Stopy života na Marsu – senzace, nebo další falešný poplach?
Nedávno vyšla v časopise Nature studie, ve které vědci naznačují, že marsochod Perseverance objevil v kráteru Jezero na Marsu stopy organických látek a minerály, které na Zemi téměř vždy vznikají za účasti živých organismů. To by mohlo znamenat, že v povrchové vrstvě horniny naší sousední planety kdysi existoval život, podobný našemu.
Co přesně vědci objevili?
Konkrétně se jedná o fosfáty a sulfidy železa (jako vivianit a greigit), které na Zemi vznikají v prostředích bohatých na organický materiál v místech, kam nemá přístup kyslík – například v jezerních sedimentech, bažinách nebo lagunách, kde mikroorganismy rozkládají organiku.
Kromě toho byly v horninách nalezeny vzory, připomínající skvrny leoparda. Ty na Zemi často prozrazují existenci biologického filmu (tedy kolonie mikrobů), který produkuje chemické sloučeniny. Ty se pak usazují v okolí kolonie a vytváření skvrny podobné těm na Marsu. A právě tato kombinace organiky, specifických minerálů a jejich prostorového uspořádání vědce přiměla k hypotéze - mohly tyto stopy vzniknout díky dávnému životu?
Perseverance
Rover je vybaven přístrojem SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), který pomocí Ramanovy spektroskopie detekuje chemické vazby typické pro organické molekuly (např. dvojné vazby uhlík-uhlík). Organické sloučeniny samy o sobě nejsou důkazem života – jednoduché organické molekuly (jako aminokyseliny) se tvoří i neorganickou cestou, například v mezihvězdném prostoru. Důležitá je jejich kombinace s dalšími nálezy.
Vivianit a greigit
Vivianit (Fe₃(PO₄)₂·8H₂O) vzniká na Zemi v anaerobních (bezkyslíkatých) prostředích bohatých na organické sloučeniny (např. jezerní sedimenty). Vzniká, když mikroby rozkládají organickou hmotu a uvolňují elektrony, které redukují železo z Fe³⁺ na Fe²⁺. To následně reaguje s fosfáty za vzniku vivianitu. Vivianit ovšem může vznikat i díky hydrotermální činnosti (vulkanismus). V kráteru Jezero ovšem zatím nikde nebyly nalezeny stopy po vysokých teplotách nebo vulkanické aktivitě.
Greigit (Fe₃S₄) je na Zemi produkován bakteriemi, které redukují síran v prostředí bez přístupu kyslíku (např. močály a laguny). Bakterie používají sírany (SO₄²⁻) jako zdroj energie, přičemž uvolňují sirovodík (H₂S), který reaguje s Fe²⁺ za vzniku greigitu. Není to ovšem tak jednoduché - protože i greigit může vznikat anorganickou cestou (např. při vulkanické aktivitě), ale opět - v kráteru Jezero chybějí důkazy vulkanismu.
Leopardí skvrny
Skvrny, které byly nalezeny v marsovských horninách, mají tmavé okraje a světlejší středy, což odpovídá podobným nálezům, které známe ze Země. Zde jsou vytvářeny biologickými filmy - tedy koloniemi mikrobů, které metabolizují živiny a ve kterých dochází k chemickým reakcím s okolními minerály. I tady ovšem může existovat alternativní vysvětlení jevu - skvrny mohly vzniknout geochemickými procesy (např. difúzí iontů v horninách). Situace je ale nadějná, protože jejich prostorové uspořádání je na Zemi typické právě pro biologickou aktivitu.
Proč vědci zůstávají skeptičtí?
Je to kvůli řadě falešných poplachů, které jsme zažili v minulosti. Už několikrát se zdálo, že byl nalezen důkaz mimozemského života - aby se později ukázalo, že šlo o chybnou interpretaci. Minimálně na jeden takový případ si jistě vzpomínáte. Jednalo se o meteorit ALH84001 (1996).
V antarktickém meteoritu, který pochází z Marsu, byly nalezeny mikroskopické struktury podobné fosiliím a krystalky magnetitu (který na Zemi produkují některé bakterie). Později se mělo ukázat, že pravděpodobně vznikly šokovým tavením při dopadu meteoritu na Zemi, a tedy nikoliv díky biologické aktivitě.
Australské fosilie z roku 1990 byly také nějakou dobu považovány za důkaz mimozemského života. V hodně starých horninách (jejich stáří bylo odhadováno na zhruba 3,5 miliardy roků) byly objeveny vláknité struktury, které vědci interpretovali jako nejstarší fosilie bakterií. Bohužel se mělo později ukázat, že šlo o artefakty vzniklé pozdějšími geologickými procesy (překrystalizováním původních neorganických sloučenin).
O další planý poplach se v roce 2016 postaraly stromatolity z Grónska. Vědci oznámili objev 3,7 miliardy let starých stromatolitů (vrstvené útvary tvořené mikroby). Pozdější analýza ukázala, že struktury vznikly deformací hornin, nikoli biologicky.
Zároven je také jasné, že nejen na Zemi, ale také na Marsu mohou probíhat zatím neidentifikované a neznámé geochemické procesy, které napodobují tvorbu stop pradávného života. Na Marsu například není volný kyslík, zato se tam nacházejí perchloráty (toxické soli), které by mohly katalyzovat neobvyklé chemické reakce.
I když tedy stopy, které vědci objevili na Marsu, vypadají nadějně, nedá se vyloučit jejich vznik anorganickou cestou. Chybí navíc fosilie buněk nebo DNA, které by byly samozřejmě nejlepším a přímým důkazem pradávného života.
Budoucí průzkum Marsu
Vědci teď čekají na vzorky, které nasbíral rover Perseverance. Bohužel byla mise, která je měla na Marsu vyzvednout, zrušena. Pokud jsme optimističtí, můžeme se těšit na analogickou misi, kterou by mohla provést Čína. Ta by mohla vyzvednout vzorky v kráteru Jezero někdy po roce 2030. Pokud se nepovede čínská mise, můžeme zůstat bez jasných důkazů ještě celá desetiletí.
Doufejme ovšem, že se podaří na Mars poslat další, vylepšené rovery. Ty by mohly mít na palubě například miniaturizované DNA sekvenátory, které by mohly hledat stopy po genetickém materiálu. Držme vědcům palce, aby se jim podařilo hádanku života na Marsu rozluštit.
Dana Tenzler
