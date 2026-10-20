Brambory, kobzole, zemáky, jabka, erteple, zemčata
Není tedy divu, že se právě v tomto krásném jihočeském městě konal již druhý ročník Slavnosti zemojablíček.
Nejprve trochu historie. Český šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka podporoval katolickou církev, což mu vyneslo titul karlštejnského purkrabího a českého královského místodržícího. Druhou stranou této mince bylo, že byl v roce 1618 při třetí pražské defenestraci vyhozen spolu s Jaroslavem Bořitou z Martinic z oken pražského Hradu. Naštěstí přežil, a tak mu tuto, tehdy velice vzácnou zeleninu, darovali jindřichohradečtí františkáni k narozeninám jako kuriozitu.
Divadelní scénky společnosti Nova Domus zavedly diváky k hodovnímu stolu Viléma Slavaty (druhý zleva), přeneseného do tzv. Soukenické kaple minoritského kláštera ze 14. století, který od 2. poloviny 16. století sloužil jako špitál. Pod názvem „Jak se brambory do Hradce dostaly“ z cyklu Večerní toulky bájným Hradcem se diváci seznámili s historií brambor v tomto městě.
Často se traduje, že brambory z nově objeveného kontinentu přivezl Kryštof Kolumbus, ale pravda je taková, že je do Evropy importovali z And kolem poloviny 16. století španělští conquistadoři. Genialitu této plodiny objevili nejprve v Irsku, odkud je do Prahy přivezli irští františkáni, zvaní hyberni. A právě v zahradách pražského kláštera u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (přestavěného na počátku 19. století na dnešní Dům U Hybernů) začali mniši brambory pěstovat. Odtud již vedla jejich cesta do Jindřichova Hradce. Brambory se tak postupně staly panskou lahůdkou.
Ne všichni však měli k neznámé plodině důvěru. Dlouho trvalo, než se přišlo na to, v jaké úpravě brambory připravovat a konzumovat. Protože kolovalo mnoho pověr o jejich škodlivosti, vedlo to v jindřichohradeckém špitálu u kostela sv. Jana Křtitele k tzv. bramborové válce. Místní chovanky se totiž domnívaly, že mají být otráveny, a odmítaly podivné „koule“ jíst. Tím spíš, že i na venkově panovala k poměrně neznámé plodině velká nedůvěra. Do boje za novou pochutinu vytáhli dokonce i kněží, nazývaní poté „ bramboroví kazatelé“. Přesto ,zemčata’, jak se jim říkalo, často končila jako krmivo pro dobytek.
Nepomohlo ani přesvědčování válečného veterána (vlevo uprostřed), který ,zemská jabka´ kdysi konzumoval v Novém světě, jehož si správce špitálu povolal na pomoc. Zvlášť, když po jejich konzumaci najednou dostal křeče a ,natáhl brka´. Na fotografii vpravo už jsou z něj vidět jenom nohy.
Ke konečnému zlomu v konzumaci brambor došlo v době velkého hladomoru koncem 18. století, kdy lidé pekli chleba z otrub a strouhaného zelí, živili se lebedou, moukou z kůry bříz, mechem, lišejníkem a žaludy, ale přesto umírali. Desetitisíce chudých, především v podhorských oblastech, tenkrát před jistou smrtí zachránily právě brambory, tehdy již ve velkém dovážené z Pruska, konkrétně z braniborského regionu. Odtud patrně pochází název této úžasné pochutiny (brandembury, brambury, brambory), bez níž si naši kuchyni již vůbec nedokážeme představit.
Pro návštěvníky zemojablíčkové slavnosti byl připraven bohatý celodenní program. K poslechu i tanci po celý den vyhrávala kapela Patrola-Šlapeto v čele s Robertem Papouškem (druhý zleva) a Otakarem Litomiským (druhý zprava).
S největším zájmem se však setkalo soutěžní klání několika týmů (např. úředníci místní radnice, hasiči, studentky VŠE …), které od rána připravovaly různé bramborové speciality. Ty pak zdarma ochutnávali a hodnotili návštěvníci slavnosti.
Soutěživé typy mohly zkusit škrábání brambor na čas nebo vytvoření nejdelší bramborové slupky a podobné kratochvíle.
Vyčerpáni kulturním vyžitím jsme nakonec zahnali velký hlad vynikajícím bramborovým guláškem s pikantní klobáskou a kornoutem belgických hranolků s domácí česnekovou omáčkou a čedarovým posypem. Kdo neví, jaký je rozdíl mezi normálními a belgickými hranolkami (jako já), tak v tom, že tyto byly z belgických brambor (prý). Nevím, nepoznala jsem to, ale pochutnali jsme si :-))
Všechny fotografie jsou autorské
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