Boží mlýny nebo karma?
V první řadě chci zdůraznit, že nemám nic proti žádné církvi. Nejsem ani bigotně věřící. Jsem přesvědčena o tom, že existuje Něco mezi nebem a zemí. Je jedno, zdali to nazýváme Bůh, Alláh, Šiva, Buddha, Osud a podobně. Věřím v pravdu, lásku, slušné chování, dodržování zákonů, toleranci a vzájemný respekt. Možná jsem, zvláště v dnešní době, naivní. Ale je to mé přesvědčení a nikomu jinému jej nenutím.
V žádném případě bych si nedovolila psáti cokoli o vině či trestu výše zmíněného bývalého duchovního. Nic o tom nevím, nejsem k tomu povolána ani vyvolena.
Zaujalo mne však, že dotyčný člověk je zároveň podezřelý také z hospodářských trestných činů. Předmětem vyšetřování jsou finanční operace při nákupu bytů či prodejích pozemků na pražském arcibiskupství. V tomto případě zatím obvinění nepadlo.
Tolik na úvod, jímž se snažím eliminovat případné vášně.
Uvedená kauza mi však připomněla dávný příběh, který mi před desítkami let vypravoval jeden kněz.
Nazývejme jej třeba Jindřich. V době, kdy se následující příběh udál, sloužil v jedné venkovské farnosti. Okrskový vikář, do jehož správy tato farnost spadala, byl ultrakonzervativní s velkými sympatiemi k latinskému obřadu a obdivem k lefébvristům .
Dnes je situace jiná, ale tehdy byl začátek 90. let. Jindřich, který mi příběh vyprávěl, byl velice distingovaný pán, ale o svém nadřízeném se tehdy vyjádřil velice lapidárně. „Byl to sebestředný hajzl,“ řekl mi.
Jako člověku neznalému se mi Jindřich nejprve snažil vysvětlit, co je smyslem kázání v kostele. Teoreticky = ideálně má navazovat na čtení při mši, a vést věřící k užitkuplnému přijetí Těla Kristova, neboli svatému přijímání. Kázání by, podle jeho tehdejších slov, rozhodně nemělo sloužit k osobním projevům kazatele, a už vůbec ne k hlásání nějakých jeho názorů. Může se totiž stát, že mohou být naprosto scestné.
„Ve farnosti sedával v předních řadách penzionovaný pan učitel Dejmek,“ začal Jindřich své vypravování.
„Člověk, který přežil nacistický koncentrační tábor, byl hluboce věřící, zároveň komunista. V osmašedesátém se postavil proti okupaci. Vynikající učitel matematiky, fyziky a dílen. Neuvěřitelně šikovný. Opravil si německý válečný džíp, zamazal válečný znak a provokoval soudruhy, když v něm jezdil po městě.
Pan Dejmek lezl našemu latinymilovnému vikáři na nervy, protože přemýšlel o tom, co ten říkal ve svých kázáních a kladl mu nepříjemné otázky. Jestli je například smysluplné navážet se do lidí, kteří do kostela nechodí a hanobit je, když tam nejsou fyzicky přítomni,“ líčil mi Jindřich počínající konflikt mezi jmenovaným učitelem a okrskovým vikářem.
Zlom nastal v momentě, kdy se pan učitel jako člen farní rady zeptal na účetní zprávu, kterou vikář neměl zpracovanou (protože ji prý nikdy nedělal) a nehodlal dát nikomu nahlédnout do toho, za co utrácí peníze farnosti.
Od té doby začal ve svých kázáních pana učitele jmenovitě napadat. Ten se postupně přemisťoval z přední lavice až dozadu pod kůr, ale byl objeven i tam. „Kázání co kázání se náš nenávistný a nesmiřitelný vikář navážel a trefoval do pana učitele, který se mi jednoho nedělního dne svěřil s tím, že to nevydrží. Že ho to zabíjí. Že ho to zabije,“ líčil mi i po těch letech a s pohnutím v hlase a slzami v očích Jindřich.
„Naštval jsem se. Hned další den jsem se u svého šéfa telefonicky objednal.“
„Nechte pana Dejmka na pokoji, jinak ho budete mít na svědomí!, začal jsem zpříma.“
„Co, co, co ... si to dovolujete?,“ hájil se služebník boží.
„Jak jsem řekl, kažte si o čem chcete, ale jeho vynechte!, tvářil jsem se neoblomně. Ticho a dusno bylo možné krájet. Nečekal jsem na odpověď. Nestál jsem o ni. “
Uběhlo pár let.
„V rámci jednoho farního dne byl můj nadřízený zkritizován kardinálem Vlkem a poté odvolán. Dnes je v invalidním důchodu, není v činné službě a je mu umožněno sloužit v milovaném latinském ritu .
Pan učitel Dejmek žil ještě řadu let a nikdy se nedozvěděl, proč můj tehdejší šéf kázal už jen o misionářích v Japonsku,“ zakončil tehdy Jindřich své vyprávění s jiskřičkami v očích.
Tento příběh je pravdivý. Změněno je pouze jméno kněze, který mi jej vyprávěl a není již mezi námi.
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Proč o tom vlastně píši? Protože všechno souvisí se vším. Nezáleží na tom, jsme-li knězem, prodavačkou, zedníkem, profesorkou matematiky nebo asfaltérem. Zákony platí pro nás pro všechny. Ať už boží, církevní anebo mravní.
Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nebo také, že karma je zdarma. Vyberme si ...
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