Vědci v Japonsku zjistili, jak nechat narůst nové zuby

Tým japonských vědců pracuje na vývoji léku, díky kterému by mohly pacientům dorůstat ztracené zuby. Letos se bude poprvé testovat na lidech. (délka blogu 2 min.)

Zní to jako sen každého z nás - poté, co s přibývajícím věkem ztrácíme trvalé zuby, mohla by nám narůst třetí, zdravá sada náhradních zubů. A proč vlastně ne? Existují lidé, kterým skutečně takové zuby dorůstají, i když jsou jen velmi vzácnými výjimkami. Zdá se, že naši předkové v průběhu vývoje o svou schopnost nechat dorůst další zuby přišli. Ve zvířecí říši je to jinak - žralokům například dorůstají zuby úplně běžně.

Nejprve chtějí vědci nové léčivo vyzkoušet na pacientech, kteří mají nedostatečné množství zubů už od narození. Odchylka se jmenuje anodontie a je vrozená. Je přítomna u přibližně 1 procenta populace.

Anodontie je vzácná a vrozená odchylka, při které se pacient narodí bez zubů. Chybět mu přitom mohou jak dočasné (mléčné), tak i stálé zuby.

Už v 90. letech byl objeven gen, po jehož manipulaci narostlo geneticky modifikované myši odlišné množství zubů. Dnes už pracují vědci na léku, který by cíleně umožnil růst nových zubů.

Jak funguje tvorba třetí sady zubů

Existuje určitý gen, jehož absence má za následek zvýšený počet zubů u příslušně manipulovaných laboratorních myší. Vědci zjistili, že růst zubů omezuje protein nazývaný USAG-1, který je tímto genem syntetizován.

Pokud se tedy podaří účinky tohoto proteinu zablokovat, mohlo by to umožnit růst více zubů. Vědci se o to v laboratoři pokusili - a měli úspěch. Laboratorním zvířatům (ve studii jsou zmíněny například fretky) skutečně začaly růst další zuby.

V praxi to samozřejmě nebylo až tak jednoduché. Problém spočíval v tom, že daný gen je zodpovědný i za vývoj jiných orgánů. Vědci tedy museli najít způsob, jak blokovat nežádoucí vedlejší účinky. I to se nakonec podařilo. Protilátka byla testována na myších už v roce 2018 a výzkum byl publikován ve vědeckých časopisech v roce 2021.

První testy

První studie by se měla konat letos v Kjótské univerzitě. Lék má být testován na mužích ve věku 30 až 64 let. Držme vědeckému týmu palce. Možná se jednoho nepříliš vzdáleného dne budou zničené nebo ztracené zuby léčit … několika tabletami s aktivní látkou a doplňky stravy, obsahujícími vápník.

Zdroje: https://www.kitano-hp.or.jp/toothreg/, Odkaz