Roaring Lion: Trump, Írán a zapomenuté výroky z 80. let
Úvod: Narativ vs. realita
Ve veřejném prostoru dnes často zaznívá jednoduchý narativ: Izrael, konkrétně Benjamin Netanyahu, tlačí Spojené státy – a zejména Donalda Trumpa – do konfrontace s Íránem. Tento pohled implikuje, že Trump je spíše reaktivní hráč.
Jenže při bližším pohledu na historická data se objevuje zásadní problém.
Donald Trump formuloval tvrdé postoje vůči Íránu desítky let předtím, než vstoupil do politiky.
1) Rok 1980: Rukojmí a vojenské řešení
Na vrcholu íránské rukojmí krize (1979–1981) vystoupil Donald Trump v televizním rozhovoru (NBC, Rona Barrett).
Na přímou otázku, zda měly Spojené státy použít vojenskou sílu k osvobození rukojmích, odpověděl:
„I absolutely feel that, yes.“
Tento výrok je zásadní.
Nejde o obecnou kritiku, nejde o politickou rétoriku. Jde o explicitní souhlas s vojenskou intervencí na území Íránu.
V roce 1980 nebyl Trump politik. Neměl žádnou institucionální odpovědnost. Přesto zastával jednoznačně tvrdý postoj.
2) Rok 1988: Ropa, Kharg Island a limitovaná válka
O osm let později se Trump vyjadřuje znovu – tentokrát v rozhovoru pro britský deník The Guardian (Polly Toynbee).
Kontextem je tzv. tankerová válka a napětí mezi USA a Íránem v Perském zálivu.
Trump zde popisuje, co by udělal v případě útoku na americké cíle:
Šel by „dovnitř“ a vzal by Kharg Island.
Kharg Island přitom není náhodný cíl.
👉 Jde o klíčový íránský ropný terminál
👉 zásadní uzel exportu ropy
👉 ekonomické centrum režimu
Tohle není návrh totální invaze.
Tohle je něco jiného:
· limitovaná vojenská operace
· zaměřená na strategickou infrastrukturu
· s cílem ekonomického a politického tlaku
3) Co z toho plyne: Konzistence myšlení
Když tyto dva výroky spojíme, dostaneme překvapivě konzistentní obraz:
1980
→ vojenské řešení krize (rukojmí)
1988
→ cílený zásah proti strategickým aktivům (ropa)
To není náhoda.
To je dlouhodobý vzorec uvažování.
Trump vnímá konflikty prizmatem:
· síly
· ekonomických pák
· rychlého, rozhodného zásahu
4) Rozbití současného narativu
Tady se dostáváme k dnešku.
Často slyšíme:
„Netanyahu vtahuje Trumpa do války s Íránem.“
Historická data ale naznačují jiný model.
Trump měl tyto postoje:
· dávno předtím
· nezávisle
· mimo jakýkoliv politický tlak
To vede k alternativní interpretaci:
👉 Nejde o jednostranný tlak Izraele
👉 Jde o konvergenci dvou aktérů, kteří došli ke stejnému závěru
5) Invaze vs. realita
Je důležité být přesný.
Trump v 80. letech:
· nemluví o kompletní invazi Íránu (ve smyslu Irák 2003)
· ale mluví o:
o vojenském zásahu
o použití síly
o převzetí klíčových aktiv
To je zásadní rozdíl.
Závěr
Dva historické výroky – 1980 a 1988 – ukazují, že Donald Trump:
· vnímal Írán jako problém už v 80. letech
· byl ochoten použít vojenskou sílu
· uvažoval v kategoriích strategických zásahů
To znamená jediné:
👉 jeho dnešní postoje nejsou nové
👉 nejsou importované
👉 nejsou nutně výsledkem cizího tlaku
Jsou pokračováním dlouhodobého myšlenkového rámce.
Vladimir Danicek
Řoucí Lev: Válka v Libanonu: Izrael dál útočí na Hizballáh, zatímco svět předstírá příměří
Je 10. dubna a já bych tomu, co právě sledujeme, neříkal příměří. To slovo je příliš čisté, příliš uhlazené a příliš nepravdivé na to, co se skutečně děje. Jsme v jakémsi podivném nedopříměří.
Vladimir Danicek
Řvoucí Lev: Válka, která změnila Blízký východ: Izrael, Írán a cesta k příměří
Dne 8. dubna 2026 vstoupilo v platnost dvoutýdenní příměří mezi Spojenými státy a Íránem, koordinované s Izraelem.
Vladimir Danicek
Or Eytan / Iron Beam
Ministerstvo obrany Izraele a obranný koncern Rafael Advanced Defense Systems oznámily dokončení série testů taktického laserového systému zachytávání, který dostal název Or Eytan.
Vladimir Danicek
Íránský režim: moc, která zotročila vlastní národ
V médiích se často ve zkratce hovoří o válce mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Takové zjednodušení je však zavádějící.
Vladimir Danicek
Skutečná příčina nenávisti Íránu k Izraeli
Skutečná příčina nenávisti Íránu k Izraeli: Jak Chomejního revoluce proměnila Írán v nepřítele Izraele
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Cyklista v Žabčicích na Brněnsku zemřel po střetu s traktorem
Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku dnes v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista....
Lesopark Cibulka a Vidoule jsou sice malým místem za to však kouzelným.
Je zde nejstarší...
Hned po poledni v sobotu 2. května 2026 místní baráčníci v rámci Staročeského máje vyrazili od...
Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo premiéru hry Kurýr má zpoždění.
Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v premiéře inscenaci Kurýr má zpoždění v režii...
- Počet článků 115
- Celková karma 10,66
- Průměrná čtenost 3178x
Především jsem lékař, mám svoji kliniku a svoji společnost a mám rád svoji profesi. Jsem pravicově zaměřený člověk. Představuji své názory a svůj pohled s výhodou nadhledu od jinud!
„V tomto blogu je příliš mnoho skutečné pravdy. Pokud vás děsí realita, odejděte a dělejte, že jste tu nikdy nebyli.“
Jsem známý tím, že pro pacienty, laiky, i veřejnost popularizuji a vysvětluji různá onemocnění tak, aby to pochopili. Kolegové mě sice chtějí někdy zabít, neuvědomujíce si, že jejich učená vysvětlení laik nechápe a odcházejíc z ordinace je moudrý přesně tak, jako když do ní vstoupil.
Seznam rubrik
Oblíbené blogy
- Štěpán Binko
- Břetislav Olšer
- Pavel Kolář
- George Novotny
- Vít Pohanka
- Hana Rebeka Šiander
- Hana Novotná