Unikátnost mého senátního obvodu

Senátní obvod č. 7 oficiálně nazývaný Plzeň-město (ač z Plzně k němu patří jen malá část a většina obvodu je venkovského rázu) je unikátním zejména v jenom důležitém ohledu.

Téměř všechny ostatní senátní obvody jsou buď ryze velkoměstské, nebo ryze venkovské až na jedno dvě města okresní velikosti. To my máme v našem obvodě úplně všechno.

Obvod svým sociálním složením kopíruje populačně, urbanisticky profesně, vzdělanostně i ekonomicky čísla pro Českou republiku. Čtvrtina obyvatel obvodu bydlí v krajském městě – v Plzni na Slovanech. Část bydlí ve městech zhruba pětitisícových, jako jsou Přeštice, Dobřany, Horažďovice, Holýšov, Starý Plzenec, Blovice či Nepomuk. Ostatní obyvatelé obvodu žijí většinou v sídlech s pár stovkami obyvatel.

U nás najdete úplně všechno. Malotřídky i velké základní školy, gymnázia i odborné střední školy, učební obory podporované velkými průmyslovými firmami. Byty na sídlištích, v malých panelácích, bytovkách i rodinných domcích. To vše v proporcích odpovídajících celé České republice. Jsou tu moderní závody s automatizovanou výrobou, ale i malé firmičky s pár zaměstnanci. Máme tu zemědělské podniky s rostlinnou i živočišnou výrobou, sady, velké dodavatele stavebního materiálu a výrobce europalet, sofistikovanou elektrovýrobu, ale i firmu, která na klíč dodává dřevěné rodinné domy. V obvodu mám 150 restauračních podniků či hospod a 10 minipivovarů.

Jsou tu výstavní městské domy, ale i rozpadající se opuštěné objekty. Jsou tu obchodní střediska s rychlým občerstvením, ale i malé obchůdky a vietnamské večerky, mnohdy jediná nákupní možnost v malých obcích. Napříč obvodem vede několik krásně opravený silnic, ale když zabočíte do menší vsi, kodrcáte se po cestách záplatovaných. Obvod v sobě zahrnuje kus Plzeňska, kus Klatovska i Strakonicka, jednotlivá místa se dosti liší i ohledně etnografické tradice a folklóru. Pro spodní prádlo jezdívám do Horažďovic, pro svetry a kabáty do butiků v Přešticích, pro domácí potřeby do Dobřan. Největší nákupní prostory mají ve Starém Plzenci. Tady pod jednou střechou nakoupíte obrovské pytle granulí pro psy, všechny druhy žárovek a elektrických kabelů, papírnické zboží, vlny a šicí potřeby, drogerii a kosmetiku i vybavení do kuchyně.

Třetím rokem jezdím svým obvodem křížem krážem a bavím se s hospodskými i se štamgasty, s prodavačkami z Coopu i s nakupujícími, s babičkami čekajícími na autobus i se sousedy, kteří sekají zahradu nebo okopávají brambory. A tak vidím a vím, že obvod ukazuje všechny úspěchy, trampoty i bolesti celé naší republiky. Jsou tu místa prosperující i spíše upadající, rostoucí i vylidňující se. Někde mají přebytek dotací, a tak tam postavili cyklostezku, opravili hasičskou zbrojnici a vystavěli eurohřiště pro seniory. Jinde se naopak financí nedostává, což má vliv i na dostupnost pracovišť. Autobusy do vzdálenějších obcí zajíždějí sporadicky a zdejší jsou tu odkázáni na vlastní spíše starší motorová benzínová a naftová vozidla. Pošty se zavírají, služeb ubývá, dojíždět se musí pro kdeco. Elektroauta u nás také zahlédnete, ale skoro vždy jde o druhé auto dobře situované rodiny. Být motoricky soběstačný je totiž na vesnici nezbytností.

