Struktura a evoluce Mléčné dráhy
Mléčná dráha
Mléčná dráha vypadá jako široký pás, uvnitř kterého se nachází tmavá oblast. Existence této temné zóny se vysvětluje zvýšenou lokální koncentrací mezihvězdného prachu a plynu.
Galaxii pozorujeme zevnitř - a tak její celkový tvar na nebi nevidíme. Její formu můžeme nanejvýš odhadnout pomocí modelů a počítačových simulací.
Aby vytvořili počítačový model, musí vědci zhotovit mapy galaxie v různých oblastech spektra. Zachytit všechny její části například ve viditelném světle totiž není možné. Hlavní překážkou v centru a hustých oblastech Galaxie je plyn a prach, které se tu nacházejí. Při pohledu ze Země vytvářejí na nebi temné mlhoviny.
Infračervené záření naopak umožňuje nahlédnout skrze prachová oblaka a lépe rozpoznat centrální zhuštění hvězd (bulge) a strukturu spirálních ramen. Pokud se v dané oblasti nachází i poměrně teplý prach, sám navíc září v infračerveném pásmu spektra.
Rádiové vlny mají jinou výhodu. Nevnímají totiž prachová zrna, a proto ukazují rozložení atomárního vodíku nebo oblasti s rychle se pohybujícími elektrony.
Gama záření zachycuje oblast s chladným plynem – což je nelogické jen na první pohled. Dochází tu totiž ke srážkám tvrdého kosmického záření s plynovými molekulami, které má za následek produkci gama fotonů.
Struktura Galaxie
Ukázalo se, že se Mléčná dráha skládá z několika základních částí.
Galaktický disk je místo, kde vznikají nové hvězdy. Obrovská koncentrace plynu umožňuje tvorbu hvězdokup a oblaka prachu jsou výrazné a dobře viditelné. Spirální ramena jsou zde výborně pozorovatelná. V blízkosti Sluneční soustavy se nachází galaktické rameno, které dostalo název podle Persea.
Centrální zhuštěnina (bulge/bar) se, jak už jméno napovídá, nachází v centru galaxie. Je to početná skupina starších hvězd, která má tvar výrazné příčky. Z ní pak vycházejí samotná spirální ramena Mléčné dráhy. Její vznik a vývoj jsou stále trochu záhadné. Vědci pracují na různých teoriích a modelech.
Galaktické halo je kulovitá oblast tvořená hlavně starými hvězdami (s nízkým obsahem těžkých prvků) a kulovými hvězdokupami. Halo je málo hmotné ve srovnání s diskem, ale obsahuje hodně původních hvězd naší Galaxie.
Rozsáhlý a neviditelný obal Galaxie (skládající se z temné hmoty), se na nebi v žádné části spektra uvidět nepodaří. Zato se projevuje gravitačně – hlavně se její vliv dá vysledovat v rotaci okrajových oblastí, která neklesá s rostoucí vzdáleností od centra, jak by se podle koncentrace viditelné hmoty u naší Galaxie očekávalo. Původ a povaha temné hmoty jsou dodnes záhadou. I tady pracují vědci na různých teoriích, které se zatím nepodařilo potvrdit pomocí experimentů.
Slunce se přitom nenachází v centru Galaxie ani na jejím okraji, ale ve vzdálenosti asi 8–8,5 kiloparseku od centra.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Chemické složení a vývoj hvězd
Jedním z hlavních důkazů stáří a vývoje hvězd v Galaxii je jejich obsah těžkých prvků (ve slovníku astronomie tzv. „kovů“ – tedy prvků těžších než helium). Nejstarší hvězdy obsahují minimální podíl těchto prvků, protože kdysi vznikly z původního vesmírného plynu, zatímco mladší generace jsou obohaceny těžšími chemickými prvky díky explozím supernov a další evoluci hvězd.
Kolik má Mléčná dráha spirálních ramen?
Spirální struktura naší Galaxie není jednoduchá. O počtu spirálních ramen se vedly v minulosti čilé diskuse. Různé studie uváděly dvě, čtyři i více ramen. Ramena, jak se zdá, navíc nejsou vždy nutně souvislá. Často se jedná o segmenty vzniklé ze zhuštění hvězd a plynu, které se postupně rozplývají nebo spojují.
Díky práci nových moderních teleskopů, které mapují noční oblohu, se ovšem dozvídáme neustále další a další detaily. A tak jistě jednoho dne budou moci vědci vytvořit dokonalý model Galaxie, ve které vznikla Sluneční soustava a s ní i Země a my sami.
Dana Tenzler
