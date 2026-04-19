Nenávistné mladé ženy
Proč jejich ústa křičí po toleranci a respektu ke své „jinakosti“, ale pak sami umlčují každého, kdo má jiný názor než ony?
Na svých demonstracích proti rodině nadávají matkám, děsí malé děti jako Polednice a brutálně strkají do lidí o dvě generace starších. V sobotu mé kamarádce na Pochodu pro život strhly klobouk, chytaly ji za ruce a nohy a bránily jí v průchodu ulicí. Když napíšu něco na sociální sítě, pustí se do mě mladé holky slovníkem, který se mi ani nechce číst, natož abych někdy taková slova řekla či psala na veřejnosti. A to jsem se narodila v Ostravě a jsem zvyklá na různé rázovitosti. I v politice jsou dnes nejhlasitější, nejkrutější a nejbrutálnější ženy. Jejich výhrůžky, zlomyslnosti a urážlivé nálepkování jsem nezažila ani jako obhájkyně vrahů a nejrozhádanějších rodičů. A když sledujete ty úderky, co se přilepují k silnicím a brání průjezdu sanitek s nemocnými nebo červenou barvou ničí umělecká díla v galeriích, jsou to povětšinou také mladé příslušnice něžného pohlaví.
Proč právě mladé dívky jsou tak nazlobené, tak neústupné, tak kruté, tak bez slitování? Kam se ztratila pokora, respekt k lidským právům a vůbec právům jiných, ohled na lidskou důstojnost či prostá empatie, tedy schopnost podívat na svět očima jiných? Kam se ztratila něha, kam se ztratila ženskost? Tyhle revolucionářky jsou přesvědčeny, že mají svou pravdu, která je všespasitelným dobrem, což jim ospravedlňuje jakékoli brutální zacházení s těmi druhými.
Kdo se ohradí, toho ještě brutálněji umlčují. Vidím to opakovaně kolem sebe. Kdo má jiný pohled, prožitky, zkušenost, ten si nezaslouží žádné ohledy, žádný respekt, žádnou empatii. Jejich „pravda“ plamenně odhodlaným členkám pokrokových úderek ospravedlňuje urážky. Urážky, jak někdo jiný vypadá, jak je starý, co představuje, co tvrdí. Nebo co si ony bůhvíodkud myslí, že ten člověk tvrdí. Papouškují, co si někde z rychlíku přečtou, opakují, co jim někdo vytrženo z kontextu nabulíkuje. Nositele jiných názorů totiž lze nejen urážet, ale někdy i třeba bít, umlčovat a brzy snad i věšet. Tuhle jedna má advokátní kolegyně vyzývala k usmrcení amerického prezidenta. Jenomže ona je levicová aktivistka, tak jí to projde, zatímco americký prezident je bílý chlap 60 plus. A ti jsou podobně jako konzervativní ženy lovnou zvěří a vše proti nim je dovoleno.
Ale i mladí levičáci časem vyrostou, někteří založí rodiny a mnozí z nich dospějí. Pevně věřím, že se tak stane a že jim to dojde. A že se někde ve skrytu duše zastydí. Třeba ta mladá revolucionářka, která s prudkostí vlastní mládí omezovala svobodu mé starší kamarádce a shodila jí klobouk z hlavy. Úmyslně a cíleně, jak je vidět na jednou videu ze sobotního pochodu. A přitom na místě mé kamarádky mohla být její hodná babička nebo teta.
Kéž by existoval recept, který tu nevycválanou mládež naučí slušnému chování, respektu k názoru jiných a zklidní jejich živočišné rozčilení. Ať si své názory a způsob života klidně ponechají, ale ať je ostatním nevnucují jako jedinou normu. Kéž by běsnící dívenky někdy pochopily, že svět, v němž žijí, je i náš svět. A že nás starších je tu mnohem, mnohem, mnohem víc.
Kdo z mladých žen chce ten poměr změnit, ten by měl namísto demonstrací a ničení uměleckých děl jít domů, založit rodinu a mít děti.
Daniela Kovářová
Proč nemáte děti? Protože se vám nechce.
A ještě přitvrdím: nebo proč jich máte tak málo? Proč jen jedno? Než začnou potrefené husy kejhat, předesílám, že rodina je mé celoživotní téma.
Daniela Kovářová
Unikátnost mého senátního obvodu
Senátní obvod č. 7 oficiálně nazývaný Plzeň-město (ač z Plzně k němu patří jen malá část a většina obvodu je venkovského rázu) je unikátním zejména v jenom důležitém ohledu.
Daniela Kovářová
Není jedno, s kým a jak žijete
Žijeme v moderní době, která odvážně odhazuje zvyky a tradice, předsudky i společenské normy. Nikdo nás k ničemu nesmí nutit, nikdo od nás nesmí nic očekávat. A tak si myslíme, že je přece jedno, s kým a jak žijeme.
Daniela Kovářová
Lze zachránit Západ?
Zúčastnila jsem se jedné debaty, která si kladla za cíl odpovědět na otázku položenou v nadpise. Než se ale začneme zamýšlet nad odpovědí, musíme si ujasnit, co vlastně myslíme obratem Západ.
Daniela Kovářová
Proč necítí dnešní elity mráz na zátylku?
V novém americkém filmu Norimberk hraje Russell Crowe německého nacistického pohlavára Hermanna Göringa. Hraje ho charismaticky a uhrančivě.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Dobrovolníci dnes pracovali na obnově zahrady vily Wittal v Brně
Pomoci s obnovou zahrady vily Wittal v brněnských Pisárkách dnes přišlo asi 20 lidí. Čtyři hodiny,...
Hasiči od noci likvidují požár skládky v Bohumíně, nasadili pásové rypadlo
Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Novém Bohumíně na Karvinsku. Požár nezpůsobil žádnou...
Sezonní výstava na hradě Helfštýn přestaví unikáty z kovářské sbírky
Letošní sezonní výstava na středověkém hradě Helfštýně u Týna nad Bečvou na Přerovsku představí...
Hledání dětí z roku 1945. UNICEF pátrá po příběhu staré fotografie z ostravské školy
Fotografie dívek a chlapců při výuce v provizorní třídě někde ve Slezské Ostravě těsně po válce v...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 245
- Celková karma 22,36
- Průměrná čtenost 1907x