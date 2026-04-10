Or Eytan / Iron Beam
Dříve se tento systém jmenoval Magen Or, anglicky Iron Beam, a právě pod tímto názvem bude nabízen zahraničním zákazníkům.
Or Eytan je bojový laser schopný zachytávat různé cíle: bezpilotní prostředky, minometné střely, neřízené rakety – tedy vše, co má balistickou trajektorii, a také drony, které ji nemají.
Vývoj systému
Je nutné hned na začátku říct, že vývoj tohoto laseru probíhal poměrně dlouho, ještě v době, kdy byl premiérem Naftali Bennett. Tehdy se hovořilo o tom, že systém je prakticky hotový, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. Pokračovalo jeho dolaďování, dopracování a technické úpravy.
Zásadní impuls pro celý projekt přišel až s válkou. V té chvíli se vývoj výrazně urychlil, přibyly finance a systém se začal testovat v reálných podmínkách.
Laser byl nasazován přibližně více než rok, mimo jiné i na severu Izraele. Instalace byly rozmístěny v terénu a probíhaly skutečné pokusy o zachycení cílů – některé byly úspěšné, jiné ne. Postupně se ale podařilo vyřešit hlavní problém, který tuto technologii dlouho brzdil.
Hlavní technický problém
Tím hlavním problémem nebylo samotné zaměření cíle.
👉 Problém byl udržet laserový paprsek na velkou vzdálenost – až kolem 10 kilometrů – tak, aby byl stále fokusovaný a měl destruktivní účinek.
Pokud by paprsek nebyl správně zaostřený, vznikla by pouze světelná skvrna bez efektu. Takový paprsek by mohl být viditelný, ale neměl by žádnou schopnost cíl poškodit.
Aby laser fungoval jako zbraň, musí:
- udržet paprsek na jednom bodě
- soustředit energii do velmi malé plochy
- a působit dostatečně dlouho
Typicky přibližně jednu minutu, než dojde k propálení konstrukce cíle – například křídla dronu nebo minometné střely.
To vyžaduje stabilní výkon a schopnost udržet paprsek fokusovaný i při průchodu atmosférou, která paprsek neustále deformuje. Právě to byla hlavní technická překážka.
Tento problém byl vyřešen přibližně v letech 2023–2024.
V ten moment došlo k zásadnímu průlomu. Inženýři společnosti Rafael získali patenty na technologie, které umožňují udržet paprsek fokusovaný na velké vzdálenosti. Projekt se tak posunul z experimentální fáze do reálné výroby.
Název systému
Systém byl následně přejmenován na Or Eytan na počest kapitána Eytana Ostera, který padl v boji s Hizballáhem v Libanonu v roce 2024. Jeho otec patřil mezi hlavní vývojáře systému.
Název tak získal symbolický rozměr – z „ochranného světla“ se stalo „mocné světlo“.
Nasazení a výroba
V současnosti začíná sériová výroba systému. Ve skutečnosti ale už probíhá, protože určité množství instalací bylo během války používáno. Tyto systémy byly přesouvány po severu Izraele a chránily konkrétní ohrožené oblasti.
Po vyřešení hlavního technického problému výrazně vzrostl počet úspěšných zásahů.
Další testování probíhalo na polygonu Rafael v Negevu, kde byly simulovány různé typy hrozeb – drony, rakety i minometné střely.
Limity systému
Je ale nutné zdůraznit, že systém má jasně definované limity.
Or Eytan nedokáže zachytit:
- balistické rakety
- těžké neřízené rakety
- řízené střely letící nízko a vysokou rychlostí
Důvodem je především omezený výkon a čas potřebný k destrukci cíle. Laser potřebuje na cíl působit určitou dobu, což u rychlých nebo robustních cílů není možné.
Ekonomika obrany
Hlavní smysl systému spočívá jinde.
👉 Umožňuje levně ničit levné hrozby.
Cena jednoho zásahu je prakticky dána pouze spotřebovanou elektřinou. Odhady se pohybují mezi 2 až 10 dolary.
Pro srovnání: Iron Dome stojí přibližně 20 000 dolarů za jeden interceptor.
To znamená zásadní změnu ekonomiky obrany.
Celá laserová baterie stojí přibližně 50 milionů dolarů, zatímco baterie Iron Dome vychází na 150 až 170 milionů dolarů.
Integrace systémů
Or Eytan bude integrován do vícevrstvé protivzdušné obrany jako nejnižší vrstva.
Princip fungování je následující:
- systém detekuje cíl
- vypočítá jeho trajektorii
- aktivuje nejbližší laser
- pokud laser cíl nezničí → aktivuje se Iron Dome
Oba systémy tak budou vzájemně spolupracovat a doplňovat se.
Omezení a budoucnost
Systém má ale i své nevýhody.
Největší z nich je jeho stacionárnost – kryje pouze určitý sektor. Do budoucna se proto počítá s vytvořením sítě těchto systémů, jakéhosi „laserového štítu“ podél hranic.
Dalším problémem je počasí. Laser ztrácí účinnost při silné oblačnosti a vysoké prašnosti. Výhodou Izraele je ale to, že přibližně 90 % dní v roce má vhodné podmínky, takže systém bude většinu času plně funkční.
Další omezení představuje kadence – zničení jednoho cíle trvá přibližně jednu minutu. To znamená, že proti masivním útokům je nutné nasadit více systémů současně.
Z tohoto důvodu se pracuje na plné integraci řízení. Systém bude automaticky rozhodovat, jaký typ zásahu použít – zda laser, nebo raketový interceptor. Rozhodování bude probíhat pomocí algoritmů, protože reakční časy jsou příliš krátké na lidské rozhodování.
Závěr
Celá situace připomíná vznik systému Iron Dome.
Když byl tehdy ministrem obrany Amir Peretz, čelil projekt silné kritice. Mnozí tvrdili, že systém nebude fungovat a že jde o zbytečné výdaje.
Přesto jeho vznik prosadil.
Dnes víme, že právě tento systém zachránil tisíce životů. Během konfliktů byly zachyceny tisíce raket, které by jinak dopadly do obytných oblastí. Bez něj by města jako Tel Aviv, Aškelon nebo Sderot čelila masivní destrukci asi jako Berlin na konci druhé světové války.
Or Eytan se dnes nachází v podobné fázi vývoje.
Laser už existuje, byl nasazen a prokázal svou funkčnost. Izraelská armáda obecně nepřijímá do výzbroje systémy, které neprošly testem reálného nasazení – a právě to je zde klíčové.
Do budoucna se plánuje rozšíření systému na další platformy:
- lodě – díky silným generátorům
- mobilní jednotky – pro rychlé přesuny
- letadla – nasazení nad mraky, kde nejsou atmosférické problémy
Právě letecké nasazení může být zásadní, protože eliminuje vliv počasí, který je jedním z hlavních omezení laseru.
Na konci tohoto příběhu tak nestojí jen nový zbraňový systém.
Stojí tam výsledek práce izraelských inženýrů, kteří dokázali překonat problém, který se ještě nedávno zdál být na hranici fyzikálních možností.
A možná ještě důležitější závěr:
👉 obrana může být levnější než útok.
A právě to je změna, která může ovlivnit nejen Izrael, ale i budoucnost moderních konfliktů.
Vladimir Danicek
