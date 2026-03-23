Írán – krásná a historicky cenná země s mizerným režimem
Blízkovýchodní Írán byl po léta ve zprávách součástí hodně neveselých zpráv a obav. Čím dál horších.
Vzhledem k tomu, že nepatřil k masovým turistickým destinacím, není povědomí o něm obecně velké a někdy je i zkreslené (např. Írán není arabská země, jak si tu a tam někdo myslí). Mohu přispět, i když v současné turbulentní době nemusí úplně vše odpovídat aktuální dynamické skutečnosti, měnící se každý den:
Více než polovinu země pokrývají hory několika pásem, především pohoří Elborz a Zagros. A jednu čtvrtinu zase nehostinné pouště.
Mnohonárodnostní Írán byl až do poloviny 20. století známý podle dominantního indoevropského etnika Peršanů jako Persie.
Historie Íránu je stará 5 tisíc let a velice bohatá. Persie byla první historickou veleříší na světě – první světovou říši, která ovlivňovala celý tehdy známý svět. Rozprostírala se od Indie až k Dunaji a byla po tisíciletí mostem mezi Východem a Západem.
Kolem roku 3000 př.n.l. vznikla říše ELAM s městem SÚSY, které se pak stalo hlavním městem mnoha perských vládnoucích dynastií.
Koncem 19. století bohužel francouzská archeologická mise zdejší archeologické naleziště barbarsky vyplenila a ze stěn Dáreiova paláce, ze kterého nezbylo nakonec nic, otřískala poklady, kterými se Francie dnes pyšní v Louvru. V Íránu mají kopie:
Zakladatelem mocné a slavné ACHAIMENOVSKÉ ŘÍŠE (559–330 př.n.l.) byl Kýros Veliký, chválený v bibli za to, že osvobodil Židy z „babylonského zajetí“. Říše dosáhla největšího rozmachu za Dáreia I.Velikého, nejslavnějšího a nejmocnějšího krále dynastie Achajmenovců.
Dáreius své monumentální obřadní středisko PERSEPOLIS (UNESCO) založil kolem roku 512 př.n.l. v poušti uprostřed Perské říše. Stalo se symbolem jeho moci. Při stavbě města nejprve vznikla obrovská terasa vysoká 18 m, která bránila na ní postavené objekty proti účinkům častých zemětřesení.
Nahoře musel každý příchozí projít vstupní branou. Fotu v ní neodolá nikdo, neodolala ani naše parta s naším íránským průvodcem Pejžmánem.
Za majestátním vchodem se rozkládá palác Apadama s mnoha síněmi.
Na reliéfech strážců paláce jsou zobrazeni střídavě Méd a Peršan (médské pokrývky hlavy jsou kulaté). Na dlouhém schodišti pak následují reliéfy zástupců asi 25 vazalských států v rozmanitých krajových oděvech, kteří přinášejí tribut – vzácné poklady.
Na slavnost přicházeli vysocí důstojníci s poupětem lotosu. Potkávali se tu jednou ročně a je vidět, že měli ze setkání radost.
Za vlády Dáreia Velikého započala známá série konfliktů, zvaná řecko-perské války (bitva u Thermopyl, bitva u Marathonu).
Vládu Achajmenovské dynastie ukončil v roce 330 př.n.l. Alexandr Veliký Makedonský. Perská vojska porazil v několika bitvách a Súsách přijal titul „král králů“, vládce Perské říše.
Nástupnictví po Alexandrovi v Íránu získal řecký generál Seleukos Nikátor a založil dynastii SELEUKOVCŮ (323 – 250 př.n.l.). Začala helenizace (pořečťování) Persie, a také naopak – perské umění ovlivňovalo umění řecké. To pak přeneslo prvky perské kultury a také mnoha vědních oborů do Evropy.
Následovali PARTHOVÉ (250 př.n.l. – 224) pokládající se za nástupce Achajmenovců. Parthská říše stala přímým sousedem Římské říše, nového hegemona Západu. Snaha Římské říše o expanzi dále na východ vedla k válkám s Parthy.
Posledního parthského krále porazil vazalský král z rodu SASÁNOVCŮ a ti se ujali vlády. Hlásili se ke staré perské tradici. Persie byla opět světovou velmocí.
