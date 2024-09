V Botswaně byl objeven diamant století

Stává se druhým největším surovým diamantem, který byl kdy objeven na naší planetě. Jakou roli přitom hrálo rentgenové záření? (délka blogu 4 min.)

Kanadská společnost, která vlastní jeden z diamantových dolů v Botswaně, objevila velký surový diamant.

Prohlédnout si ho můžete zde: https://mma.prnewswire.com/media/2487137/Lucara_Diamond_Corp__LUCARA_RECOVERS_EPIC_2_492_CARAT_DIAMOND_FR.html

Bez přehánění se mu dá říkat objev století. Drahokam váží 2 492 karátů (karát odpovídá 0,2 gramu). Ještě větší byl v surovém stavu už jen slavný diamant Cullinan.

Cullinan

Ten byl nalezen v Jižní Africe v roce 1905. Vážil rekordních 3 106 karátů (tedy 621 g). Po jeho zpracování a rozřezání na menší kusy, které se daly použít v klenotnictví, vzniklo v roce 1908 celkem 105 drahokamů - z toho devět velkých a 96 malých. Devět velkých diamantů je nyní součástí britských korunovačních klenotů a nachází se v londýnském Toweru.

Největší kámen dostal jméno Cullinan I. Váží 530,2 karátů (106,04 g) a je známý jako Velká hvězda Afriky. Byl vybroušen do tvaru hrušky/slzy a umístěn do královského žezla krále Edwarda VII. Měří 53 × 44 × 29 mm a má 76 plošek. Zvláštností je, že diamant se dá z žezla sundat a nosit jako brože nebo přívěsek. Cullinan II váží 317,4 karátů (63,48 g). Byl umístěn uprostřed čelní strany britské královské koruny. Cullinan III váží 94,4 karátů (18,88 g) a byl upraven do tvaru hrušky/slzy. Patřil ke koruně královny Mary spolu s Cullinanem IV. Oba naposled zmiňované drahokamy se dají nosit společně coby přívěšek nebo brož. Cullinan IV váží 63,6 karátů (12,72 g) a má čtvercový tvar. Cullinan V váží 18,5 karátu (3,7 g) a má výbrus ve tvaru srdce. Byl zakomponován do brože s dalšími diamanty, v posledních desetiletích ho často nosila královna Alžběta II. Cullinan V byl v koruně královny Marie při korunovaci královny Camilly v roce 2023.

Nový obří diamant z Botswany

Firma, která těží diamanty v Botswaně, využívá moderní technologii, která má zabránit zničení a rozdrcení vzácných drahokamů, vytěžených s původní horninou. Převládající horninou, ve které se tu nachází diamanty, je mimochodem kimberlit. Ten vzniká díky sopečné činnosti. V nitru vulkánu se nachází magma, které pozvolna chladne a ve kterém krystalizují minerály. Čím delší je doba chladnutí, tím jsou vzniklé krystaly větší. Vznikající kimberlit má většinou dostatek času vykrystalizovat do podoby hrubozrnné horniny, s dobře zřetelnými zrny. Kimberlit se nachází většinou v žilách, které mají průměr menší než 1 kilometr a které vypadají jako svislá trubka protínající zemskou kůru. Často se stává, že se v hloubce spojují a vytvářejí větší objekty.

Dosud nepojmenovaný drahokam byl objeven pomocí technologie nazývané…

Mega Diamond Recovery (MDR) X-ray Transmission (XRT)

Princip je vlastně úplně jednoduchý. Systém se skládá z dopravního pásu, na kterém je rovnoměrně rozprostřena kimberlitová ruda z diamantového dolu. Nad ním je umístěn rentgenový zdroj. Rentgenový paprsek prochází rudou, senzor získává data o jejím stavu. Počítač je pak zpracovává a vytváří sérii snímků, na kterých se dají identifikovat jednotlivé krystaly podle tvaru a hustoty. Pokud je jejich hustota blízká hustotě diamantu, vytřídí se daný kousek rudy na konci pásu do speciálního koše.

Systém pomáhá zachovat obzvláště velké surové diamanty, které nejsou na první pohled v rudě vidět. Při běžném zpracování rudy by se totiž mohly poškodit a rozdrtit. Systém zjevně funguje, protože společnost, která ho využívá, už v minulosti nalezla v rudě velké a výjimečné diamanty. Jedním z nich byl například 1758 karátový diamant Sewelô a 1109 karátový Lesedi La Rona.

Pro srovnání: největším syntetickým diamantem je Celebration of India, který váží 75,33 karátů.

Zdroj: Odkaz , Lucara Diamond