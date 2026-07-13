Svědectví o dávných supernovách
Feromanganový vzorek ze dna oceánu
Feromanganová kůra je zvláštní druh hlubokomořského sedimentu. Usazuje se jen velmi pomalu na skalnatých površích podmořských hor a hřbetů v oblastech, kde silné mořské proudy brání ukládání běžného jemného materiálu. Je to tmavá vrstva horniny, která se podobá kovu - a vzniká tzv. hydrogenetickým procesem. To znamená, že se minerály díky vysrážení z mořské vody extrémně pomalu usazují přímo na podkladový kámen.
Hlavními složkami takové kůry jsou oxidy a hydroxidy železa a manganu, které tvoří její základní strukturu plnou pórů. Kromě dvou hlavních prvků do sebe ovšem kůra nasakuje z mořské vody různé vzácnější kovy jako jsou kobalt, nikl, měď, lithium, platina nebo kovy vzácných zemin.
O feromanganovou kůru se zajímají geologové a astrofyzikové - každý ze svého vlastního důvodu. Pro astrofyziky je kůra důležitá hlavně tím, že roste opravdu hodně pomalu, a tak v sobě sbírá důkazy o jevech, které proběhly velice dávno.
Rychlost růstu takové kůry dosahuje jen několika milimetrů za milion roků. Díky tomuto nepatrnému přírůstku může jen několik centimetrů tlustá kůra obsahovat záznam starý desítky milionů let. Zachycuje do své krystalické mřížky mimo jiné také mikroskopický kosmický prach, který na Zemi neustále padá z okolního vesmíru.
A právě z něj se dá vyčíst informace o dávném výbuchu supernovy nebo srážce neutronových hvězd v blízkosti naší Sluneční soustavy.
Jádra těžkých prvků
Vědecká komunita se už dávno zajímá o místo a procesy, během kterých vznikají prvky těžší než železo (například zlato, platina, uran nebo plutonium).
Víme, že běžná nukleosyntéza uvnitř hvězd k tomu nestačí, a k jejich zrodu je zapotřebí takzvaný rychlý neutronový záchyt neboli r-proces. Tento děj vyžaduje extrémní prostředí s obrovskou hustotou volných neutronů, které se bleskově navážou na lehčí jádra dříve, než se stihnou rozpadnout.
Hlavními podezřelými z těchto kosmických a vlastně také alchymistických procesů byly buď klasické supernovy provázející kolaps jader velmi hmotných hvězd, nebo nesmírně vzácné a vysoce energetické srážky dvou neutronových hvězd. Jejich existenci mimochodem v roce 2017 potvrdila detekce gravitačních vln, které při takové srážce vznikají.
Kosmické atomy v tichomořské kůře
Vědci provedli detailní rozbor vrstev tichomořské kůry, která se vytvořila během posledních deseti milionů roků. Využili přitom metodu registrace jednotlivých atomů pomocí urychlovačové hmotnostní spektrometrie.
Výzkum se zaměřil na souběžné sledování tří nejzajímavějších radioaktivních izotopů. Každý z nich je něčím zvláštní a může se stát důkazem událostí v našem vesmírném sousedství.
Prvním z nich bylo železo Fe-60 s poločasem rozpadu 2,5 milionu roků, které vzniká v obrovském množství při explozích velice hmotných hvězd a slouží tedy jako důkaz nedávné supernovy.
Druhým zkoumaným prvkem byl izotop plutonia Pu-244, což je čistý výsledek tzv. r-procesu s poločasem rozpadu 80,8 milionu roků.
Posledním dílem mozaiky se stalo curium Cm-247 s poločasem rozpadu 15,5 milionů roků. Oba posledně zmiňované izotopy by měly vznikat za podobných podmínek.
Díky tomu, že se curium rozpadá daleko rychleji než plutonium, vytváří jejich vzájemný poměr ve vzorku vesmírné hodiny, které jsou schopny určit, kolik času uplynulo od samotné vesmírné katastrofy.
Analýza vzorku VA13/2-237KD
Analýza hlubokomořského vzorku přinesla zajímavé výsledky. Vědci nejdřív zkoumali koncentraci Fe-60. Pracovali s vysokým rozlišením v jednotlivých mikroskopických vrstvách, získaných pomocí počítačem řízeného frézování. Výsledný profil potvrdil dva velmi výrazné a časově oddělené vrcholy ukládání tohoto izotopu na Zemi.
První vlna vesmírného železa zasáhla naši planetu v období před 2 až 3 miliony roků. Druhý, o něco slabší vrchol koncentrace tohoto izotopu železa vědci lokalizovali do období před více než 7 miliony let.
Tyto dva vrcholy jasně dokazují, že se Sluneční soustava v těchto epochách nacházela v těsné blízkosti vybuchujících supernov, které doslova zasypaly Zemi svým materiálem.
Skutečné překvapení pak nastalo v okamžiku, kdy vědci porovnali tyto jasně ohraničené vrcholy Fe-60 s profilem Pu-244.
