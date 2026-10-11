Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nenávidím, tedy jsem

Daniela Kovářová
Nenávist je hnusná emoce a jeden by si myslel, že je třeba ji tajit a bojovat s ní. Ale kupodivu tomu tak není.

Stačí pohled na sociální sítě nebo do médií, a hned zjistíte, že nenávidět je modernější a častější než milovat. Kdekdo se svými nenávistmi vychloubá a pyšní.

Některé ženy nenávidí muže. Hlavně ty bílé, průměrné, normální chlapy, takové, co se chtějí družit, milovat, zakládat rodiny a mít děti. Co se jim vnadné, laskavé a usměvavé ženy líbí.

Ženy ale taky často nenávidí jiné ženy. Zejména ty, které jsou úspěšné v práci nebo v rodinném životě. Jakmile je některá úspěšná žena spokojená se svým životem, s rodinou a s dětmi, hned ji jiné ženy nařknou, že je zastaralá a nemoderní a že určitě za svými dveřmi skrývá domácí násilí. Protože mít rodinné štěstí je dneska vysoce podezřelé, zato nenávidět je úplně normální a podle druhu nenávisti se nenávistníci houfují.

Mnohé ženy ale nenávidí i děti. Děti totiž kazí postavu, brání v kariéře a stojí děsně moc peněz. Je třeba se jim věnovat, což vám krade čas, který lze věnovat péči o sebe nebo pobytu ve virtuální realitě. Proto si mnohé ženy už ani děti nepořizují. Radši si koupí kočku nebo psa. Ideálně v podobě plyšáků. A pak ty bezdětné ženy nenávidí děti jiných žen, protože ti malí caparti řvou a neumějí se chovat.

Mnohé ženy nenávidí své rodiče. Je to pochopitelné, protože jim ti starci zabírají byty, drží se svých pracovních pozic a odmítají zemřít, všechno tři výhody těm nadějným mladým odkázat nebo aspoň tiše odejít do domova důchodců. Ještě horší je to s babičkami a s dědy. Těm moderní ženy odmítají půjčovat vnoučata, aby jim starochové nepletli mozky jinými názory.

Některé z žen nenávidí své matky, protože ty nešťastnice svým dcerám mluví do života a na kdeco kolem nás mají své názory. A názory jsou dnes přijímané, jen pokud jsou shodné s těmi vašimi a ty vaše názory potvrzující. Jiné názory jsou zdrojem nenávisti u všech pohlaví a u všech věkových kategorií. Kvůli odlišným názorům na současnou vládu, na všechny možné války na světě nebo na ingredience do bramborového salátu se dnes vedou kulturní války a členové rodin se odmítají účastnit svateb, pohřbů a rodinných oslav. Co kdyby je totiž s jinonázorníkem posadili ke stejnému stolu? Proto spousta mladých své rodiče zatracuje, označuje jako toxické a přerušuje s nimi kontakt.

Mnohé ženy prostě nenávidí své pohlaví, své rodiny, své kořeny, své předky i své potomky.

Ale ženy nejsou ve své nenávisti samy. I mnozí muži kdeco nenávidí. Někteří třeba sami sebe, protože nejsou dost ztepilí, dost úspěšní, dost bohatí a komunikačně schopní, což jsou vlastnosti, které by se podle nich měli všem povinně přidělovat právem hned po narození. Netuší, chudáčci malí, že každý úspěch v kterékoliv oblasti je výsledkem práce převeliké, velikého odříkání a opakovaného selhávání. Uvěřili jakési propagandě, že někdo má úspěch zadarmo, z dotací nebo poděděný po rodičích.

Mnozí muži ale nenávidí i ženy, údajně snad proto, že jimi ty ženy pohrdají. A tak nenávidí všichni všechny. Mnozí jedinci obojího pohlaví nenávidí své postavy, své obličeje, svá pohlaví, své schopnosti a své (ne)dovednosti. Proto se tak týrají, bičují, sebepoškozují, ba dokonce si za trest i své pohlaví předělávají na jiné. A ti všichni pak shodně nenávidí prostředí, z něhož vzešli, tradice, zvyky, jazyk a historii. Chtějí to všechno zrušit, zakázat, vymazat z knih i z pamětí a nahradit zvyky novými, moderními, evropskými, přijmout euro, zrušit národ a připojit se k jedné velké evropské rodině plné lásky a regulované européče.

