Světlo, které vrhá stín

Vědci už vědí, co zmařilo úkol tzv. krtka - sondy, která byla součástí mise InSight a která se měla ponořit do svrchní vrstvy prachu a měřit tam teplotu. (délka blogu 3 min.)

Podobala se kdysi Venuše Zemi? Během několika roků bychom mohli na tuto otázku získat podrobnou odpověď. Sonda, která poletí k Venuši, by měla zkoumat tamní sopečné plyny a získat tak přehled o minulosti naší sousední planety.

Nic kdysi nefascinovalo alchymisty víc, než zlato. Sice ho nikdy nebyli schopni vyrobit, neustále se o to ale snažili. Ušlechtilý kov chtěli použít ke zhotovení kamene mudrců, případně ho vyrábět z méně ušlechtilých kovů.

Kdy je vlastně na Marsu Nový rok?

Proč by se vlastně na Marsu neměl slavit Nový rok? Stejně jako Země obíhá Mars kolem Slunce, a tak se každý rok dostává do stejného bodu své dráhy, do bodu, od kterého se dá odvozovat další marsovský rok.