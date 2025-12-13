Svátek světla v jižní Indii
Hinduistický svátek Díválí probíhá v době od poloviny října do poloviny listopadu v Indii i v několika dalších zemí. Pětidenní slavnost je oficiálním státním svátkem. Symbolizuje vítězství světla nad tmou a dobra nad zlem.
Tento velký svátek jsme zažili během cesty jižní Indií ve městě Madurai, jednom z nejstarších měst celé jižní Asie. Svátek se konal na počest zde velice oblíbené Lakšmí, bohyně štěstí, a především na oslavu Rámova návratu do Ajódhji po porážce démona Rávany, kdy mu na cestu domů ukazovala světla tisíců lamp. Je to velký svátek, lidé doma uklízejí, vyměňují si dárky a přijímají řadu předsevzetí.
Všichni chodili svátečně oblečeni.
Zdejší chrám Minákší patří mezi největší chrámové komplexy v Indii. Uvnitř chrámu bylo živo. Lidé na podlaze chrámu zapalovali řady světel.
Zaujaly nás také mohutně upatlané sochy svatých jako výrazu uctívání. Lidé je polévají máslem, posypávají rýžovou moukou a květinami.
V době svátků se konaly četné svatby. Muži a ženy oslavují zvlášť.
Foto nevěsty z jedné ze zdejších svateb.
(V souladu s kodexem blogera uvádím, že všechny uvedené fotografie jsou moje vlastní.)
Dana Trávníčková
- Počet článků 45
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 436x
V roce 1990 založila cestovní kancelář, zaměřenou na příjezdový cestovní ruch do ČR (skupiny, kongresy, tematické akce). Tato komerčně úspěšná činnost jí pak umožnila poznat většinu světa – celkem procestovala víc než 120 zemí všech kontinentů. Vždy po důkladné přípravě a s následnou dokumentací.
V roce 1998 tuto aktivitu ukončila a rozhodla se už jen cestovat. Svou cestovní kancelář ještě formálně využila na to, aby pod její hlavičkou mohla na cesty brát několik spoluúčastníků. Po 13 let vždy jinam, protože motivem bylo stále vlastní cestování podle jasných představ, na které si předtím vydělala. Účastníci cest zase hradili jen velkoobchodní ceny, které získala u zahraničních partnerů. Poznávací obsah cest se tak nemusel omezovat.
Následujících 10 let věnovala dlouho zamýšlenému projektu: každý rok sepsala a vydala jednu knihu žánru, který nazvala „cesto-faktopis“. (Čtivě a systematicky psaná literatura faktu, podložená vlastním cestovatelským svědectvím, která nabízí se o světě hodně dozvědět, lépe se v něm vyznat a porozumět mu.).
Každý titul o jednom kusu světa, v souvislostech a vztazích k dalším částem světa, zejména k Evropě. Se stovkami doprovodných fotografií a názorných mapek. Místo zrušené cestovní kanceláře Dany Travel vzniklo stejnojmenné nakladatelství pro vydání této cesto-faktopisné knižní řady (nekomerční projekt).
Léta psaní knih občas prokládala výlety na dosud nepoznaná místa Evropy – a aby neměla cestovatelské abstinenční příznaky, činí tak stále.