Sasánovci si dali navíc za cíl vytvořit novou politickou, náboženskou a kulturní identitu a proto zavedli politický pojem Érán (ze staroperského „árja“) a svou zemi nazvali Éranšáhr, země Árjů. Dnešní název ÍRÁN se tak stal poprvé oficiálním názvem státu.
Hlavním náboženstvím Perské říše byl ZOROASTRISMUS, první monoteistické náboženství. Po předchozích peripetiích převzal tuto víru Kýros Veliký jako státní náboženství.
Pro stoupence zoroastrismu jsou posvátné oheň, země, voda a vzduch. Proto vznikl osobitý kult zemřelých. Nečisté lidské tělo nesmí pošpinit oheň nebo zemi. Mrtví byli odnášeni na vrcholy věží ticha (věží mlčení), kde je na kost ohlodali dravci. Kosti pak byly pohřbeny ve skalních výklencích.
Centrem zoroastrismu je město Jazd. Věže se nacházejí na jeho jižním okraji.
Mnohokrát víc vyznavačů zoroastrismu zvaných Pársové žije v Indii, hlavně v Bombaji, kde představují jednu z nejvzdělanějších a nejbohatších etnických skupin. Uchýlili se sem po dobytí Íránu muslimy.
Mezinárodně nejznámějším Pársem byl Freddie Mercury či z oblasti vážné hudby je světově významný dirigent Zubin Mehta (nar.1936).
Cestou Íránem jsme si prohlédli i město NATANZ, občas tehdy (a dnes denně) zmiňovaný v souvislosti s íránským jaderným programem – se zařízením na obohacování uranu poblíž Natanzu (nyní na jaře 2026 hlavní cíl izraelsko-amerických bombových útoků).
V roce 2007 byla naším cílem zdejší mešita vzniklá z původního zoroasteriánského chrámu. Minaret býval tzv. ohňovou věží, jakýmsi majákem pro pocestné.
Uvnitř chrámu si nešlo nevšimnout tentokrát britského barbarství: kdybyste hledali ze stěn otřískané kachlíky, naleznete je v londýnském Victoria and Albert muzeu.
Zpět k dějinnému přehledu. Sasánovci po 600 let válčili s římskou říší. Obě strany se vyčerpávaly se i v době, kdy se objevil nový nepřítel – islám, který ukončil panství Sasánovců a současně odsoudil k postupnému zániku i východořímskou křesťanskou říši.
Roku 622 prorok Muhammad došel z Mekky do Medíny. Zrodili se muslimové. Arabské výboje zasáhly i říši Sásánovců – perský král byl poražen a Persie se stala SOUČÁSTÍ ISLÁMSKÉ ŘÍŠE.
Po Umajjovcích z Damašku a Abbásovcích z Bagdádu následovala turecko-mongolská nadvláda nad Persií (1050–1500).
První byli SELDŽUKOVÉ, dosud kočovné turecké kmeny. Do dějin se kromě vlastní expanze zapsali i tím, že poutníkům bránili v cestě do Jeruzaléma a dali tím podnět k zahájení křižáckých válek.
Ve 13. století se objevil kočovník ČINGISCHÁN, sjednotitel mongolských kmenů. Na svém vítězném tažení si podrobil i celý Írán. Na jeho území vznikla mongolská říše Ílchánovců.
Ti se Persií kultivovali a karavanní cesty přes Persii se opět staly kulturním mostem mezi Orientem a Západem. Persií procházela slavná Hedvábná stezka a na ní vyrostly karavanseráje pro přespání a odpočinek lidí i zvířat. V moderní době některé přestavěné na luxusní hotely.
Pak se objevil nový dobyvatel, TAMERLÁN zvaný také Tímur Lenk. Prohlásil se za Čingischánova potomka a zahájil krutou vyhlazovací vojenskou expanzi, během které zahynulo asi 17 milionů lidí. Dobyl i Írán.
Po jeho smrti bylo území jeho říše rozděleno na íránské Safíjovce a uzbecké Šajbánovce.
SAFÍJOVSKÉ KRÁLOVSTVÍ (1501–1722). K moci se poprvé v zemi dostali šíité.