Pokud by běžné supernovy produkovaly tyto těžké prvky, musela by se křivka plutonia přesně krýt s křivkou železa. Data však ukázala, že taková korelace neexistuje.
V období před 5 až 6 miliony roků, ze kterého žádné Fe-60 nedetekujeme, zaznamenali vědci stabilní přítomnost zmiňovaného izotopu plutonia. Naopak v období před 7 až 8 miliony roků, kdy byla koncentrace železa ze supernovy nejvyšší, množství plutonia nijak nevzrostlo. Množství Pu-244 ve vzorku bylo v průběhu celých 9 milionů roků sice nízké, ale zato prakticky konstantní.
To znamená, že vědci mohou vyloučit možnost, že by byly místní supernovy zodpovědné za výskyt izotopu plutonia. Fyzikální výpočty ukázaly, že pokud by kolabující hvězda vůbec nějaké Pu-244 vyrobila, muselo by jít o naprosto zanedbatelné množství odpovídající méně než jedné desetimiliardtině hmotnosti našeho Slunce.
Místo toho, aby plutonium přicházelo na Zemi nárazově, nachází se v mezihvězdném prostoru ve formě stabilního rozptýleného pozadí. Toto kontinuální mezihvězdné pozadí vyplňuje prostor uvnitř i vně naší Lokální bubliny. Zjištěná data tak vyvrátila starší teorie o tom, že by Lokální bublina byla ohraničena vysokou koncentrací r-procesového materiálu z nedávných explozí supernov.
Zdroj plutonia a curia
Odkud se tedy toto stabilní plutonium v mezihvězdném prostoru vzalo? Aby hádanku rozluštili, zkoumali vědci izotop curia Cm-247. Zatímco na samotném povrchu kůry nalezli stopová množství curia i plutonia pocházející z lidské činnosti, konkrétně z atmosférických testů termonukleárních zbraní v padesátých letech dvacátého století, v hlubších vrstvách odpovídajících milionům roků se situace změnila.
V hlubokých vrstvách vědci identifikovali na detektoru jen čtyři ojedinělé události, které odpovídaly čistému radioaktivnímu spadu z jaderných testů. Materiál do kůry pronikl drobnými trhlinami. Žádné Cm-247 pocházející z vesmíru nebylo v hlubinných vzorcích detekováno. Jeho absence a zároveň přítomnost plutonia vysvětlila načasování jevu. Připomeňme si, že oba izotopy se rozpadají různou rychlostí, a tak se dá jejich vzájemný poměr použít coby vesmírné hodiny pro jevy, které leží v dávné minulosti.
Současné matematické modely r-procesu předpovídají, že při kilonově neboli srážce dvou neutronových hvězd vzniká curium a plutonium v pevném poměru přibližně jedna ku dvěma. Vzhledem k tomu, že curium se kvůli svému kratšímu poločasu rozpadu již kompletně přeměnilo na stabilní izotopy, zatímco plutonium s dlouhým poločasem rozpadu je pořád ještě detekovatelné, dá se spočítat přesné stáří této vesmírné události.
Pokud se navíc vezme v úvahu chemické chování obou prvků v mořské vodě, kde plutonium může podléhat selektivní oxidaci a částečnému rozpouštění, dá se určit minimální stáří poslední r-procesové události v blízkosti Země. Měla se odehrát před 95 až 100 miliony roků.
Výsledek izotopové analýzy
Naše Slunce spolu se všemi planetami obíhá kolem středu Mléčné dráhy a během této cesty pravidelně prochází spirálními rameny. Jeden takový přechod mu trvá přibližně 150 milionů roků. Zároveň se Sluneční soustava vynořuje a zanořuje nad a pod galaktickou rovinu s periodou kolem 50 milionů roků.
Při analýze hlubokomořských sedimentů se tedy nedíváme jen na pozůstatky nedaleké supernovy, ale na velmi rozptýlený popel z gigantické vesmírné srážky, která se odehrála na úplně jiném bodě naší galaktické dráhy.
Na jedné straně tedy pozorujeme relativně časté exploze supernov, které neustále zásobují vesmír železem a dalšími středně těžkými prvky, takže jejich stopy se dají najít i na Zemi v poměrně nedávné geologické minulosti. Na druhé straně ve vesmíru existují vzácné, zato ale velice produktivní události typu srážek neutronových hvězd, které jednou za stovky milionů roků zaplaví prostor materiálem, ze kterého jednou na budoucích planetách mohou vznikat ložiska zlata nebo třeba uranu.
Odpovědi na otázky o původu materiálu, ze kterého se formovala Sluneční soustava, tedy nemusíme hledat jen obřími teleskopy na oběžné dráze. Můžeme je vylovit z pozemského mořského dna.
Zdroje: EPJ Web of Conferences 368, 00002 (2026), Odkaz, The Astrophysical Journal, 948:113 (13pp), 2023, Odkaz
Dana Tenzler
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