Finance jsou středobodem zdejších debat ruku v ruce s pracovními možnostmi. Čím dále od krajského města, tím je pracovních možností i volných pracovníků méně. Některých profesí se naopak nedostává. Třeba sehnat výčepního nebo prodavačku je velký problém. A když se zvednou daně nebo vzrostou náklady na energie, podnikání se hned přestane vyplácet a zdejší malí podnikatelé nemají tolik zdrojů, aby po delší dobu svůj podnik dotovali. A tak vidím kolem sebe hromadné zavírání krámků a provozoven, jak se například nedávno přihodilo poslednímu obchůdku v Oselcích.

Takový je senátní obvod č. 7 Plzeň – město, který v malém zrcadlí problémy celé země. Díky tomu vím, že v senátě nezastupuji potřeby jedné vymezené zájmové skupiny, ale všechny obyvatele v celé sociální pestrosti.

Psáno pro časopis Senát

Autor: Daniela Kovářová | úterý 24.3.2026 11:50 | karma článku: 6,33 | přečteno: 110x

Daniela Kovářová

Není jedno, s kým a jak žijete

Žijeme v moderní době, která odvážně odhazuje zvyky a tradice, předsudky i společenské normy. Nikdo nás k ničemu nesmí nutit, nikdo od nás nesmí nic očekávat. A tak si myslíme, že je přece jedno, s kým a jak žijeme.

19.3.2026 v 14:13 | Karma: 19,10 | Přečteno: 355x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Lze zachránit Západ?

Zúčastnila jsem se jedné debaty, která si kladla za cíl odpovědět na otázku položenou v nadpise. Než se ale začneme zamýšlet nad odpovědí, musíme si ujasnit, co vlastně myslíme obratem Západ.

8.3.2026 v 10:10 | Karma: 21,20 | Přečteno: 387x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Proč necítí dnešní elity mráz na zátylku?

V novém americkém filmu Norimberk hraje Russell Crowe německého nacistického pohlavára Hermanna Göringa. Hraje ho charismaticky a uhrančivě.

6.3.2026 v 17:03 | Karma: 28,99 | Přečteno: 577x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Komu patří naše dny?

V kinech nedávno bez většího zájmu promítali nový italský film režiséra Paola Sorrentina Milost. Italský prezident v něm déle než dvě hodiny přemýšlel, zda podepíše zákon o euthanasii a udělí milost dvěma vrahům.

1.3.2026 v 15:42 | Karma: 17,25 | Přečteno: 375x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Bát se podnebí. Bát se Putina. Povinně.

V jedné televizi se mě ptali, zda se pořád ještě nebojím Putina. Inu, nebojím. Rusko ani za čtyři roky nedobylo Donbas. Jak by mohlo mít dost síly na dobytí jiného státu nebo na boj proti Evropské unii a NATO?

21.2.2026 v 10:28 | Karma: 32,56 | Přečteno: 672x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Aktualizujeme Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Zvířata z převodovek i obří kanon Dora. Budějovická Beseda ukazuje krásu industriálu

Dvojice autorů vystavuje v sále moravskobudějovického kulturního střediska...
24. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Industriální recykláty & Kovošrot art. Tak se jmenuje výstava výtvorů z vysloužilých součástek...

STAN povede v komunálních volbách ve Zlíně kariérová poradkyně Věra Stojar

ilustrační snímek
24. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Starosty a nezávislé (STAN) povede v podzimních komunálních volbách ve Zlíně kariérová poradkyně,...

Hradecký kraj rozdělí mezi mediky, kteří budou v regionu pracovat, 6,5 mil.Kč

ilustrační snímek
24. března 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Studenti vybraných oborů posledních ročníků lékařských fakult, kteří se rozhodnou po dokončení...

Součástí Slavností Brno bude letos na náměstí Svobody sedm akcí

ilustrační snímek
24. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Sedm vícedenních akcí, které jsou součástí programu Slavností Brno, se letos uskuteční na náměstí...

Rodinná advokátka a spisovatelka, podle níž všechno začíná a končí v rodině. Senátorka ČR za obvod č. 7 (Plzeň - město).

