíčka by bylo ekonomicky komplikované. Ve stádiu housenky by dva takové exempláře za krátký čas zlikvidovaly všechnu flóru v expozici. První dvě vývojová stádia tedy motýli absolvují ve svém přirozeném prostředí v tropech a do Evropy se přivážejí až zakuklení. V Papilonii se líhnou celoročně.

Heliconius hecale na pomerančovníku

Vpředu Caligo memnon (soví motýl), v pozadí Heliconius hecale

Po procházce přízemím, kolem informačních panelů, z nichž jsem čerpala moudra (zde trousící), jezírka se zlatými (nebo spíše červenými) rybičkami a dalšími vodními tvory jsem vystoupala na vyhlídkovou galerii přímo v letové zóně motýlů.

Vlevo Blue butterfly (modrý morpheus), vpravo v popředí Parides arcas, v pozadí Parthenos sylvia.

Nejen v přízemí, ale i zde na galerii jsem si musela dávat velký pozor na to, kam šlapu. Nejenom, že se ti přenádherní tvorové vznášeli kolem mé hlavy, ale posedávali na rostlinách, stěnách, trámech. Všimla jsem si několika exemplářů s poškozenými křidélky, pravděpodobně od toho, že je, odpočívajíc na zemi, někdo z nepozorných návštěvníků přišlápl. Kromě toho se mi pod nohama pletly křepelky (ovšem fotit se moc nenechaly, a to ani malé chůvičky).

Morpho achilles z čeledi babočkovitých si pochutnává na ovoci. Motýli mají chuťové pohárky umístěné na ploskách nohou a co je zajímavé, že některé druhy během života nepřijímají vůbec žádnou potravu.

Motýlí druhy v Papilonii nemají evolučně vyvinutý strach z lidí. Člověka vnímají jako velký strom, který pro ně neznamená žádné nebezpečí. Proto se často stává, že na návštěvníky usedají. Výhodou je pestrobarevné oblečení, zejména žlutá či červená trička nebo šaty anebo vůně parfému s ovocnými podtóny. Všimla jsem si toho hlavně u malých návštěvníků, kteří byli takto různobarevně oblečeni.

Hypolimnas bolina, modroměsíční motýl

Papilio polytes, otakárek mormon

Motýlům můžete také nabídnout ruku a možná budete mít štěstí, že se na ni usadí.

30 fotografií

Jediné, co je zakázáno, je sahat motýlům na křídla, pokrytá jemným práškem, bez něhož by nemohli létat.

Papilio memnon, velký mormon

Domovem motýlů, kteří jsou zde k vidění, jsou tropické deštné pralesy Srí Lanky, jižní a východní Indie, Indonézie, Filipíny či Sumatra, ale také Mexiko, Argentina, Amazonie, Thajsko, Malajsie a další exotické destinace.

Parthenos sylvia, klipkavka, během krmení

Život motýla trvá v průměru čtrnáct dnů, maximálně čtyři týdny. Vzhledem k tomu, že se počet exemplářů v expozici stále pohybuje kolem stovky jedinců, je vysoká pravděpodobnost velmi rychlé obměny druhové skladby. Stále je tedy co obdivovat. Další motýlí domy můžete navštívit v Ostravě, Karlových Varech, Teplicích, Karlštejně a na Lipně. Otevřeno je denně a každá expozice se specializuje na něco jiného. Více foto v galerii.

Autorka textu je i autorkou fotografií

Autor: Daniela Lender Chaloupková | pondělí 27.4.2026 21:30 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Daniela Lender Chaloupková

  • Počet článků 7
  • Celková karma 12,17
  • Průměrná čtenost 240x
Ráda poznávám nová místa v České republice, fotografuji a ještě raději píšu. Občas a o čemkoliv :-))