ŠÍA (ŠÍITSKÝ ISLÁM) se od té doby až dodnes stala íránským státním náboženstvím. Vyznává jej asi 90 % obyvatel. Důležitým formálním znakem, kterým se šíité odlišují od sunnitů, je existence profesionálních duchovních a jejich hierarchie. Od 12. století začali být nazýváni ajatolláh (“verš boží“). Na hlavě nosí bílý nebo černý turban (černý mají potomci Proroka Mohameda).
Hlavním představitelem sunnitů, většinového islámského směru, se v popisované době stala světová říše Osmanů.
Za dynastie Safíjovců dosáhla Persie nového rozkvětu. Safíjovský šáh Abbás I.Veliký si roku 1598 zvolil za hlavní město říše ISFAHÁN (UNESCO) a ten se brzy stal symbolem pohádkového Orientu. Proslulé je zejména náměstí Mejdáne imám, po pekingském náměstí Nebeského klidu druhé největší náměstí na světě. (Na jaře 2026 rovněž hodně bombardované město.)
Roku 1722 vpadli do Íránu Afgánci, dobyli a poničili Isfahán a zavraždili posledního šáha z rodu Safijovců. Írán upadl do kmenových sporů.
Hlavním městem nové dynastie KADŽÁRŮ (1779–1924) se stal dosud bezvýznamný Teherán. Na scénu vstoupily evropské koloniální mocnosti – hlavně Rusové a Britové. Tyto dvě velmoci si rozdělily Írán na své zájmové oblasti: Rusko sever a Británie jih.
Poslední dynastií perských šáhů byla PAHLAVSKÁ DYNASTIE (1924–1979). V roce 1921 povstal proti kadžárovskému šáhovi kozáky vycvičený velitel perských kozáků plukovník Réza Chán. Po několika předchozích významných postech byl roku 1926 korunován jako Réza šáh Pahlaví.
Réza šáh obdivoval západní civilizaci a zahájil modernizaci země po evropském vzoru a také její sekularizaci. Jeho reformy směřovaly k potlačení vlivu duchovenstva. Jenže současně využíval svého postavení k hromadění majetku, zatímco lid zůstal chudý, což šíitské duchovenstvo obratně využívalo ve svůj prospěch.
Za druhé světové války, stejně jako za první, Írán zvolil neutralitu, ale země i tak byla do válečných událostí zatažena. V roce 1941 vstoupila do Íránu sovětská armáda ze severu a britská armáda z jihu.
V roce 1943 se v tzv. Bílém paláci konala za účasti tzv. Velké trojky – Stalina, Churchila a Roosevelta – známá Teheránská konference, jejímž hlavním předmětem jednání byl postup na evropských bojištích (otevření západní fronty). Pro nás významně se jednalo také o osudu střední a východní Evropy. O našem osudu na desetiletí, až do roku 1989! Mocnosti si tu rozdělily své poválečné sféry zájmu.
Venku před palácem, kde se konference konala, stojí kočár, který vezl posledního šáha a jeho manželku ke korunovaci, a také torza šáhovy sochy – ze které po roce 1979 zbyly jen nohy. Symboly vzestupu a pádu.
Po válce vládl šáh diktátorsky s pomocí své tajné policie. Jeho metody postavily proti monarchii téměř celou společnost. Íránská ekonomika se zmítala v hospodářských problémech.
Postupně se postavil do čela protimonarchistického odporu ajatolláh CHOMEJNÍ a pokračoval i z exilu, kam byl poslán. Lidé v íránských mešitách poslouchali pak jeho kázání z magnetofonových nahrávek. V zemi vznikaly nepokoje a nabraly vrcholu v roce 1978.
Šáh opustil zemi v lednu 1979 a z exilu se vrátil Chomejní. Dějinná změna, která ukončila vládu pahlavské dynastie se nazývá Íránská islámská revoluce.
Vedoucím politickým orgánem se stala Chomejního Strana islámské revoluce. V zemi s prezidentem a parlamentem se nejvyšší autoritou v zemi stal náboženský vůdce disponující rozsáhlými pravomocemi a určující celkovou politiku státu. (A to až do dnů, kdy článek píši, na začátku jara 2026!)
Revoluční soudy se pustily do práce a rozsudky smrti padaly jak na běžícím pásu, až po měsíci musela být jejich činnost zastavena. Místo nich Chomejní založil ozbrojené jednotky nazvané Strážci revoluce.
