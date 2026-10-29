Vesmírný koloběh hmoty
Nejen na Zemi, ale také ve vesmírných měřítkách dochází neustále ke koloběhu zdrojů. Plyn například vytváří nové hvězdy a slouží v nich coby palivo pro termonukleární reakce.
Poté, co hvězdy prožily svůj život, mohou (pokud mají dostatečně vysokou hmotnost) vybouchnout ve formě supernovy. Přitom dochází k dramatickému vyvržení plynů obohacených o těžké prvky zpátky do galaktického i mezigalaktického prostoru. Tento neustálý koloběh je známý coby cyklus baryonové hmoty.
Dlouhou dobu ovšem nebylo jasné, kdy přesně tento mechanismus započal. Teoretické modely předpovídaly, že jakmile se rozhořely první hvězdy, chemické obohacování a přeskupování plynů muselo začít velmi rychle. Vědci ale neměli možnost pozorovat počáteční dobu ve vesmíru a ověřit si tento předpoklad.
Změnu přinesl Vesmírný teleskop Jamese Webba. Měření ukazují, že chemicky obohacený plyn přítomný ve více ionizačních fázích existoval v okolí galaxií ještě před polovinou epochy kosmické reionizace.
Kosmická reionizace
Po Velkém třesku a následné fázi takzvané rekombinace (kdy se protony a elektrony spojily v neutrální atomy vodíku) vstoupil vesmír do temného období. Neobsahoval zatím žádné zářící hvězdy. Teprve gravitační shlukování hmoty vedlo ke zrodu prvních svítivých objektů.
Když tyto první hvězdy a galaxie zahájily svou činnost, začaly do okolního prostředí vyzařovat obrovské množství ultrafialového záření. Toto záření postupně rozbíjelo neutrální atomy vodíku zpět na ionty, tedy na volné protony a elektrony. Tento proces přeměny neutrálního vesmíru na ionizovaný dostal název reionizace.
Dodnes nebylo jasné, jak se v tomto období těžké prvky, které vznikaly ve hvězdách (v astronomické terminologii se jim říká kovy), dokázaly dostat z vnitřních částí galaxií do jejich širšího okolí, tedy do mezigalaktického prostředí.
Nejnovější spektroskopická pozorování JWST v rámci programu SPURS zaměřeného na ultrahluboký průzkum reionizační epochy ukázala složitou situaci. Vědecký tým vedený Yongda Zhuem analyzoval ultrafialové spektrum tří svítivých galaxií označených jako galaxie A, B a C ležících v rozsahu červeného posunu z = 7,29 až 9,31. Nejvzdálenější z nich, Galaxie A, se nachází na červeném posunu z = 9,3105, což odpovídá době těsně po počátečních fázích formování prvních struktur.
Vědci studovali absorpční čáry ve spektrech samotných galaxií. Spektrograf NIRSpec zachytil stopy plynů v konkrétních galaxiích. Pozorování odhalila přítomnost různých iontů. Některé byly neutrální, jiné zase silně ionizované. Mezi detekovanými prvky byly neutrální kyslík, jednonásobně ionizovaný křemík Si a uhlík C nebo třeba trojnásobně ionizovaný křemík Si a uhlík.
V jakém stavu se nacházel pradávný plyn?
Fyzikální stav tohoto plynu byl neméně zajímavý. Spektrální absorpční čáry všech detekovaných prvků jsou systematicky posunuty směrem k modré části spektra. Tento modrý posun o velikosti 50 až 250 kilometrů za sekundu jasně ukazuje, že plyn nezůstával v klidu. Naopak se pohybuje směrem k pozorovateli, což je typické pro galaktický vítr poháněný intenzivní tvorbou hvězd a výbuchy supernov.
Fakt, že neutrální i silně ionizovaný plyn vykazoval stejnou rychlostní strukturu, naznačuje přítomnost takzvaného vícefázového plynu. Plyn obklopující tyto rané galaxie tedy nebyl jednoduchým homogenním prostředím, ale tvořila ho komplexní směs chladnějších a teplejších, vysokorychlostních složek. Tento stav přesně odpovídá počítačovým simulacím galaktických větrů, kde jsou chladnější mraky strhávány a urychlovány žhavým, silně ionizovaným plynem.
Původ atomů
Zjištěné relativní zastoupení prvků, jako například poměr křemíku, uhlíku a kyslíku, nevyžaduje nutně přítomnost exotických scénářů nebo hvězd takzvané populace III.
To je první, hypotetická generace hvězd, které se zrodily v raném vesmíru brzy po Velkém třesku. Tyto vesmírné objekty se vytvářely jen z plynného materiálu obsahujícího čistý vodík a helium, protože v té době ještě neexistovaly žádné těžké prvky. Díky naprosté absenci těžkých prvků probíhalo chlazení plynného oblaku pomocí jiného mechanismu než u pozdějších objektů. Umožňovalo to vznik extrémně hmotných hvězd. Jejich hmotnost mohla dosahovat několika stovek hmotností našeho Slunce.
Takto obrovské a horké hvězdy měly velmi krátký život trvající jen několik milionů roků. Na jeho konci zanikly gigantickými explozemi supernov, čímž do okolního mezigalaktického prostoru poprvé rozptýlily těžké prvky jako uhlík, kyslík nebo křemík. Právě tyto prvky obohatily okolní prostředí a umožnily následný vznik starších i mladších hvězdných generací.
Měření JWST naopak odpovídají scénáři velmi rychlého obohacení vesmírného prostředí díky hvězdám populace II. Jejich hmotnosti dosahovaly už jen asi 200 až 300 násobků hmotnosti Slunce. I tyto hvězdy spalovaly své palivo extrémně rychle a do okolního prostředí vyvrhovaly obrovské množství těžkých prvků - a to během pouhých několika milionů roků.
Zajímavé je také to, že tyto první galaxie jsou podobné těm, které se ve vesmíru nacházely o miliardu roků později. Znamená to, že základní fyzikální mechanismy obohacování a cirkulace plynů v nich fungovaly stejně.
Představa, že mezigalaktické prostředí zůstalo nedotčené až do pozdních fází reionizace, se tedy zdá nesprávná. Koloběh, který promíchává materiál uvnitř galaxií i v jejich širokém okolí, byl plně funkční už před více než 13 miliardami roků.
Zdroje: Zhu, Y., Ji, Z., Becker, G. D., Ding, J., Egami, E., Fan, X., Jin, X., Liu, W., Lyu, J., Ma, Z., Narisetty, S., Rieke, G. H., Wu, Y., Yue, M., Zhang, J., & Rieke, M. J. (2026). Early metal-enriched baryon cycling before the midpoint of cosmic reionization. Nature Astronomy. Odkaz
Dana Tenzler
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