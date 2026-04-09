Íránský režim: moc, která zotročila vlastní národ
Přesnější by bylo hovořit o válce proti režimu, který dnes Írán ovládá a zotročil íránský národ.
Nejde o konflikt s národem, s historií ani s civilizací, která má tisíciletou kontinuitu, ale o střet s konkrétní mocenskou strukturou. A právě pochopení charakteru tohoto režimu je zásadní pro odpověď na otázku, která se dnes vznáší nad celým konfliktem: jak dlouho je schopen odolávat současným útokům, které trvají již několik týdnů.
Odpověď je nepříjemná a zároveň poměrně jednoznačná. Tento režim bude odolávat až do úplného konce. Není to fráze ani politické klišé, ale popis jeho vnitřní logiky. Takové systémy totiž nejsou nastaveny na kompromis, vyjednávání nebo postupné uvolňování moci. Jsou nastaveny na přežití za každou cenu – a pokud to není možné, pak na destrukci.
Zásadní paradox celé situace spočívá v tom, že velká část íránské společnosti tento režim odmítá. Mluví se dokonce o tom, že až devadesát procent obyvatel jej nepovažuje za legitimní. V okamžiku, kdy jsou zasažena zařízení Islámských revolučních gard, lidé nevnímají tyto útoky jako útok proti sobě. Naopak – v některých případech reagují spontánní podporou. Nejde o projev loajality k cizí mocnosti, ale o výraz hluboké frustrace z vlastního režimu.
Ten totiž po desetiletí systematicky vyčerpává vlastní zemi. Obrovské příjmy z ropy, které by mohly sloužit k rozvoji infrastruktury, zdravotnictví nebo vzdělávání, jsou odčerpávány do zahraničních operací, podpory ozbrojených skupin a do kapes mocenské elity. Výsledkem je společnost, která je ekonomicky oslabená, politicky utlačovaná a psychologicky unavená.
Abychom pochopili, proč je tento režim tak odolný, je nutné se vrátit do historie. Islám, který dnes tvoří ideologický základ režimu, není pro Persii původním náboženstvím. Byl sem přinesen a vnucen v 7. století. Tradičním náboženstvím byl zoroastrismus, který formoval perskou identitu po tisíciletí. I dnes, navzdory téměř padesáti letům teokratické vlády, patří Íránci k nejméně nábožensky založeným společnostem v regionu. Mešity často zejí prázdnotou a náboženská rétorika režimu nenachází odezvu.
Zlom přišel v roce 1979 během islámské revoluce. Jejím vůdcem byl ajatolláh Rúholláh Chomejní, který se po letech exilu vrátil do Íránu a vytvořil nový typ režimu. Ten však nebyl návratem ke „čistému“ islámu. Naopak, byl výrazně ovlivněn revolučními ideologiemi 20. století, zejména neomarxismem. Chomejní překládal díla Frantze Fanona a přejal jeho pohled na svět jako na konflikt mezi utlačovanými a utlačovateli.
Vznikl tak ideologický hybrid – nábožensky legitimizovaný, ale revolučně destruktivní. Jeho cílem není jen spravovat stát, ale přetvořit svět. Exportovat revoluci. Rozbít stávající řád a nahradit jej novým. Tento étos je klíčový pro pochopení chování režimu i jeho zahraniční politiky.
Mocenská struktura Íránu je přitom mimořádně specifická. Na jejím vrcholu stojí duchovní vůdce – nejprve Chomejní, po jeho smrti Alí Chameneí a po jeho smrti jeho syn Mojtába Chameneí. Tento post není symbolický. Je to absolutní centrum moci. Rozhoduje o všem podstatném – od strategických směrů po personální otázky. Formální demokratické prvky, jako jsou volby, existují, ale jsou do značné míry iluzorní. Kandidáti jsou předem schvalováni a výsledky jsou kontrolovány.
Vedle této politické struktury existuje paralelní mocenský systém – Islámské revoluční gardy. Ty představují páteř režimu. Nejde jen o vojenskou jednotku, ale o komplexní organizaci s vlastní ekonomikou, zpravodajskými službami a zahraničními operacemi. Jsou lépe vyzbrojené než regulérní armáda a disponují vlastními raketovými silami, letectvem i námořnictvem.
Navíc kontrolují významnou část ekonomiky – ropný průmysl, stavebnictví, zbrojní výrobu. Jsou tak nejen ochránci režimu, ale i jeho hlavními beneficienty. Tento systém vytváří silnou motivaci k jeho udržení. Pád režimu by pro ně znamenal nejen ztrátu moci, ale i osobní ohrožení.
