Světlo z počátků vesmíru
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Když se díváme na noční oblohu, nevidíme ve skutečnosti přítomnost, ale minulost vesmíru. Čím vzdálenější objekt, tím starší je.
Na Měsíc se díváme se zpožděním několika sekund, obrázek Slunce je starý už několik minut. Cizí hvězdy sledujeme se zpožděním několika roků, desetiletí nebo tisíciletí. Nejvzdálenější hvězda, kterou je možné za běžných podmínek spatřit na noční obloze pouhým okem, je pravděpodobně Deneb ze souhvězdí Labutě. Její vzdálenost se odhaduje na přibližně 3 000 světelných roků.
Rekord drží samozřejmě extrémní jevy, například krátké exploze supernov nebo gama záblesky. Například optický protějšek gama záblesku GRB 080319B, který byl v roce 2008 viditelný pouhým okem, byl vzdálený 7,5 miliardy světelných roků. Ten bylo ovšem viditelný jen několik sekund.
Každá hvězda a galaxie, kterou sledujeme teleskopy, je tedy výletem do historie vesmíru. Čím vyspělejší a důmyslnější jsou naše teleskopy, tím starší světlo umíme sledovat. Vědcům se nedávno podařilo zachytit signál, který pochází z doby jen asi 130 milionů roků po Velkém třesku.
Dětství našeho vesmíru
130 milionů roků se nám na první pohled může zdát jako nepředstavitelně dlouhá doba, ale ve vesmírných měřítcích je to jen okamžik. Vesmír byl tehdy ještě hodně mladý. Horká fáze Velkého třesku byla právě u konce a prostor vesmíru se ochladil natolik, aby umožnil vznik prvních hvězd.
Začaly vznikat hvězdy tzv. třetí populace. Byla to první generace hvězd, měla tedy k dispozici jen ty chemické prvky, které se objevily díky Velkému třesku - vodík, helium a malé množství lithia. V takových hvězdách se nenachází žádné stopy těžkých prvků, ty totiž musely teprve vzniknout v první generaci (třetí populaci) hvězd.
V té době ve vesmíru tedy logicky neexistoval ani uhlík, kyslík a ostatní dnes běžné prvky, které tvoří život našeho typu nebo například kamenné planety. Hvězdy této první generace byly obrovské, extrémně horké a žily tedy poměrně krátce.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Pohled do vzdálené minulosti
Světlo, které vzniklo před 13,6 miliardami roků, už dnes není stejné jako tehdy. Díky expanzi vesmíru se rozpíná jeho prostor - a tím se prodlužuje i vlnová délka světla, které jím prolétá. Objekty, které kdysi zářily ultrafialové oblasti spektra (například tehdejší velké a horké hvězdy první generace), vyslaly do okolního vesmíru fotony, které jsou dnes posunuty do oblasti infračerveného záření. To není sice viditelné očima, vědci ho ovšem umějí zachytit. Jsou to právě moderní přístroje jakým je i Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST).
Červený posuv
Pokud se zdroj světla od nás vzdaluje, jeho vlnová délka se prodlužuje, takže světlo vypadá červenější, podobně jako když slyšíte houkání sanitky, která se vzdaluje - její zvuk je nižší.
V astronomii objevujeme červený posuv u vzdálených galaxií, což naznačuje, že se od nás vzdalují. Tento jev je důkazem toho, že se vesmír rozpíná.
V naší vlastní galaxii žádný červený posuv nepozorujeme, jeho hodnota je tedy nulová. U relativně blízkých galaxií činí kolem 0,01 - což odpovídá 130 milionům roků.
U rudého posuvu 0,5 už je vzdálenost galaxie kolem 5 miliard roků, objekt s posuvem 1 je vzdálený 8 miliard roků. Hodnota 2 odpovídá 10,5 miliardy roků, 6 má objekt se vzdáleností 13 miliard roků.
Tyto vzdálenosti jsou samozřejmě jen orientační a závisí na detailech modelu vesmíru, který se používá k výpočtu.
Vlastnosti nejstaršího přijatého signálu
Rekordní objev Webbova teleskopu, který má hodnotu z ≈ 25, měl vzniknout v době, kdy byl vesmír starý jen 130 milionů roků, tedy skoro na samém počátku vesmíru.
Světlo, které bylo původně vyzářené v ultrafialové části spektra, dorazilo díky expanzi vesmíru jako infračervené záření.
Napínavá je samozřejmě také otázka původu světla. Mohlo jít o velmi hmotné hvězdy typu O, které mají povrchovou teplotu v řádu několika desítek tisíc kelvinů, nebo dokonce o tzv. primordiální (prvotní) černou díru s hmotností kolem 10 000 hmotností Slunce.
Spektra jsou samozřejmě velmi slabá a kvalita dat je omezená, proto je potřeba další výzkum a potvrzení tohoto jevu.
Zajímavá je samozřejmě i samotná hodnota 130 milionů roků. Dřívější hypotézy uvažovaly o tom, že první hvězdy vznikaly o něco později. Můžeme se tedy těšit na nové objevy a možná i vylepšenou teorii vzniku prvních hvězd.
Zdroj: NASA, Odkaz
Dana Tenzler
