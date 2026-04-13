Revoluce v mapování sluneční soustavy
Jsme konečně svědky toho, jak začíná éra moderní digitální astronomie. To, co dřív trvalo roky nebo celá desetiletí, zvládne tato nová technologie za několik měsíců. Na co se můžeme těšit v budoucnosti?
První velký soubor dat odeslaný do Minor Planet Center (MPC) obsahuje zhruba milion pozorování pořízených během pouhého měsíce a půl. Kromě tisíců nových a dosud neznámých objektů se vědcům podařilo znovu potvrdit víc než 80 000 známých asteroidů. Mezi nimi byla i tělesa, která astronomové v minulosti sice znali, ale kvůli nepřesně určeným drahám je následně ztratili z dohledu.
Nové blízkozemní objekty
V souboru dat se také nachází 33 dřív neznámých blízkozemních objektů (NEO). Jedná se o asteroidy a komety, které se ke Slunci přibližují na vzdálenost menší než 1,3násobek vzdálenosti Země od Slunce. I když žádný z těchto nově objevených objektů nepředstavuje pro naši planetu hrozbu, protože jejich dráhy nekřižují dráhu naší Země, jejich detekce je pro planetární obranu před asteroidy přesto důležitá.
Největší z nově nalezených těles má průměr kolem 500 metrů. Vědci odhadují, že zatím známe jen asi 40 % středně velkých objektů (nad 140 metrů), které by při dopadu mohly způsobit regionální katastrofu.
Jakmile přejde observatoř Very Rubinové do plného provozu, očekává se, že odhalí dalších 90 000 blízkozemních objektů a zvýší naši znalost populace těles nad 140 metrů na úctyhodných 70 %.
Ledové světy ve vnější soustavě
Ještě dramatičtější je pokrok v mapování vnějších oblastí Sluneční soustavy. Za pouhé dva měsíce observatoř objevila zhruba 380 transneptunických objektů (TNO) – ledových těles obíhajících až za dráhou Neptunu. Pro srovnání, za posledních třicet let jich bylo objeveno celkem asi 5 000.
Dva z těchto nových světů, provizorně pojmenované 2025 LS2 a 2025 MX348, se pohybují po extrémně protáhlých drahách. V nejvzdálenějším bodě dosahují tisícinásobku vzdálenosti Země od Slunce, což je řadí mezi 30 nejvzdálenějších známých malých planetek. Studium těchto objektů není jen statistickým sbíráním čísel. Jejich dráhy slouží jako gravitační sondy, které nám mohou prozradit, jak se obří planety v rané historii stěhovaly, nebo jestli se v hlubinách naší soustavy neskrývá další, dosud neobjevená devátá planeta.
Nejvýkonnější kamera světa
Observatoř Very C. Rubinové se nachází na vrcholu Cerro Pachón v severním Chile, nedaleko města La Sereny, ve výšce asi 2 682 metrů nad mořem. Základní provozní a datové zázemí je umístěno v La Sereně, tedy asi 100 km od samotného teleskopu.
Za všechny své úspěchy vděčí observatoř jedinečné kombinaci obřího zrcadla a nejsilnějšího digitálního fotoaparátu, jaký byl kdy pro astronomii zkonstruován.
Teleskop dokáže snímat jižní oblohu s šestkrát vyšší citlivostí než současné systémy. To samozřejmě vyžadovalo i novou softwarovou architekturu. Jedná se tedy o technologicky úplně nový projekt.
Hledání transneptunických objektů se podobá hledání jehly v miliónech kupek sena. Počítač se musí naučit odfiltrovat miliardy světelných zdrojů a identifikovat mezi nimi ty, které nezůstávají na jednom místě, ale naopak se na naší obloze nepatrně pohybují.
Desetiletí objevů právě začíná
Všechny tyto nové objevy jsou jen malou špičkou ledovce. Hlavní projekt, Legacy Survey of Space and Time (LSST), startuje už v tomto roce. Vědci očekávají, že observatoř bude objevovat stejné množství asteroidů (tedy 11 000) každé dvě až tři noci.
Cílem je vytvořit nejpodrobnější sčítání a analýzu malých objektů naší Sluneční soustavy. Díky tomu vědci získají další kamínky do mozaiky historie našeho vesmírného domova. Dovolí pak porozumět tomu, jak vznikal a jak se vyvíjel svět, ve kterém žijeme. Držme palce, aby se průzkum dařil.
Během desetiletého projektu LSST se očekávají také objevy supernov a jiných přechodných jevů. Observatoř bude sledovat i proměnné hvězdy a aktivní jádra galaxií. Zároveň bude zkoumat temnou hmotu a temnou energii díky měření gravitačního čočkování, rozložení galaxií a velkorozměrové struktury vesmíru. Stejně zajímavé ovšem mohou být i nečekané objevy, protože takto rozsáhlé a opakované mapování oblohy často ukáže objekty a jevy, které zatím neumíme předvídat.
Zdroj: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory (2026); Early Data Reveals Over 11,000 New Asteroids.
Dana Tenzler
- Počet článků 1175
- Celková karma 18,31
- Průměrná čtenost 1223x