S jakými zdroji mohou počítat osadníci Marsu?
Každý kilogram materiálu vynesený na oběžnou dráhu a následně dopravený k Rudé planetě vyžaduje obrovské množství paliva a tím zároveň značně omezuje velikost a vybavení budoucích misí.
I když na Rudou planetu zatím letět nemůžeme, vědci přesto už v dnešní době vymýšlejí koncept, který dovolí využívání místních zdrojů. Plán možná znáte pod zkratkou ISRU. Bude to vlastně jediná možnost, jak vybudovat trvalou základnu bez naprosté závislosti na zásobovacích lodích ze Země. Ty by totiž musely nejen překonávat vzdálenost milionů kilometrů - mohly by to dělat jen jednou za dva roky, když se otevírá tzv. startovací okno a obě planety se potkávají na stejné části oběžné dráhy kolem Slunce.
Budování základny
Suroviny, které lidé najdou na Marsu, budou použity samozřejmě hlavně pro konstrukci infrastruktury. Regolit a místní horniny budou muset sloužit jako ochrana před nebezpečným kosmickým zářením a extrémními teplotními výkyvy.
To ale není zdaleka všechno. Lidé se budou muset naučit těžit kovy a vyrábět náhradní díly pro svá technologická zařízení bez nutnosti čekat na dodávky ze základny na Zemi.
A také budou muset nějak vyrábět pohonné hmoty, které umožní pozdější návrat astronautů zpátky na Zemi.
Zdroje na Marsu
Co tedy musí mít osadníci přesně k dispozici?
Na Marsu se naštěstí nacházejí zdroje pro výrobu kyslíku a metanu. To jsou složky raketového paliva, které by se jinak musely v obrovských objemech vozit ze Země. Schopnost natankovat loď na povrchu Marsu pak změní styl vesmírného cestování a udělá z Rudé planety odrazový můstek pro budoucí výlety lidstva do Sluneční soustavy.
Dnes už kromě toho víme, že se na planetě ve velkém vyskytuje led, který se nachází pod jejím zaprášeným povrchem. Ten bude moci být využit pro výrobu kyslíku k dýchání a pro výrobu hnojiv, která z marsovské půdy vytvoří substrát pro pěstování potravin v různých uzavřených systémech.
Přítomnost různých kovů a minerálů bude neméně důležitá. Osadníci si budou muset z místních materiálů vybudovat například solární farmy nebo třeba i malé jaderné reaktory.
Geologie Marsu
Přitom nemůžeme o zdrojích na Rudé planetě přemýšlet v pozemských kategoriích. Obě planety se vyvíjely odlišně - co se týká geologie. V praxi to znamená, že zatímco Země je světem neustálého pohybu litosférických desek, Mars představuje planetu se statickou minulostí. To mimo jiné určuje, jakým způsobem se v jeho nitru a na povrchu objevují nebo koncentrují užitečné minerály.
Naše planeta je svým způsobem privilegovaná. Funguje tu desková tektonika, která by se dala přirovnat k chemickému reaktoru. Ten v subdukčních (klesajících) zónách recykluje zemskou kůru, která je obohacená o povrchovou vodu. Díky tomu se vytváří podmínky pro vznik ložisek kovů - například mědi, zlata nebo stříbra. Jinými slovy, voda umožňuje v tzv. hydrotermálních žilách vysrážení, koncentrování nebo krystalizaci různých nezbytných chemických elementů nebo jejich sloučenin.
Na Marsu, kterému desková tektonika chybí, bohužel nic takového očekávat nemůžeme. V podzemí se tu naopak tvořily obrovské tepelné proudy, které zůstaly pod stejným bodem kůry po stovky milionů roků. Vyrostly tu největší sopky ve Sluneční soustavě. Budou se tu nacházet magmatická ložiska, ve kterých se těžké kovy jako chrom, titan nebo nikl mohly nerušeně usazovat v obrovských objemech - aniž by byly rozptýleny pozdějšími pohyby desek.
Kromě toho, že je voda na Zemi aktivní ve výše zmiňovaných hydrotermálních žilách, má ještě i jinou roli. Proniká hluboko do zemské kůry, kde se ohřeje a vyluhuje kovy, které následně ukládá na mořském dně.
Mars sice měl v minulosti na povrchu tekoucí vodu, ale její působení bylo pravděpodobně jen relativně krátké. Místo hydrotermální cirkulace se na Rudé planetě tedy nejspíš setkáme s ložisky důležitých hornin a kovů, které vznikly následkem dopadů asteroidů.
Energie uvolněná při impaktu dokázala lokálně roztavit podzemní led a možná i spustit cirkulaci horkých tekutin. Ty pak mohly vytvářet minerální žily podobné těm pozemským. To je vlastně dobrá zpráva. Takové zdroje mohou být sice od osady hodně vzdálené - ale zato mohou být extrémně bohaté na specifické prvky, které by jinak zůstaly v hornině rozptýleny v nepoužitelných koncentracích. Vědci doufají, že na Marsu bude stačit nalézt taková místa - a odpadne technologicky složitý a energeticky náročný proces koncentrace těchto zdrojů.
Vliv atmosféry
Tvorbu ložisek na Marsu ovlivňuje také atmosféra, lépe řečeno její absence. Pozemská atmosféra prošla v prehistorické době různými změnami. Vlastně se změnila hned několikrát. Díky aktivitě živých organismů například došlo k obohacení kyslíkem. To kdysi vedlo k vysrážení železa rozpuštěného v oceánech a vzniku železných rud, které dnes tvoří hlavní světové zdroje této suroviny.
Na Marsu k takovému biologickému ovlivnění geochemie nikdy nedošlo. Tamní sedimenty jsou ovlivněny spíš vypařováním vody. To jistě umožnilo vznik ložisek síranů a chloridů. Ty sice nejsou zdrojem důležitých kovů, mohou ovšem sloužit jako zdroj síry, hořčíku nebo dalších solí.
To znamená, že budoucí kolonisté budou muset vyvinout své vlastní (od pozemských odlišné) těžební strategie. Marsovské rudy budou mít jiné mineralogické složení a nižší stupeň oxidace než ty, na které jsme zvyklí z pozemských dolů. Kvůli tomu bude nutné vyvinout také jinou technologii zpracování.
Budoucnost tedy není ani tak černá - jako spíš napínavá. Lidstvo se na Marsu setká s novými výzvami, které bude muset vyřešit. Výlety na Rudou planetu tak možná paradoxně pomohou lidem, kteří zůstali na Zemi. Budou muset nalézt nové způsoby, jak využívat zdroje - a to může být užitečné i na naší vlastní planetě. Je to hezká představa, že zdrojem technologického pokroku nebudou už války mezi jednotlivými státy - ale daleké planety, kde se budou vyvíjet nové a důmyslné způsoby, jak přežít v nevhodných podmínkách.
Zdroje: Odkaz, Richard M. Palin, Laurence Robb, Nicholas J. Gardiner, Lot Koopmans, Felix Sihombing, Mohammad Sayab, Jon Wade, Stephen M. Elardo, Potential strategic ore deposits on Mars: Implications for in situ resource utilization, Earth-Science Reviews, Volume 271, 2025
Dana Tenzler
