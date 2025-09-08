Wagyu - nejdražší maso na světě
Původně byl skot, ze kterého dnes pochází maso wagyu, využíván jako tažné zvíře pro orbu rýžových polí. Jeho maso se nejedlo, bylo to zakázáno náboženskými tradicemi.
Japonsko se v období Meidži (1868–1912) ovšem začalo postupně otevírat západním tradicím a spolu s tím začala také růst poptávka po hovězím mase.
Domácí japonská plemena krav byla ale poměrně malá a tak bylo potřeba jejich hmotnost trochu zvýšit. Proto docházelo ke křížení japonských a evropských plemen, aby se zvýšila tělesná hmotnost a koneckonců i chuť masa. To se sice povedlo, později se tyto změny ovšem částečně musely eliminovat, protože Japonsko začalo mít znovu v oblibě původní čisté linie Wagyu kvůli jejich výbornému mramorování masa.
Mramorováním masa se myslí tuk uložený ve svalové tkáni. Opticky vypadá jako mramor a je znakem kvality. Tyto tukové usazeniny jsou zodpovědné za šťavnatost, jemnost a lepší vůni, protože tuk, který taje během vaření, je nosičem chuti. Mramorování je ovlivněno genetikou a krmením.
Hlavní plemena Wagyu
Existují čtyři uznávaná plemena Wagyu:
Japonské černé (Kuroge), představující asi 97% populace Wagyu a zodpovědné za vysoký stupeň mramorování masa. Dalším plemenem je Japonské hnědé (Akaushi), které má o něco méně tučné maso, Japonské krátkorohé a Japonské bezrohé. Poslední dvě plemena mají v chovu o něco menší význam.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Genetika a mramorování
Typickým znakem Wagyu je vysoký obsah intramuskulárního tuku, který má jemnou mramorovou strukturu. Toto tukové mramorování dodává masu nejen vynikající chuť a křehkost, ale také poměrně nízký bod tání, který umožňuje masu doslova se rozplývat na jazyku. Rozdíl oproti běžnému hovězímu je způsoben genetikou zvířat. Odlišují se například zvýšenou aktivitou genů, které regulují tvorbu tuku.
Výkrm a péče
Kromě genetiky se maso liší ještě i tím, že jsou zvířata poměrně dlouho a pečlivě dokrmována. To trvá často 500 až 700 dní, tedy zhruba dvojnásobek doby, po kterou vykrmujeme hovězí v Evropě. To podporuje pomalé a rovnoměrné ukládání tuku do svaloviny. Pro kvalitu masa je to důležité, protože genetické možnosti mramorování se dají využít jen při správné výživě a péči o zvířata.
Během této doby jsou krávy krmeny speciálními krmivy, která obsahují vysoký podíl škrobů (kukuřice, ječmen), doplněné o tradiční suroviny jako pivo, sake. Na některých farmách se do krmiva přidávají také olivové slupky.
Traduje se také, že chovatelé používají pro nás zvláštní praktiky - jako například masáže krav, které mají snižovat stres. Klidné prostředí má mít prokazatelný pozitivní vliv na kvalitu masa a mramorování.
Chovatelé kromě toho využívají DNA testování pro výběr jedinců, kteří jsou vhodní do chovu. Mají mít požadované vlastnosti (například bezrohost).
Moderní genetické studie a technologie DNA markerů umožňují také předvídání některých genetických nemocí. Pomocí DNA markerů se už dnes dá u Wagyu předvídat a selektovat zvířata s rizikem dědičných onemocnění, jako jsou sférocystóza, Chediak-Higashi syndrom a jiné genetické problémy. Moderní biologie tedy pomáhá udržovat zdraví stád a zlepšovat genetickou kvalitu zvířat.
Jako sférocystóza se u krav označuje dědičná porucha červených krvinek, kdy kvůli chybě v proteinech buněčné membrány získávají erytrocyty kulovitý tvar místo normálního bikonkávního. Takové krvinky jsou křehké, mají sníženou pružnost, a tělo (především slezina) je rychleji rozpozná a odstraňuje, tím se tvoří tzv. hemolytické anemie – stav, kdy je v krvi málo funkčních červených krvinek.
