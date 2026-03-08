Lze zachránit Západ?
Není to totiž samozřejmé ani intuitivní, jak si leckdo implicitně myslí. Zvláště dnes. Co znamená Západ dnes? A co je to západnost? Dnes podle všeho paradoxně nesnášet zápaďáckou Ameriku a milovat výchoďáckou Ukrajinu?
Termín Západ zavedli angličtí historiografové začátkem 19. století pro civilizačně, kulturně, mentálně, duchovně a spřízněnou homogenní oblast od Rýna na západ. Celé Německo (ještě nesjednocené, ale kulturně vymezitelné) řadili tedy k Východu. Rakouské mocnářství či Itálie stejně tak.
Pro popis tehdejšího Západu byla podstatná role jednotlivce ve společnosti a míra kolektivismu. A z tohoto pohledu rozdíl mezi Prusy, Osmany a ruským impériem byl pod rozlišovací schopnost těch, kteří pojem Západ tehdy formulovali.
Jejich vidění bylo o mnoho desítek let později bylo vlastně potvrzeno rozdělením Evropy na válčící bloky v První světové válce, i když Rusko v různých konfliktech mezi Východem a Západe účelově lavírovalo.
Úplně jinou dimenzi, spíš mocenskou, dostal pojem Západ po Druhé světové válce vznikem východního bloku a spuštěním „Železné opony.“ Původní civilizační členění bylo najednou neaktuální. Z ničeho nic se stala Západem většina německého živlu se vší spornosti k vidění jednotlivce, nebo Itálie, Řecko, a dokonce kvůli svému členství v NATO i Turecko.
Zdá se, že česká polistopadová debata zdědila tento specifický výklad pojmu, který preferoval mocenskou příslušnost před kulturně nábožensko-civilizačními kritérií.
Tak se stalo, že kdo byl v našich očích Západem před 1989, jím zůstává dodnes. Ačkoliv všechny podstatné atributy původní západnosti (jedinečnost člověka, ale i kořeny a civilizační anticko-křesťanský odkaz) toto území dramaticky ztrácí, a možná už definitivně ztratilo.
Z tohoto důvodu si myslím, že Západ v onom původním chápání zachránit již nelze, protože je ztracen. Lze ale něco jiného.
Je možné znovu oživit, patrně pod jinou terminologií, jednotlivé charakteristiky, které kdysi dělaly Západ Západem: úcta k člověku, respekt k tradičním ctnostem, věrnost zásadám člověka, rodiny, obce, vlasti.
O to se musíme pokusit. V Senátu vidím kolem sebe desítky svých spoluobčanů, kteří jsou považováni za elitu nebo aspoň za reprezentaci názorů občanů. A bohužel vidím různé pohledy a různé názory. Vidím, naštěstí ojediněle, odklon od našich tradic a kořenů. Tedy od věcí, které Západ vždy činily západem. Bohužel sleduji i příklon k nedefinovatelnému evropanství, které všechny tradice, jednotlivce, rodinu, obec a vlast pomíjejí a přednost má centralizace a unifikace, tedy původně naprosto východní atributy.
V popelu západnosti v onom dvě stovky starém smyslu jiskry ještě doutnají. Pojďme je rozfoukat v nový oheň, a je jedno, jak mu budeme říkat. Vy, mladí, dejmetomu Západ 2.0. A my staří si to ještě rozmyslíme.
Daniela Kovářová
Proč necítí dnešní elity mráz na zátylku?
V novém americkém filmu Norimberk hraje Russell Crowe německého nacistického pohlavára Hermanna Göringa. Hraje ho charismaticky a uhrančivě.
Daniela Kovářová
Komu patří naše dny?
V kinech nedávno bez většího zájmu promítali nový italský film režiséra Paola Sorrentina Milost. Italský prezident v něm déle než dvě hodiny přemýšlel, zda podepíše zákon o euthanasii a udělí milost dvěma vrahům.
Daniela Kovářová
Bát se podnebí. Bát se Putina. Povinně.
V jedné televizi se mě ptali, zda se pořád ještě nebojím Putina. Inu, nebojím. Rusko ani za čtyři roky nedobylo Donbas. Jak by mohlo mít dost síly na dobytí jiného státu nebo na boj proti Evropské unii a NATO?
Daniela Kovářová
Naše mlčenlivé děti
Píše se rok 2030. K zastávce přijíždí tramvaj se dvěma vozy. První vůz je vyhrazen hovorným důchodcům.
Daniela Kovářová
Znamená případné zrušení poplatků destrukci České televize?
Na posledním jednání Senátu bylo pěkně rušno. Nejvíce při projednávali usnesení, které varovalo před zrušením poplatků za činnost Českého rozhlasu a České televize.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním
Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda...
Plzeň začíná s opravou a proměnou Masarykovy ulice, má být bezpečná a přívětivá
Plzeň s městskou firmou Vodárna začaly připravovat rekonstrukci a proměnu první části Masarykovy...
Jsme v cíli! FAMUFEST zná své vítěze
Polské Pendolino poprvé v Česku. Už zítra vyjede na trasu mezi Prahou a Bohumínem
Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino. Od 9. března do 17. června ho nasadí České dráhy ve...
Pronájem obchod a služby, 35 m2, Ostrava, ul. Nádražní
Ostrava - Moravská Ostrava
17 000 Kč/měsíc
- Počet článků 240
- Celková karma 23,01
- Průměrná čtenost 1938x