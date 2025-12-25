Znají mimozemšťané lasery?

Co mají společného lasery a mimozemšťané? Podaří se najít život na cizích planetách pomocí světla? (délka blogu 3 min.)

Hledání mimozemské inteligence (SETI) se po desetiletí omezovalo hlavně na zachycování rádiových vln. Vědci i nadšení laici doufali, že s jejich pomocí objeví někde ve vesmíru stopy života. Vesmír ovšem zatím... mlčí.

Znamená to, že jsme ve vesmíru sami - nebo se jen snažíme zachytit nesprávný druh signálu? Nová studie publikovaná na serveru arXiv naznačuje, že příští generace obřích teleskopů na Evropské jižní observatoři (ESO) by mohla mít víc úspěchů. Nebudou se tu ale používat rádiové antény, vědci budou hledat typické laserové světlo.

Proč zrovna lasery?

Představte si vesmír jako obrovský oceán. Je v něm (stejně jako v našem skutečném oceánu) spousta různého (i rádiového) hluku. Rádiové signály se v něm snadno ztratí. Kromě toho vyžaduje vysílání signálu na vesmírné vzdálenosti obrovské vysílače, které jsou energeticky opravdu hodně náročné, pokud má být zároveň signál vysílán do všech směrů.

Co se týká komunikace pomocí laserů, je situace jiná. Laserový signál se dá vysílat s menším úsilím, takže by taková komunikace byla poměrně levná a efektivní. Pokud by pokročilá civilizace chtěla komunikovat na mezihvězdné vzdálenosti, pravděpodobně by tedy sáhla po laseru a ne po rádiovém vysílači.

Pro nás by se takový signál zdál být typickým monochromatickým světelným zdrojem. Pozorovali bychom v signálu světlo s určitou vlnovou délkou a ne soubor různých vlnových délek.

V přírodě je něco takového (až na určité vzácné specifické astrofyzikální jevy) téměř nemožné. Pokud takový paprsek zachytíme, máme prakticky jistotu, že jde o tzv. technologickou signaturu – pravděpodobný důkaz o existenci mimozemské civilizace, která takový signál vytvořila uměle.

Projekt 2040 a spektroskopie

Studie navrhuje využít budoucí zařízení ESO, konkrétně plánovaný přístroj WST (Wide Field Spectroscopy Telescope) a další spektroskopické přístroje, které mají mít schopnost sledovat naráz tisíce různých objektů.

Astronomové by nemuseli plýtvat drahocenným časem velkých teleskopů jen na hledání mimozemské civilizace. Detekce by probíhala automaticky na pozadí běžných vědeckých pozorování galaxií a hvězd.

Spektrografy by rozkládaly světlo hvězd na jednotlivé barvy (spektrum). Pokud by se v datech objevil nepřirozeně úzký a jasný signál, který neodpovídá žádnému známému efektu, software by okamžitě spustil poplach.

Samozřejmě to nebude úplně jednoduché. Laserové signály jsou úzké. Abychom je zachytili, museli by mimozemšťané mířit přímo na naši Sluneční soustavu (nebo bychom museli mít štěstí a protnout jejich komunikační linku s jinou soustavou). Jak se ovšem naše schopnosti sledovat oblohu v digitální éře zvyšují, šance na úspěch poprvé v historii lidstva přestávají být nulové.

Pokud se v roce 2040 podíváme na oblohu skrze obří zrcadla v chilské poušti Atacama, možná tam neuvidíme jen hvězdy, ale také světelný pozdrav od mimozemšťanů.

A tak zatímco 20. století patřilo rádiovým teleskopům jako Arecibo, to jednadvacáté by mohlo přinést průlom v optické verzi SETI. Hledání života ve vesmíru už není jen sci-fi, ale stává se reálným vědeckým výzkumem, který můžeme provádět hlavně také díky moderním teleskopům. Pořád sice hledáme jehlu v kupce sena, ale tentokrát jich je v senu víc než jedna.

Zdroje: Ivanov, V. D. (2025): Optical SETI at ESO in the 2040s. arXiv:2512.18903v1, ESO (European Southern Observatory) – Expanding Horizons initiative.


Autor: Dana Tenzler | čtvrtek 25.12.2025 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Dana Tenzler

Předvánoční chemická zábava

Dlouhé předvánoční večery nemusíte strávit jen výrobou cukroví. Zpestřit se dají také malými chemickými experimenty. Trocha zábavy s vodním sklem. (délka blogu 3 min.)

22.12.2025 v 8:00 | Karma: 16,69 | Přečteno: 208x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Domácí zavařování masa (3)

Jak a proč se dá zavařovat maso podomácku - a proč se někdy musí zavařovat hned dvakrát za sebou. (délka blogu 3 min.)

18.12.2025 v 8:00 | Karma: 15,67 | Přečteno: 237x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Komerční zavařování masa a ještě více matematiky (2)

Při domácím zavařování se používají jiné postupy než v potravinářském průmyslu. Jak se stará průmyslový výrobce o to, abychom se neotrávili botulotoxinem? (délka blogu 3 min.)

15.12.2025 v 8:00 | Karma: 20,80 | Přečteno: 367x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Věda a zavařování masa (1)

Zavařování - to bylo hobby nebo někdy i holá nutnost v životě našich babiček. Dnes, když se dá koupit obrovské množství hotových potravin, se málo zamýšlíme nad tím, co se vlastně děje při zavařování různých potravin.

11.12.2025 v 8:00 | Karma: 22,18 | Přečteno: 382x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Čína a její dobývání Měsíce

Čína se stala během dvou desetiletí vesmírnou velmocí. Dnes už nemluví jen o výpravách na oběžnou dráhu, ale systematicky zkouší technologie, které jsou nutné k pilotovaným letům na Měsíc a výstavbě budoucí měsíční základny.

8.12.2025 v 8:00 | Karma: 21,02 | Přečteno: 224x | Diskuse | Věda
Další články autora

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...
17. prosince 2025  11:22

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?
18. prosince 2025  11:12

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris,...

Jak žili Keltové v Poohří. Výstava v klášteře ukazuje i bojovnický hrob

Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
25. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Obraz každodenního života Keltů obývajících území středního Poohří zprostředkovává výstava s názvem...

Na severu Čech mohou mokré silnice namrzat, v Liberci bylo minus 11 stupňů

ilustrační snímek
25. prosince 2025  7:07,  aktualizováno  7:07

Na severu Čech jsou silnice sjízdné s opatrností, mokré povrchy mohou namrzat. V noci teplota...

Z auta se kouřilo, řidič umíral. Svědek zachránil muže, který dostal infarkt

Zdeněk Nedorost převzal za rok 2025 titul Gentleman silnic, v červnu na...
25. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Bylo horké odpoledne na konci června a Zdeněk Nedorost jel ve svém autě na benzinku v Bystřici pod...

Míč, síť nebo rakety. Vybavení na sport bude v Liberci k mání přes chytré boxy

Liberečané si budou moci půjčit sportovní vybavení pomocí chytré skříňky.
25. prosince 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Liberečané si budou moci na některých hřištích půjčit sportovní vybavení pomocí chytré skříňky. Pro...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Dana Tenzler

  • Počet článků 1144
  • Celková karma 19,33
  • Průměrná čtenost 1239x
Pokud vás blog pobaví nebo se v něm dočtete něco zajímavého - je jeho účel splněn. Přijďte si popovídat do diskuze, často je ještě zajímavější než blog sám, díky milým a znalým návštěvníkům. 

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.