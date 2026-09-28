Ztracený oceán na Venuši
Poměry na Venuši
Povrchová teplota dosahuje téměř 470 stupňů Celsia a atmosférický tlak má hodnotu přibližně 92 až 93 barů. To je asi 90krát více než na Zemi a odpovídá to tlaku v hloubce přibližně 900 metrů pod mořskou hladinou. Oxid uhličitý v atmosféře doplňují mraky plné kyseliny sírové. Nová vědecká studie ovšem začíná zpochybňovat, že to tak bylo odnepaměti.
Vědci přinášejí důkazy o tom, že Venuše nebyla v prehistorické době jen suchým vulkanickým peklem. Analýza povrchových útvarů naznačuje, že v relativně nedávné geologické minulosti, konkrétně v období před méně než miliardou roků, pokrýval většinu povrchu planety obří oceán, skládající se z kapalné vody. Pokud se tyto závěry potvrdí, znamená to, že Venuše mohla být po miliardy roků obyvatelným světem a možná se na ní mohl vyvinout i život - než podlehla katastrofální změně podnebí a působení skleníkového efektu.
Mimo jiné také díky snímkům z radaru, který se nacházel na palubě sondy Magellan a zkoumal povrch Venuše v 90. letech 20. století, bylo dodnes na povrchu Venuše identifikováno skoro 85 000 objektů sopečného původu. Lávová pole pokrývají obrovské plochy povrchu. Když sovětské sondy Venera 13 a 14 v 70. a 80. letech přistály na povrchu a poslaly snímky vrstevnatých hornin, mnozí vědci je okamžitě prohlásili za čedičové lávové proudy, přestože vizuálně připomínaly spíše usazené sedimentární horniny. Podobný osud potkal i takzvané canali, což jsou extrémně dlouhá a úzká koryta. Nejznámější z nich měří tisíce kilometrů. Protože běžná silikátová láva nemůže téct tak daleko bez ztuhnutí, považovali v minulosti vědci příslušnou lávu za extrémně tekutou verzi, která obsahuje karbonáty.
Baltis Vallis (nejdelší kanál v celé Sluneční soustavě) se nachází na severní polokouli Venuše. Vine se nížinnými pláněmi (především v oblastech Atalanta Planitia a Vellamo Planitia) mezi cca 11° až 50° severní šířky a 160° až 185° východní délky a měří přes 6 800 kilometrů.
Autoři nové studie vycházejí z toho, že fyzikální chování kapalin a sedimentů podléhá stejným zákonům na Zemi i na Venuši. Objeveny tu byly například polygonální praskliny v nížinách. Jejich obrazce připomínají dlažbu, včelí plástve nebo žíly v křídlech hmyzu. Dřívější výzkumy objevily 204 takových oblastí. Nová analýza objevila ještě dalších 115 podobných oblastí - především v jižních nížinách. Vědci tyto struktury rozdělili do 6 základních typů podle jejich tvaru a uspořádání. Jednotlivé polygony jsou velké od několika stovek metrů až po 10 kilometrů. Na žádné jiné kamenné planetě ve Sluneční soustavě nenacházíme takové obří rozpraskané struktury. Například na Marsu mají největší polygony rozměr maximálně několik set metrů a vznikly vysycháním starých jezerních sedimentů. Přitom dokáže termální smršťování chladnoucí lávy vysvětlit drobné praskliny, ale obří polygonální sítě o velikosti několika kilometrů zůstávají záhadou.
Existuje ovšem jeden jev, který se nachází na naší planetě a oblastem na Venuši se podobá. Jsou to takzvané polygonální zlomy na mořském dně. Tyto struktury vznikají hluboko pod hladinou pozemských oceánů v jílovitých usazeninách obsahujících minerál smektit. Když se hromadí silné vrstvy mořského jílu, dochází v nich k chemickému smršťování, vytlačování vody a vzniku specifických trhlin. Tento proces vytváří na dně moří rozsáhlé sítě prasklin, které mají podobné rozměry a tvary, jaké nacházíme také v nížinách Venuše.
Ztráta oceánu
Proces ztráty oceánu na Venuši pravděpodobně probíhal v řádu desítek až stovek milionů roků. Když se planeta postupně přehřívala, odpařování vody do atmosféry vyvolávalo extrémní chemické zvětrávání na vyšších kontinentálních oblastech. Silné kyselé deště a bleskové povodně obrušovaly vrchoviny a odnášely gigantické množství jemného jílovitého materiálu do zbývajících oceánů.
