Trump oznámil příměří. Dohodly se Írán a USA na klidu zbraní?
Psalo se totiž o tom, že americké bombardéry B-52 vzlétly ze základen ve Velké Británii a zamířily směrem k Íránu, naložené až po samý okraj bombami a raketami.
Podle výpočtů doby letu měly kolem třetí hodiny ranní dorazit ke svým cílům.
Do této situace vstoupil Trumpův tweet o tom, že může zahynout celá civilizace, z čehož všichni pochopitelně vyvodili nesprávné závěry. Je potřeba znovu zdůraznit: nevěnovat pozornost tomu, co píše, ale tomu, co dělá. Psát může cokoli.
U něj jde o dvě naprosto odlišné činnosti – jedna věc je prezident Spojených států a druhá člověk, který spravuje svůj účet na sociální síti. Lze přitom předpokládat, že si ho vede sám. To se nazývá jednání (art of the deal).
Z jeho slov o „zániku celé civilizace“ tak mnozí, včetně Íránců, vyvodili závěr, že Teherán bude vystaven jadernému bombardování. To však bylo maximálně vzdálené realitě.
Předpoklad směřoval spíše k úderům na infrastrukturu. V tomto bodě je třeba přiznat omyl – bylo zřejmé, že Írán nepřistupuje na žádné podmínky.
Současně se začala velmi intenzivně šířit informace, že Pákistán tlačí jak na Írán, tak na Spojené státy a nabízí různé varianty řešení.
Klíčovou roli zde sehráli pákistánský premiér Šahbáz Šaríf a vrchní velitel armády Asim Munír, polní maršál, který má v pákistánské politice mimořádně silné postavení, téměř jako „stínový premiér“.
Podle dostupných informací právě oni přesvědčili jak Trumpa, tak Írán, aby souhlasili s dvoutýdenním příměřím.
Problémem však zůstává samotná délka – dva týdny působí jako neurčité, přechodné období.
Příměří vyhlášené během poplachu
Poté, co bylo oznámeno, že zastavení palby začíná – a to oznámil Trump a byla přečtena zpráva jménem Mužtaby Chameneího – íránské revoluční gardy ještě šestkrát odpálily balistické rakety na území Izraele.
Situace byla paradoxní: čte se, že nastává klid zbraní, a současně se rozeznívá siréna. Čte se, že nastává klid zbraní, a následuje další siréna. Tento scénář se opakoval několikrát za sebou.
Rakety však byly zachyceny.
K dnešnímu ránu lze konstatovat, že za zprostředkování Pákistánu dosáhly Spojené státy a Írán zastavení palby.
Írán předložil deset podmínek a tvrdí, že byly Američany přijaty a splněny. Americká strana to kategoricky popírá – s výjimkou jediného bodu.
Palba se nicméně zastavila.
To znamená, že ani americké, ani izraelské ozbrojené síly nyní neprovádějí údery na území Íránu. Írán zastavil ostřelování a k příměří se připojily i irácké a šíitské milice.
Co se týče Libanonu, jde o samostatnou kapitolu.
Trumpova podmínka: Hormuzský průliv
Prezident USA uvedl na své sociální síti, ještě před oficiálním oznámením Bílého domu, že byl požádán pákistánským premiérem Šarífem a polním maršálem Munírem, aby se zdržel použití ničivé síly, která měla být nasazena proti Íránu.
Podmínkou bylo okamžité a bezpečné otevření Hormuzského průlivu.
V takovém případě byl ochoten pozastavit bombardování na dobu dvou týdnů. Mělo jít o oboustranné zastavení palby.
Důvodem podle něj je, že vojenské cíle byly dosaženy a dokonce překročeny.
Otazníky kolem Mužtaby Chameneího
Íránská státní televize mezitím přečetla prohlášení Mužtaby Chameneího.
Je třeba zdůraznit, že tohoto Mužtabu nikdo neviděl naživo, nikdo neslyšel jeho hlas a nejsou k dispozici žádné aktuální fotografie. Existují informace, že se může nacházet v kómatu nebo být těžce zraněn.
