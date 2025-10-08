Co vyčítají mladí starým
Mladí zase vrtí hlavouna životem, který žijí staří Ale v posledních letech sledujeme obrat v mezigeneračních vztazích.
Začínají si totiž vyskakovat mladí na staré. První takový signál jsem zaznamenala v roce 2010, kdy dva herci natočili urážlivé video a rozjeli kampaň „Přemluv bábu“. Jejich cílem bylo přesvědčil seniory lidi, aby volili pravici. V tom roce se ještě o ageismu nehovořilo. A tak se nikdo těch starších nezastal. A tak skoro nikomu nepřipadalo virální video diskriminující ani urážlivé.
Dalším mezníkem byl rok 2020 a covidové restrikce, v nichž se společnost rozdělila na ty, kteří v obavě o život obhajovali omezování styků v rodině, a na ty, kteří dávali přednost svobodě pohybu i s rizikem nakažení. A tehdy jsme v rodinných sporech zaznamenali další posun. Někteří mladí byli ochotni stýkat se s prarodiči a „půjčit“ jim vnoučata pod podmínkou, že se naočkují. Velmi obtížně se oběma stranám vysvětlovalo, že svoboda pohybu je hodnota stejně cenná jako právo na ochranu zdraví. Tolerance se každým měsíce více a více vytrácela. Pochopení pro pohled druhé strany se v té době vytratila a už nikdy se do veřejné debaty a do života nevrátila.
A o pět let později tu máme znovu parlamentní volby a opět vidíme zesílený mezigenerační rozkol. Na sociálních sítích čtu útoky mladých na staré, plné nepochopení životních pohledů a zkušeností. Čtu o nenávisti, která se obrací proti seniorům, slyším urážky na generace rodičů a prarodičů, které prý zničily planetu, obsadily byty, obléhají pracovní posty a nechápou, že budoucnost patří mladým. Mladí by nejradši seniorům odňali volební právo a naopak dovolili volit už od 16 let. A taky slyším, jak často ti starší říkají: „Musel jsem slíbit dceři, že před vnoučaty nebudu mluvit o politice. Jinak by mi už vnoučata nepůjčovala.“ Nepřipadá vám strašné nutit rodiče, aby v kruhu rodiny o některých tématem nesměli vůbec promluvit? To si fakt ti mladí naivně myslí, že by prarodiče mohli ty maličké indoktrinovat?
A přitom je veřejná sféra plné slov o toleranci. Jenomže tolerance je schopnost snést odlišnosti, jiné názory a jiné hodnoty. A často se mi zdá, že toleranci mají na mysli jen ti, kteří připouštějí jen shodné názory. Jenomže kde jinde by se měl člověk naučit toleranci a pochopení než v rodině? Každý člověk je přece jiný. Každý má jiné zájmy, jiné zkušenosti, jiné osudy. Jiný osud, jiný život a jiná zkušenost ho vede k jinému pohledu na věci, k jiným prioritám. Na tom přece není nic podivného, nepochopitelného ani nic, co by mělo vyvolávat nenávist.
Podstatou lidské společnosti je empatie a spolupráce a obojí toleranci vyžaduje, jinak spolu budeme válčit a vzájemně se ničit. Tolerance posiluje mezilidské vztahy, vede k pokroku a k inovaci. A taky zlepšuje duševní zdraví, což je hodnota v dnešní době zejména potřebná. Nemusím s druhým souhlasit. Ale respektuji jeho právo na vlastní názor, na jeho odlišnou identitu i na jiný způsob života.
S tím souvisejí i odlišné lidské volby. Což vše platí nejen v rodině, ale i ve společnosti vůbec. Ať už ty podzimní volby dopadly jakkoliv, podobně jako sestavování vlády. Cožpak si myslíte, že se pak otevře země a nezůstane kámen na kameni?
Psáno pro Rodinné listy
Daniela Kovářová
K čemu je člověku škola a vzdělávání vůbec
K čemu je člověku a společnosti škola a co se mají děti ve škole naučit? Kdyby si školští teoretici byli jisti aspoň tolik jako samozvaní klimatologové, bylo by to mnohem jednodušší.
Daniela Kovářová
Deset let od výroku Merkelové - imigranti ničí naši Evropu
Když v roce 2015 Angela Merkelová otevřela dveře nelegální masové migraci a pozvala do schengenské Evropy bez vnitřních hranic kohokoliv, říkala jsem si, že ji dříve či pozdě zavřou do vězení.
Daniela Kovářová
Problém euthanasie – pokračování
Nedávno jsem upozornila na rizika spojená s uzákoněním „práva“ na euthanasii. Hned po zveřejnění textu mě zavála smršť ohlasů, které můj zdrženlivý pohled někdy podporovaly, ale často se mnou zásadně nesouhlasily.
Daniela Kovářová
O euthanasii aneb kultura zabíjení
Kdysi jsme se pyšnili lidskými právy, z nichž to základní je právem na život. Prý každý lidský život je hoden ochrany. Jenomže dnes právě že vůbec.
Daniela Kovářová
Chceme evropskou armádu?
Chcete víc zbrojit? Nestačí vám jedna vojenská aliance? Přejete si jednotnou „evropskou“ armádu? A jaký bude její vztah k NATO? Kdo jí bude velet?
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru
Andrej Babiš chce změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Předseda hnutí ANO a adept na příštího...
Věci odložené u řeky spustily pátrací akci. Pak se ozvala žena, že ji okradli
Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic...
Útočila dcera, řekla v nemocnici pobodaná německá starostka. Zatykač nevydali
Pobodání starostky města Herdecke na západě Německa souvisí se sporem v rodině, politický motiv...
V polském Sejmu se pije jako o závod, maršálek tvrdě omezil přístup do baru
Dneska se sejmu jak maršálek Sejmu? Právě předseda polského zákonodárného sboru byl nyní donucen...
Byt 2+KK na Smíchově 208
Na Neklance, Praha 5 - Smíchov
9 586 195 Kč
- Počet článků 227
- Celková karma 20,00
- Průměrná čtenost 2030x