Otázka, zda právě revoluční gardy mohou rozhodnout o pádu režimu, je klíčová. Teoreticky ano – pokud by se uvnitř nich vytvořila dostatečně silná opozice. Prakticky je to však velmi obtížné. Systém je založen na loajalitě, kontrole a strachu. Nižší struktury jsou disciplinované a brutální. Dezertace by znamenala vysoké riziko okamžité likvidace.
Zároveň je režim schopen fungovat i v podmínkách částečného rozvratu. Jedním z důvodů je jeho decentralizace. Írán je rozdělen na desítky regionů, z nichž každý má vlastní velení, vlastní kapacity a schopnost jednat autonomně. I v případě zničení centrálního vedení mohou jednotlivé části systému pokračovat v činnosti.
To výrazně komplikuje jakýkoliv pokus o jeho rychlé svržení. Nejde o klasický stát, kde odstranění centra vede k rozpadu. Jde o síť, která je schopna přežít i bez hlavy.
Diskuse o legitimnosti současného konfliktu často naráží na otázku mezinárodního práva. Kritici tvrdí, že jde o nelegitimní válku. Tento argument však naráží na realitu mezinárodních institucí. Rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN je v praxi blokováno geopolitickými zájmy velmocí, zejména Ruska a Číny. Volání po formální legitimitě tak často ignoruje faktickou dynamiku konfliktu.
Navíc nejde o konflikt, který by vznikl náhle. Írán vede proti Izraeli nepřímou válku již desítky let. Vytvořil síť proxy vojenských jednotek, z nichž nejznámější je Hizballáh v Libanonu. Ten vznikl v roce 1982 za přímé podpory íránských gard a jeho hlavním cílem je zničení Izraele.
Hizballáh však není jen regionální aktér. Podílí se na polovojenských operacích po celém světě – od teroristických útoků po organizovaný zločin. Útok na židovské centrum v Buenos Aires, při němž zahynuly desítky lidí, je jedním z nejznámějších příkladů. Tyto aktivity ukazují, že konflikt přesahuje hranice Blízkého východu.
Íránské struktury se podílejí na obchodování s drogami, praní peněz a destabilizaci různých regionů. Jejich vliv sahá do Latinské Ameriky, Afriky i Evropy. Tvrzení, že se konflikt týká pouze Izraele, je proto iluzorní.
Z vojenského hlediska je důležité zdůraznit, že současné operace jsou vedeny relativně přesně a zaměřují se na vojenské cíle. Civilní ztráty jsou omezené, i když ne nulové. Tragické incidenty, jako zásah civilního objektu, jsou důsledkem komplexnosti prostředí, nikoliv primárním cílem.
Zásadní problém však spočívá jinde – v iracionalitě režimu. Tento systém není založen na klasické logice nákladů a přínosů. Nereaguje na hrozby tak, jak by reagoval běžný stát. Ideologie mučednictví a víra v posmrtnou odměnu činí jeho představitele odolnými vůči tlaku.
To je důvod, proč ani demonstrace vojenské síly nevede automaticky k vyjednávání. Režim není ochoten ustoupit ani v situaci, kdy by to bylo racionální. To výrazně zvyšuje riziko eskalace a prodlužuje konflikt.
Vnitřní opozice v Íránu je slabá a roztříštěná. Mnozí její představitelé byli zlikvidováni, uvězněni nebo odešli do exilu. Společnost je pod neustálým dohledem a systém udavačství vytváří atmosféru strachu. Přesto se objevují projevy odporu – od demonstrací po skrytou spolupráci s vnějšími aktéry.
Hněv obyvatelstva je hluboký a osobní. Režim zasáhl téměř každou rodinu. Popravy, represe a násilí zanechaly stopy, které nelze jednoduše zahladit. Pokud by došlo k jeho pádu, pravděpodobně by následovalo tvrdé vyrovnání s jeho představiteli.
Zároveň je však důležité zdůraznit, že Írán není stát, který by se po pádu režimu nutně rozpadl. Má silnou historickou identitu, která přesahuje etnické i náboženské rozdíly. Obyvatelé se identifikují jako Íránci a nemají zájem na rozdělení země.
Budoucnost tak zůstává otevřená. Režim je brutální, odolný a zároveň strukturálně komplexní. Jeho pád by měl zásadní dopady nejen na region, ale na celý svět. Cesta k němu však nebude rychlá ani jednoduchá.
Jedno je však téměř jisté: tento režim se nevzdá dobrovolně. Bude bojovat, bude odolávat a bude pokračovat ve své existenci tak dlouho, dokud to bude jen trochu možné. A právě proto lze říci, že de bude bránit až do samého konce.
Vladimir Danicek