Chediak-Higashi syndrom je u krav velmi vzácná genetická nemoc způsobená mutací v genu CHS1 (LYST). Projevuje se hlavně poruchou pigmentace (částečný albinismus), zvýšenou náchylností k infekcím, anomální granulací v bílých krvinkách a poruchami krvácení.
Odborníci dnes už umějí pomocí genetických testů analyzovat specifické SNP (single nucleotide polymorphisms) spojené s kvalitou masa, typem mastných kyselin a rychlostí růstu. Díky tomu mohou dát chovatelům přesnou předpověď, jaký bude genotyp jejich zvířat a jaký stupeň mramorování mohou očekávat.
Wagyu v zahraničí
I když je Wagyu samozřejmě tradičně spojováno s Japonskem, od 70. let minulého století se snaží farmáři produkovat vzácný typ japonského hovězího i v jiných zemích. Chovy se dají nalézt například v USA, Austrálii a Rusku. Tam se Wagyu často kříží s místními plemeny, například s plemenem Angus, aby se zvýšila produkce masa. Zvýší se tak výtěžnost, ale kvalita je pak samozřejmě trochu nižší než u originálního japonského Wagyu.
Příprava masa v kuchyni
Typicky se Wagyu používá v tenkých plátcích. Můžete s ním připravit tradiční japonská jídla jako sukiyaki, shabu-shabu nebo gyudon, kde se maso velmi rychle vaří nebo podává téměř syrové. Ve světě je oblíbeno i jako steak nebo součást náročnějších a složitějších jídel.
Dana Tenzler
Exoplanety s největší šancí na existenci mimozemského života
Astronomie udělala v posledních desetiletích obrovské pokroky. Byly objeveny tisíce exoplanet – planet, které obíhají kolem cizích hvězd. Některé z těchto planet se nacházejí v obyvatelné zóně svých hvězd. (délka blogu 5 min.)
Dana Tenzler
Jak těžké jsou vlastně mraky na obloze?
Na první pohled vypadají lehce a jemně - vznášejí se na obloze jako cukrová vata. Ale ve skutečnosti jsou mraky mnohem těžší, než si většina lidí představuje. Kolik váží mraky? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Může existovat život i na planetách, které nemají moc vody?
Teplé a suché kamenné exoplanety, na kterých se nacházejí iontové kapaliny by mohly být vhodné pro vznik života, tvrdí nová studie. Čeká nás nová kapitola hledání obyvatelných světů?
Dana Tenzler
Světlo z počátků vesmíru
Vědci nejspíš získali signál z nejstaršího známého zdroje energie, který se datuje do období 130 milionů roků po Velkém třesku. Zatím neví, jestli se jedná o hvězdu nebo černou díru. (délka b logu 3 min.)
Dana Tenzler
Proč vlastně posíláme satelity na poměrně nízké oběžné dráhy?
Nízká oběžná dráha Země (LEO, Low Earth Orbit) je oblast ve výšce přibližně 160 až 2 000 kilometrů nad povrchem planety. Pracuje tu většina běžných satelitů ...
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Francie nad propastí další krize. Bayrou se dozví výsledek hlasování o důvěře
Francouzské Národní shromáždění bude odpoledne hlasovat o důvěře vládě premiéra Francoise Bayroua....
Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta
Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku....
Na Zélandu zastřelili muže, jenž byl čtyři roky na útěku s dětmi. Ty našli v lesích
Novozélandská policie v pondělí ráno zastřelila při přestřelce muže, který se téměř čtyři roky se...
Útočníci rozpoutali střelbu u vjezdu do Jeruzaléma, zabili několik lidí
Střelecký útok v Jeruzalémě si vyžádal čtyři mrtvé a dalších pět těžce zraněných lidí bylo...
Prodej stavebního pozemku 441 m2, Vyškov
Slunečná, Vyškov - Křečkovice
3 274 000 Kč
- Počet článků 1113
- Celková karma 19,72
- Průměrná čtenost 1253x