Zpráva je čtena jeho jménem, ale není jasné, zda ji skutečně píše on.
V textu zaznívá rozkaz zastavit palbu, současně se však uvádí, že válka neskončila a je nutné řídit se pokyny nejvyššího vůdce.
Autonomie raketových jednotek
V izraelském velení i v bezpečnostním systému se připouští, že může ještě dojít k jednotlivým útokům.
Raketové jednotky mají vysokou míru autonomie, nemusí okamžitě obdržet rozkaz a fungují podle předem stanovených plánů bez přímého spojení s velením.
Deset podmínek Íránu
Írán následně uvedl, že USA souhlasily s jeho podmínkami.
Těch je deset: závazek neútočit, kontrola nad Hormuzským průlivem, uznání práva na obohacování uranu, zrušení sankcí, zrušení rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, vyplacení kompenzací, stažení amerických sil a ukončení konfliktů na všech frontách včetně Libanonu.
Izrael však oznámil, že příměří se na Libanon nevztahuje. Boje zde pokračují a armáda nadále operuje.
Trump zároveň uvedl, že všechny tyto otázky budou předmětem dvoutýdenních jednání.
Klíčovým bodem má být vydání obohaceného uranu, na což Írán pravděpodobně nepřistoupí.
Ekonomický rozměr: ropa a průliv
Ohledně Hormuzského průlivu není jasné, zda je otevřen. Situaci bude možné posoudit podle pohybu tankerů.
Jeho otevření by umožnilo odvoz ropy a vedlo by ke stabilizaci trhu. Cena ropy již začala klesat.
O stažení amerických sil z regionu nemůže být řeč. Naopak dochází k dalšímu posilování, do oblasti směřují další jednotky včetně letadlové skupiny.
Obě strany hlásí vítězství
Situace je specifická tím, že obě strany deklarují vítězství.
Proč došlo k příměří
Důvodů může být několik.
Obě strany se mohly dostat do patové situace. Írán utrpěl těžké ztráty a další eskalace by mohla mít nepředvídatelné důsledky.
Zároveň americké velení mohlo potřebovat čas na doplnění zásob, opravu techniky a přípravu na další fázi operací.
Írán navíc zvažuje možnost vybírání poplatků za průjezd Hormuzským průlivem, což by mu přineslo významné příjmy.
Další vývoj: Libanon a pokračující operace
Krátce před příměřím Izrael provedl další údery, mimo jiné na hliníkárnu v Araku, s cílem způsobit ekonomické škody.
Není zatím jasné, zda příměří skutečně plně funguje. To se ukáže až podle reálného provozu v průlivu.
V Libanonu boje pokračují. Hizballáh není součástí příměří. Došlo i k incidentu při pokusu o překročení řeky Lítání, který skončil ztrátami.
Závěr
Celkově jde o první den dvoutýdenního příměří. Budou probíhat jednání, ale není jasné, na čem by se mohly strany dohodnout.
Írán utrpěl kolosální škody a jeho obnova bude velmi obtížná.
Tyto dva týdny je proto vhodné vnímat spíše jako pauzu než jako konec konfliktu. Americké síly v regionu zůstávají a nadále se posilují.
Podmínky Íránu jsou prakticky nesplnitelné a jejich přijetí by pro Trumpa znamenalo porážku.
Proto současná situace působí spíše jako příprava na další fázi.
Vladimir Danicek
- Počet článků 109
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 3343x
Jsem známý tím, že pro pacienty, laiky, i veřejnost popularizuji a vysvětluji různá onemocnění tak, aby to pochopili. Kolegové mě sice chtějí někdy zabít, neuvědomujíce si, že jejich učená vysvětlení laik nechápe a odcházejíc z ordinace je moudrý přesně tak, jako když do ní vstoupil.
Seznam rubrik
Oblíbené blogy
- Štěpán Binko
- Břetislav Olšer
- Pavel Kolář
- George Novotny
- Vít Pohanka
- Hana Rebeka Šiander
- Hana Novotná