Vědci vypočítali, že každý 1 kilometr erodované výšky kontinentů mohl vytvořit až 100 metrů sedimentů na dně oceánů. Tyto sedimenty následně stékaly po úbočích do nižších poloh a doslova vyřezávaly do dna právě zmíněné kanály canali. Tím se vysvětluje, proč tyto kanály vypadají přesně jako pozemská podmořská koryta a proč jejich tvar vyžadoval kapalinu s viskozitou vody.
Postupně se oceány dále zmenšovaly a měnily se na extrémně slaná jezera. Jako skvělý pozemský analog může posloužit Středozemní moře, které před 5 500 000 roky téměř úplně vyschlo. Zanechalo po sobě vrstvy soli silné i několik kilometrů.
Vědci spočítali objem nejnižších pánví na Venuši a odhadli, kolik soli mohlo tímto způsobem vzniknout. Vrstva by měla mít minimální tloušťku 64 metrů. V nejhlubších místech by mohla mít tloušťku i několik kilometrů.
Přítomnost takto silných vrstev soli a měkkých jílovitých sedimentů vysvětluje také další geologickou záhadu Venuše: vrásčité hřbety. Ty se nacházejí v nížinách, které tvoří 32 % povrchu planety. Vrásčité hřbety vyžadují ke svému vzniku měkké a kluzké podloží, po kterém se svrchní horniny mohou snadno posouvat při stlačování. V prostředí bez vody a sedimentů se vznik takových deformací vysvětluje jen těžko. Zato se dají vysvětlit přítomností solí a jílů, které kdysi metamorfovaly na slídu.
Vědci se domnívají, že oceán mohl kdysi pokrývat skoro 90 % povrchu Venuše. Jeho průměrná hloubka dosahovala přibližně 1400 metrů a celkový objem vody odpovídal asi 40 % objemu dnešních pozemských oceánů. Když do tohoto objemu vody rozpustíme vypočítané množství soli, získáme salinitu 35 promile, což je stejná hodnota, jakou má dnešní mořská voda na Zemi.
Chybějící pláže
Proč ale na Venuši nevidíme například pláže, které by existenci oceánu definitivně potvrdily? Odpověď je vlastně jednoduchá. Venuše se otáčí kolem své osy jen velmi pomalu a nemá žádný velký měsíc. To znamená, že tu chyběly silné slapové síly a výrazné vlnění, které na Zemi tvarují pobřeží. Silné přívalové deště pak materiál, který by se mohl usazovat na pobřeží, spláchly do oceánu.
Staré pobřežní linie mohly být navíc zničeny mladší vulkanickou činností. I přesto však vědci na některých snímcích identifikovali terasy, které připomínají plošiny vytvořené vlnami, nebo ostrůvky v blízkosti předpokládaných břehů. Data, která nám dnes jsou k dispozici, mají ovšem bohužel poměrně malé rozlišení a jemnější útvary se na nich objevit nedají.
To by se mohlo změnit v budoucnosti. Mise, které jsou plánované na 30. léta 21. století, budou vybaveny radary s mnohonásobně vyšším rozlišením. Přístroj VESPER na palubě sondy EnVision bude moci dokonce nahlédnout pod povrch Venuše pomocí radaru. Pokud se pod dnešním lávovým a prachovým povrchem objeví vrstvy sedimentů a soli s odlišnými dielektrickými vlastnostmi, bude to definitivní důkaz o existenci dávných moří a oceánů na Venuši.
Život na Venuši?
Na Zemi existoval život už před více než 3 500 000 000 roků. Pokud si Venuše udržela své oceány až do doby před 800 000 000 roky, znamenalo by to, že po většinu své minulosti byla stejně jako Země vhodná pro vznik života a ten na ní měl dostatek času pro svůj rozvoj.
Venuše dostává od Slunce na jednotku plochy skoro dvakrát více energie než Země (přesněji zhruba o 91% více). Obíhá totiž blíže ke Slunci (přibližně 0,72 astronomické jednotky oproti 1 astronomické jednotce u Země). Blízkost ke Slunci a s ní spojené množství energie, které ohřívalo povrch, později z Venuše vytvořily planetu, která podlehla skleníkovému efektu, takže se proměnila na dnešní horké a suché peklo.
Zdroje: Ghail, R. C., Crouch, E. J. P., & Mason, P. J. (2026). The lost oceans of Venus. Earth and Planetary Science Letters, 692, 120255, Odkaz, Komatsu et al. (1993) (Icarus) a Bledsoe & Klimczak (2025), Odkaz, Odkaz
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