Lucy doma a zapomenutý etiopský poklad
Do Etiopie jsme se vydali dvakrát, protože tato velká země je unikátní z mnoha ohledů. Má několik odlišných částí a všechny stály za prozkoumání.
Poprvé jsme v roce 2007 zamířili na historicky a kulturně bohatou severní křesťansko-muslimskou polovinu, včetně hlavního města Adis Abeby a v ní Národního muzea Etiopie.
Podruhé o dva roky později na jih do oblasti sedmi nádherných jezer a pak dál do míst senzačních etnik u řeky Omo, která aspoň v té době ještě žila svým tradičním způsobem života.
(Mapka i všechny použité fotografie jsou vlastní.)
Etiopie patří mezi země východní a jižní Afriky, v nichž se nachází „kolébka lidstva“. Zde se vyvinul člověk i jeho předchůdci a probíhal tu kontinuální lidský a civilizační vývoj.
Lucy a Selam jsou přezdívky kosterních pozůstatků druhu australopithecus afarensis, 3,2 milionů let starých dokladů evoluce člověka. Nejprve byly roku 1974 nalezeny fosílie dospívající samice hominina australopiteka „Lucy“ v povodí řeky Avaš, v oblasti Afarského trojúhelníku v Hadaru na severu Etiopie. Později nedaleko odtud i druhé asi dvouleté Selam.
Nesporným oceněním úrovně našeho Národního muzea je, že tyto unikátní paleoantropologické exponáty dosud společně nevystavovalo žádné světové muzeum mimo Etiopii. Teď je to poprvé v Praze, a dokonce za účasti svých objevitelů – Donalda Johansona a Zeraye Alemsegedema.
Zatímco slavné fosilie předků člověka, nejcennějšího etiopského kulturního dědictví, po přistání v Praze v pátek 15. srpna provázela mimořádná bezpečnostní opatření a na starost je dostal policejní Útvar rychlého nasazení, v roce 2007 jsme si slavné exponáty prohlédli bez návalu jiných návštěvníků v etiopském Národním muzeu v Adis Abebě.
Už předem jsme mnohé věděli, i to, že přezdívka Lucy vznikla z poslechu v době objevu stále dokola hrané písně Lucy in the Sky of Diamonds od Beatles. Milé pojmenování možná hodně přispělo k tomu, že se tato fosílie stala tak známou.
A více známým pro řadu lidí se možná stal i samotný fakt, že lidé pocházejí z Afriky.
Na konci druhé cesty v roce 2009 jsme při návratu z jihu zpět do hlavního města Adis Abeby zažili dobrodružství jak z „Indiana Jones“. Kdo zná, jak naše cesty světem (pokaždé jinam) vypadaly, je asi překvapený, že píši o dobrodružství, protože naše cesty dobrodružně koncipované nebyly. Na předem pečlivě připravené nekomerční poznávací cesty s vlastním místním průvodcem i dopravou jsem brala malou skupinku lidí, které jsem chtěla zase v pořádku dovézt zpátky.
Z několika zdrojů z literatury a z Národního muzea Etiopie jsem věděla, že na jednom místě, nepříliš detailně specifikovaném, se nachází vzácné tisíce let staré skalní umění. Něco takového bych si rozhodně nechtěla nechat ujít.
V muzeu měli plakát se sedmi tisíc let starými motivy (jak psali), jednu černobílou fotografii, a povšechnou mapku památek. Jinak ale tam nic víc nikdo nevěděl. Já jsem měla podrobnou mapku, ke které jsem někde dřív přišla a při přípravě na cestu ji našla ve svém po léta budovaném archivu.
Na druhé cestě jsme měli báječného průvodce a současně řidiče našeho terénního vozu – Tafariho. Také o ničem, co jsem popisovala a dokládala, nikdy neslyšel. Byla jsem rozhodnutá, že to najít musíme, jenže v poměrně málo zabydlené krajině nebylo koho se zeptat. A pokud už se někdo našel, tak nic nevěděl.
Jeli jsme cestou necestou a hlavně necestou. Vypadalo to beznadějně, a já jsem stále Tafarimu tvrdila, že to opravdu existuje. Nakonec jsme potkali malého šikovného vesnického kluka, který prý ví, kde to je. Nastoupil a opravdu věděl!
To, co jsme v jedné strži našli, nám vyrazilo dech. I fakt, že něco takového nebylo blíže zpracované.
Původně byla vyzdobená celá stěna strže, ale velká část se jí už dávno odlomila, a tak se fantastické opakující se reliéfy nacházely ve dvou nesouvislých částech. Do jedné se dostat nedalo. Nejhorší je, že i to, že co jsme viděli, možná už navždy zmizelo, protože někde v okolí se měla stavět přehrada a její vodní nádrž měla snad sahat až sem.
Byli jsme v rauši z toho, že jsme to opravdu našli, a hlavně z toho, co jsme na místě uviděli.
