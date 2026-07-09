Život, který putuje vesmírem
Vědci nedávno zaznamenali další mezihvězdný objekt, který navštívil Sluneční soustavu. Dostal název 3I/ATLAS. Je to teprve třetí potvrzený mezihvězdný objekt - jistě si vzpomenete na jeho předchůdce 1I/Oumuamua a 2I/Borisov.
Výše zmiňovaná kometa, která byla objevena v červenci 2025, se pohybuje po hyperbolické dráze, což potvrzuje, že přiletěla z prostoru mezi hvězdami. Aktivita i složení objektu dokazují, že jde o skutečnou kometu, tedy objekt, ze kterého se v přísluní uvolňoval led a prach. Pozorování naznačují, že vznikla před 10–12 miliardami lety. Je tedy daleko starší než naše Slunce.
Zdá se, že interstelární objekty navštěvují naši soustavu poměrně často. Mohl některý z nich přinést do naší soustavy zárodky života?
Panspermie
Vědci samozřejmě o podobné možnosti přemýšlejí. Vizí o cestě života mezi hvězdami v podzemí některého z mezihvězdných objektů se zabývá jedna z nových studií. Autoři použili jako hlavní modelový příklad výše zmiňované těleso s označením 3I/ATLAS.
Výzkum zmiňuje data ze dvou špičkových vesmírných observatoří, kterými jsou SPHEREx a Vesmírný dalekohled Jamese Webba. Právě přístroj MIRI na Webbově teleskopu se postaral o překvapení, když u mezihvězdného objektu poprvé přímo detekoval metan a potvrdil neobvyklé chemické složení komety. Metan i oxid uhličitý jsou v ní zastoupeny v mnohem vyšším poměru vůči vodě, než je běžné u komet z naší vlastní soustavy.
Přirozená varianta panspermie
První možností přenosu života vesmírem je přirozená panspermie, tedy proces, kdy se život šíří obrovskými vesmírnými vzdálenostmi samovolně.
Výzkum ukazuje, že samotné přežití mikroorganismů v hlubokém vesmíru je možné. A to i přesto, že tu panují velice nízké teploty a živý materiál ohrožuje poměrně silná radiace. Pozemské laboratorní experimenty s organismy typu Psychrobacter arcticus dokazují, že bakterie jsou schopné opravovat poškození své DNA způsobené radiací i při teplotách kolem -15 °C, a to bez nutnosti celkového růstu nebo rozmnožování. V ledových strukturách mohou existovat mikroskopické kanálky s tekutým filmem nebo koncentrovanými solemi, které podporují chemické reakce schopné opravovat DNA v procesu, který vyžaduje zároveň extrémně málo energie.
Mohou tedy za vysoké množství metanu, pozorovaného u mezihvězdné komety, nějaké cizí mikroorganismy?
Ukázalo se, že to není příliš pravděpodobné. Pokud by tento metan produkovaly výhradně zmrazené organismy v hibernaci, muselo by těleso obsahovat gigantické množství biomasy. To je vzhledem k velikosti objektu nepravděpodobné.
Fyzikální modely komet navíc ukazují, že teplo při průletu kolem Slunce prohřeje těleso jen do hloubky několika centimetrů až metrů, zatímco jeho jádro zůstává i při průletu dobře izolované a uchovává si teplotu blízkou mezihvězdnému prostředí. Ta odpovídá zhruba deseti kelvinům.
Biologická produkce metanu by byla reálná za předpokladu, že by uvnitř tělesa existovalo stabilní prostředí s tekutou vodou a dostatkem živin, kde by mikroorganismy dokázaly tvořit plyn daleko rychleji.
Vzhledem k tomu, že radiogenní teplo (tedy teplo, které pochází z rozpadu radioaktivních prvků) nedokáže u objektů o velikosti do jednoho kilometru zajistit dlouhodobě tekuté jádro, musí existovat jiné vysvětlení.
Metan by například mohl být v minulosti uvězněn v hlubších vrstvách ledu a sluneční teplo ho uvolnilo až do průletu perihelem, když proniklo dostatečně hluboko pod povrch.
Řízená panspermie
Přirozenou panspermií se úvahy samozřejmě neomezují. Vědci uvažují i o panspermii, která je vyvolána záměrně nějakou cizí civilizací.
Studie analyzuje možné komplikace, které by takový projekt omezovaly a ztěžovaly.
Pokud by mimozemská civilizace chtěla využít jako nosič biologického materiálu objekt typu 3I/ATLAS, byla by zásadním problémem takové mise rychlost objektu. Kupodivu tím není míněna nízká rychlost, kterou by se život pohyboval mezi hvězdami - spíš naopak.
I poměrně nízká rychlost, kterou letí kometa mezihvězdným prostorem, je totiž příliš vysoká, když zohledníme přistání živých struktur u cílové planety.
Typická vzájemná rychlost potkávání těchto těles a planet naší soustavy se pohybuje kolem šedesáti kilometrů za sekundu. Přímý náraz v této rychlosti uvolní obrovské množství kinetické energie. Kolize pak logicky generuje extrémní rázové vlny, stejně jako tavení a odpařování materiálu a vznik plazmatu, což by nutně sterilizovalo a zničilo daný biologický materiál.
Úspěšná mise přenosu života by proto musela spolehlivě vyloučit přímý vysokorychlostní dopad materiálu na cílovou planetu. Vyžadovala by přesné vyrovnání rychlostí pro velmi jemné dosednutí na povrch. Cílem takové mise by nebylo udržování teplého vnitřního prostředí v celém mezihvězdném objektu, ale zato by se mohlo využít ledu jako spolehlivého štítu proti škodlivému kosmickému záření. Samotný biologický náklad, například extrémně odolné spory bakterie Bacillus, by mohly být uloženy například v ochranném pouzdře s vlastním nenáročným zdrojem tepla o výkonu v řádu jednotek wattů. Po opuštění mateřského hvězdného systému by přešel do stavu hlubokého zmrazení, ve kterém by bezpečně překonal dlouhou cestu galaxií.
Budoucí studie
Na mezihvězdné hosty se můžeme každopádně těšit i v budoucnosti. Vědci očekávají, že díky průzkumu nebe pomocí observatoře Very C. Rubin by mohli v příštích letech detekovat zhruba 382 mezihvězdných objektů s průměrem nad sto metrů.
Větší tělesa s průměrem kolem jednoho kilometru, jako je právě ATLAS, jsou sice vzácnější, ale díky své velikosti a jasnosti jsou detekovatelné na mnohem větší vzdálenost. Pokud bude takový objekt objeven už ve vzdálenosti kolem 30 astronomických jednotek od Slunce, mohli by mít vědci dost času k vytvoření průzkumné mise, která by mohla objekt během jeho pobytu ve Sluneční soustavě zkoumat nebo dokonce i navštívit.
Mezihvězdné objekty typu 3I/ATLAS a nové moderní teleskopy tedy posouvají debatu o panspermii z čisté teorie do oblasti skutečné vědy, která je schopna teorii prověřit.
Zdroje: Odkaz. Kakharov, S. and Loeb, A. Prospects for Panspermia via Interstellar Objects like 3I/ATLAS. International Journal of Astrobiology. Cambridge University Press. arXiv:2607.00202v1 [astro-ph.EP]
Dana Tenzler
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