Všichni ti nenávistníci zapomínají, že nenávist je protipólem lásky a že láska je nejdůležitější emocí ze všech. A jak víme z pohádek, láska překoná všechno. I čas, a nakonec i smrt, zatímco nenávist umí jen ničit. Rodiny, vztahy, muže, ženy, děti. Národy, země, státy, národnosti. S nenávistí v srdci vymřete po meči i po přeslici, sami jako prašiví psi. S láskou naopak přichází nesmrtelnost. Protože v dětech se rodíme stále znovu. Protože v dětech je naděje.

Psáno pro časopis TO.

Autor: Daniela Kovářová | neděle 11.10.2026 13:42 | karma článku: 7,36 | přečteno: 58x
Vstoupit do diskuse (3 příspěvků)

Další články autora

Daniela Kovářová

Myslí stát na děti, nebo na dospělé?

Děti jsou radost. Taky starost, ale radost zejména. Ale máme se snažit o děti za každou cenu? I za cenu v tom nejpřízemnějším slova smyslu? Vyrábět je jako ve fabrice?

10.9.2026 v 11:02 | Karma: 14,26 | Přečteno: 206x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Komunikace v dobách globálního oteplování

Žijeme v on-line době. Obrazovka mobilního telefonu nebo tabletu vidí náš obličej častěji než zrcadlo, protože technologie mnohým z nás připadají děsně moderní a praktické. Nemusíme nikam chodit.

7.9.2026 v 19:06 | Karma: 11,49 | Přečteno: 163x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Jak vyrábíme traumatizované děti

Nikdy dřív jsme se tolik nevěnovali dětem jako dnes. Nikdy dřív nevycházelo tolik alarmujících článků, nepsalo se tolik knih, nikdy se tak dramaticky neupozorňovalo na týrané a traumatizované děti.

20.8.2026 v 8:27 | Karma: 18,32 | Přečteno: 372x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Lze pomoci od osamělosti?

Osamělost není totéž jako samota. Samotu čas od času potřebujeme k zastavení, k promyšlení dalších kroků, k usebrání. Osamělost oproti tomu bolí, zraňuje, ubližuje, otupuje.

9.8.2026 v 18:19 | Karma: 10,98 | Přečteno: 150x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Daniela Kovářová

Inferno mezi námi

Televize Nova tuhle dávala americký film Inferno natočený podle knihy Dana Browna z roku 2013. Příběh popisuje alarmismus kvůli údajnému přelidnění.

6.8.2026 v 11:56 | Karma: 22,67 | Přečteno: 485x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
10. října 2026  14:15

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
4. října 2026

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...

Bez argumentů Černý výsledek voleb na Žďársku zřejmě zpochybňovat nebude

ilustrační snímek
11. října 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

O přepočítání hlasů v senátních volbách bude Radek Černý (ODS), kterému na Žďársku o jeden hlas...

Volební účast v obecních volbách v Plzeňském kraji byla vyšší než v roce 2022

ilustrační snímek
11. října 2026  12:04,  aktualizováno  12:04

V Plzeňském kraji přišlo letos ke komunálním volbám více voličů než v roce 2022. Před čtyřmi lety...

Vítěz voleb ve Špindlerově Mlýně chce jednat se všemi subjekty

ilustrační snímek
11. října 2026  11:38,  aktualizováno  12:31

Ve Špindlerově Mlýně v komunálních volbách zvítězilo uskupení SNK Šance pro město, které se ziskem...

V Brně-střed vyhrála KDU-ČSL se STAN, kandidátka starosty Mencla (ODS) je druhá

ilustrační snímek
11. října 2026  10:46,  aktualizováno  12:59

Volby v městské části Brno-střed vyhráli Lidovci a Starostové pod vedením náměstka brněnské...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Daniela Kovářová

  • Počet článků 256
  • Celková karma 13,93
  • Průměrná čtenost 1842x
Rodinná advokátka a spisovatelka, podle níž všechno začíná a končí v rodině. Senátorka ČR za obvod č. 7 (Plzeň - město).

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.