Šikovného kluka jsme pak odvezli do jeho vesnice, kde hrdě pomalu vystupoval z auta před zraky sousedů a kamarádů, se vším pěkným a dobrým, co jsme u sebe měli. Udělal nám radost, ze které se tetelím blahem ještě dnes.
Vše uvedené a mnoho dalšího o celé subsaharské Africe jsem před lety uvedla v cesto-faktopisné knize Příběh černé Afriky, která je už nějakou dobu vyprodaná. V knihovnách a v antikvariátech by ji mohli mít, podobně jako devět dalších cesto-faktopisných titulů z knižní řady „o světě za naším obzorem“.
Afrika, „naše Afrika“ jak říkal pan Miroslav Zikmund, byl i pro mne kontinent nejmilejší. Po dlouhá léta mého intenzivního poznávání světa jsme byli s panem Zikmundem trvale v kontaktu. Po návštěvě na pozvání ve Zlíně pak už většinou písemně. A protože pan Zikmund počítač nepoužíval, chovám balíček jeho dopisů jako poklad.
Knihu Příběh černé Afriky (tj. subsaharské Afriky) jsem si přečetla po letech od vydání nedávno, kdy jsem se kvůli zdravotním záležitostem mj. na chvíli na blogu odmlčela. Přečtení mohu doporučit. Jednak se to čte docela dobře, a hlavně proto, že o Africe se toho obecně ví ještě méně, než o jiných částech světa.
Do článků, jako je i tento, vzniklý inspirací současnou výstavou v našem Národním muzeu, zase mohu dát víc fotografií. A víte, jak to je – co není vyfotografováno, jako by nebylo.
Dana Trávníčková
Myanmar-Barma – držet palce nepomohlo!
Před dvěma lety 9.2.2022 jsem zde uveřejnila článek, který končí slovy: “To byla vzpomínka na nádhernou zemi Barmu-Myanmar, která teď moc trpí. Držme ji palce!“
Dana Trávníčková
Uherské Hradiště – město s prastarou minulostí a centrum Slovácka
Po hanáckých pokladech Olomouci a Kroměříži završila povedený moravský trojvýlet cesta do slovácké metropole Uherského Hradiště.
Dana Trávníčková
Moravský trojvýlet na Hanou a Slovácko – 2. část: Kroměříž
Odjet z Olomouce do Kroměříže je jako pokračovat v návštěvě u příbuzných téže skvělé rodiny. Bylo tomu tak.
Dana Trávníčková
Moravský trojvýlet na Hanou a Slovácko – nejprve báječná Olomouc
Vzpomínkou na místa, která mi naprosto učarovala, si zpříjemňuji dobu nastupující zimy. Doufám, že potěší i vás.
Dana Trávníčková
Duší v Bechyni
Když náhoda kladně změní plány a aneb o jihočeském Táboře, Bechyni, historickém vláčku a povodních.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru
Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...
Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí, šéf ANO je v nemocnici
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše někdo fyzicky napadl. Na setkání s voliči v Dobré na...
Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla
Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na...
Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno
Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s...
Mrtvý? Nikdy mi nebylo líp, vzkázal Trump z golfu. Opět se spekuluje o jeho zdraví
Americký prezident Donald Trump na sociálních sítích vzkázal, že se „nikdy necítil lépe“. Reagoval...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 44
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 418x
V roce 1990 založila cestovní kancelář, zaměřenou na příjezdový cestovní ruch do ČR (skupiny, kongresy, tematické akce). Tato komerčně úspěšná činnost jí pak umožnila poznat většinu světa – celkem procestovala víc než 120 zemí všech kontinentů. Vždy po důkladné přípravě a s následnou dokumentací.
V roce 1998 tuto aktivitu ukončila a rozhodla se už jen cestovat. Svou cestovní kancelář ještě formálně využila na to, aby pod její hlavičkou mohla na cesty brát několik spoluúčastníků. Po 13 let vždy jinam, protože motivem bylo stále vlastní cestování podle jasných představ, na které si předtím vydělala. Účastníci cest zase hradili jen velkoobchodní ceny, které získala u zahraničních partnerů. Poznávací obsah cest se tak nemusel omezovat.
Následujících 10 let věnovala dlouho zamýšlenému projektu: každý rok sepsala a vydala jednu knihu žánru, který nazvala „cesto-faktopis“. (Čtivě a systematicky psaná literatura faktu, podložená vlastním cestovatelským svědectvím, která nabízí se o světě hodně dozvědět, lépe se v něm vyznat a porozumět mu.).
Každý titul o jednom kusu světa, v souvislostech a vztazích k dalším částem světa, zejména k Evropě. Se stovkami doprovodných fotografií a názorných mapek. Místo zrušené cestovní kanceláře Dany Travel vzniklo stejnojmenné nakladatelství pro vydání této cesto-faktopisné knižní řady (nekomerční projekt).
Léta psaní knih občas prokládala výlety na dosud nepoznaná místa Evropy – a aby neměla cestovatelské abstinenční příznaky, činí tak stále.