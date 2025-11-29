Milý příteli aneb Hate room
Napsal jsi mi, abych už konečně chcípla. Jenomže usilovat o něčí smrt je trestný čin a já jsem ti nikdy nic zlého neudělala. Nejspíš se tvé přání v nejbližší době nevyplní, a tak se budeš svou nenávistí dusit i nadále jen ty sám, zatímco já jsem obklopena milující rodinou, věrnými přáteli a voliči, kteří mě podporují.
Napsal jsi mi, že mám vymytý mozek. Asi protože mám jiné názory, které píšu a nahlas vyslovuji. Mé názory nemusíš poslouchat, mé věty nemusíš číst. Já jsem ale řádně zvolený politik a od politiků se očekává, že nebudou mlčícími sloupy. Politiky si volíme a podporujeme právě pro jejich názory, a pak mají být jasní, zřetelní a transparentní. Proto své názory budu i dál vyjevovat.
Napsal jsi mi, milý příteli, že jsem xenofobní a rasistická, protože odmítám zákony a společenské změny, o které ty bys nejspíš usiloval. Fakt nevím, co je xenofobního na tom, že chci rovná práva pro všechny entity a jsem proti protekci pro vybrané menšiny. Mám právo hlasovat podle svého svědomí. Aby bylo po tvém, chceš asi zrušit demokracii, nastolit totalitu a každého s jiným pohledem na svět umlčet.
Napsal jsi mi na sociální sítě, že mi vymyli mozek debilové a dezoláti, s nimiž se stýkám. Asi si holt nedovedeš představit, že co říkám, to si skutečně myslím. Lidé jsou různí a mají různé názory na jídla, na filmy, na druhé pohlaví i na řešení společenských problémů. Navíc mé názory na škodlivost Green Dealu, na masovou migraci, na dotace či na dvouleté zavírání škol za kovidu se mnou sdílejí asi dvě třetiny obyvatel, tedy i mnozí tví sousedé a spoluobčané. Já na tomto světě nejsem osamocena.
Napsal jsi mi na sociální sítě mnohé lži o mém životě a o mých blízkých. Ale já se s tebou osobně nestýkám a ty o mně nic bližšího nevíš. Možná na mě útočíš ze závisti. Možná proto, že jsi na rozdíl ode mě neuspokojený, neúspěšný, nešťastný a sám.
Nadáváš mi na sociálních sítích slovy tak sprostými, že je odmítám vyslovit i napsat. To se ani trochu nestydíš? Vskutku tě rodiče nenaučili slušnému chování na veřejnosti a tomu, že cizím lidem se na potkání netyká a nenadává?
Napsal jsi mi na sociální sítě, že bys mi rád rozbil pusu na potkání. Ale já jsem ti nijak neublížila. Celý život se živím slovy, která vypouštím z úst a píšu na papír. Nespáchala jsem žádný trestný čin, zatímco ty každý den překračuješ zákon urážkami a vyhrožováním.
Napsal jsi mi na sociální síně, že mé názory nikoho nezajímají a abych už konečně definitivně zmlkla. Ale sám se usvědčuješ ze lži. Každý můj komentář čteš a nenávistně komentuješ, i když píšu o něčem nevinném, optimistickém, ženském, babičkovském či beletristickém. I kdybych jen pochválila knihu nebo film. Co jsi to jenom za člověka? Jsi digitální nenávistník, bezdůvodný útočník, snaživý ničitel dobré nálady, vrah veřejného prostoru a travič mezilidské komunikace.
Já jsem spokojená se svým životem a nechci být stejná jako ty. Nechci tě zakázat, zavřít, zničit tě ani ti ublížit. Nebudu komentovat tvé každodenní lži, urážky a nestoudnosti. Žij, jak umíš, když se ti líp nechce. Odpouštím ti a přeji ti klid.
Daniela Kovářová
Násilí ve veřejném prostoru
Násilí je fuj. V dnešní společnosti není nic tolik pranýřováno jako násilí. Odsuzujeme ho na všech úrovních. Odtrháváme od sebe i malé chlapce, kteří se škorpí na pískovišti.
Daniela Kovářová
Závistivé ženy
Některé ženy jsou plné závisti k mužům. Chodí po světě a dští na muže síru, spílají jim kvůli nespravedlivému světu a stěžují si, jak je ten (údajně mužský) svět ženám necitlivý.
Daniela Kovářová
Uvězněni v digitální cele
Digitalizace není neutrální. Mění nás a ovlivňuje velmi selektivně podle toho, jestli potřebujeme myslet a konat samostatně a svobodně, nebo jestli je pro nás důležitější pohodlí.
Daniela Kovářová
Ať žije pokrok aneb wokismem proti všemu
Pokrok je všeobecně vnímán jako proces vylepšování života jednotlivce či společnosti. Když člověk zprvu oral ručně nebo když pluh pohánělo domácí zvíře, každá drobná mechanizace už znamenala pro člověka výrazné vylepšení.
Daniela Kovářová
Co vyčítají mladí starým
Mladá generace žije jinak než generace rodičovská. Tak tomu vždycky bylo a není na tom nic podivného. Ti starší už od dob Sokratových upozorňují na zkaženost mládeže, na její rozjívenost, na lenost a neochotu pracovat.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...
Motoristé trvají na nominaci Turka. Udělali jsme vstřícné gesto, řekl Macinka
Nominaci Filipa Turka do vlády na místo ministra životního prostředí bere předseda Motoristů Petr...
Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína
Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z...
Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu
Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve...
Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště po celé Asii
Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii. Aerolinky se snaží...
- Počet článků 232
- Celková karma 24,03
- Průměrná čtenost 1992x