Za hlavní nepřátele režimu po islámské revoluci byly označeny USA Izrael, a arabské státy s proamerickou politikou – Saudská Arábie a Jordánsko. USA dostaly přízvisko Velký satan, SSSR byl prezentován jako Malý satan.
Během jedné protiamerické demonstrace v listopadu 1979 zajali fundamentalisté v budově velvyslanectví USA 52 amerických diplomatů a trvalo 444 dní, než se záležitost vyřešila. Vypráví o tom film Argo. Snímek z plotu bývalého amerického velvyslanectví.
Irácký diktátor Saddam Husejn využil hned roku 1979 oslabení Íránu po revoluci a rozhodl se pro invazi do něj s cílem získat jeho bohatá naleziště ropy. Vypukla irácko-íránská válka. Válčilo se osm let, aniž by se cokoli zásadně změnilo. Jen zbytečně padlo snad až milion mužů na každé straně.
Vláda ajatolláhů – po 40 let! – nebyla hospodářsky příliš úspěšná a také s přispěním zahraničního embarga na některé produkty země hospodářsky stagnovala. Milióny Íránců ze své vlasti emigrovaly. V zemi se množily projevy odporu, vždy krutě potlačené. Tisíce mrtvých.
Velké protesty obyvatelstva uprostřed rostoucí ekonomické krize vypukly koncem prosince 2025. Do toho rostlo v zahraničních vztazích napětí v souvislosti s íránským jaderným programem.
Spojené státy americké a Izrael zahájily 28.února 2026 rozsáhlý útok na Írán s deklarovaným cílem svrhnout jeho dosavadní režim. Očekávání, že obyvatelstvo přidá, se nenaplnilo. Dál už sledujte denní zpravodajství.
Aktuální dramatické dění je nespornou výhybkou nejen v íránské historii, kterou jsem se snažila pro lepší pochopení dění v zemi v článku přiblížit. A to co nejstručněji, což v případě této země není nijak jednoduché.
Více v cesto-faktopisné knize „Příběh Íránu, Mongolska a Turecka – říší, které pohnuly světem“, jedné položky mého hodně neziskového projektu deseti cesto-faktopisných knih. Po vydání poslední referuji už několikátý rok o světě blízkém i dalekém v článcích zde na blogu.
V souladu s Kodexem blogera prohlašuji, že všechny fotografie a mapky v textu jsou vlastní.
Dana Trávníčková
- Počet článků 47
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 435x
V roce 1990 založila cestovní kancelář, zaměřenou na příjezdový cestovní ruch do ČR (skupiny, kongresy, tematické akce). Tato komerčně úspěšná činnost jí pak umožnila poznat většinu světa – celkem procestovala víc než 120 zemí všech kontinentů. Vždy po důkladné přípravě a s následnou dokumentací.
V roce 1998 tuto aktivitu ukončila a rozhodla se už jen cestovat. Svou cestovní kancelář ještě formálně využila na to, aby pod její hlavičkou mohla na cesty brát několik spoluúčastníků. Po 13 let vždy jinam, protože motivem bylo stále vlastní cestování podle jasných představ, na které si předtím vydělala. Účastníci cest zase hradili jen velkoobchodní ceny, které získala u zahraničních partnerů. Poznávací obsah cest se tak nemusel omezovat.
Následujících 10 let věnovala dlouho zamýšlenému projektu: každý rok sepsala a vydala jednu knihu žánru, který nazvala „cesto-faktopis“. (Čtivě a systematicky psaná literatura faktu, podložená vlastním cestovatelským svědectvím, která nabízí se o světě hodně dozvědět, lépe se v něm vyznat a porozumět mu.).
Každý titul o jednom kusu světa, v souvislostech a vztazích k dalším částem světa, zejména k Evropě. Se stovkami doprovodných fotografií a názorných mapek. Místo zrušené cestovní kanceláře Dany Travel vzniklo stejnojmenné nakladatelství pro vydání této cesto-faktopisné knižní řady (nekomerční projekt).
Léta psaní knih občas prokládala výlety na dosud nepoznaná místa Evropy – a aby neměla cestovatelské abstinenční příznaky, činí tak stále.