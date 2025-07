První trojan Saturnu

Vědci objevili u Saturnu první zatím známý asteroid typu trojan. To jsou tělesa, která mají zvláštní oběžnou dráhu a doprovázejí planetu na její dráze kolem Slunce. Podaří se ho navštívit? (délka blogu 3 min.)

Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler

V roce 2019 si astronomové poprvé všimli na noční obloze malého nenápadného bodu - jednoho z nespočetných asteroidů, které patří k naší Sluneční soustavě. Trvalo ale ještě několik let, než pomocí pečlivých výpočtů a archivních pozorování astronomové zjistili, že to není obyčejný asteroid. V roce 2024 bylo jasné, že se jedná o prvního známého trojského koně Saturnu. To znamená, že sdílí oběžnou dráhu se samotným Saturnem, ale drží se v jedné ze speciálních oblastí, kterým říkáme Lagrangeovy body. Tyto body jsou jako neviditelné kapsy, kde se drobná tělesa mohou bezpečně „schovat“ před gravitačními silami obří planety i Slunce.

Lagrangeovy body

... jsou speciální místa v prostoru, která vznikají v soustavě dvou velkých obíhajících těles (například Slunce a planeta). V těchto bodech se gravitační a setrvačné síly obou těles navzájem přesně vyrovnávají, takže v nich může třetí, mnohem menší těleso zůstat v relativně stabilní poloze vůči oběma větším tělesům.

Existuje pět Lagrangeových bodů, označovaných L1 až L5:

L1, L2 a L3 leží na přímce spojující obě velká tělesa. L1 je mezi nimi, L2 za menším tělesem a L3 za větším tělesem na opačné straně oběžné dráhy menšího tělesa.

L4 a L5 tvoří s oběma tělesy vrcholy rovnostranného trojúhelníku; nacházejí se na stejné oběžné dráze jako menší těleso, 60° před ním (L4) a 60° za ním (L5).

Body L4 a L5 jsou stabilní, pokud je hmotnostní poměr mezi dvěma hlavními tělesy dostatečně velký (například Slunce a Jupiter). Právě v těchto bodech se často nacházejí tzv. trojané, kteří tedy logicky sdílejí stejnou oběžnou dráhu s planetou a předcházejí ji o 60 stupňů nebo se za ní o 60 stupňů zpožďují.

Lagrangeovy body jsou v praxi využívány například pro umisťování kosmických sond – například v bodě L1 mezi Zemí a Sluncem se nacházejí sondy, které monitorují Slunce, zatímco v bodě L2 (za Zemí) jsou umístěny teleskopy pro pozorování hlubokého vesmíru.

Trojané

Většina trojských asteroidů, které známe, obíhá kolem Jupiteru. Saturn byl až dosud bez svého trojského společníka. Proto je objev 2019 UO 14 tak vzrušující – je to jako najít zapomenutý ostrov na mapě, kde už nikdo nečekal žádné překvapení.

Trojané jsou pro vědce něco jako časové schránky. Mohou v sobě skrývat informace o tom, jak vznikala Sluneční soustava a jaké materiály se tehdy nacházely v našem okolí. Některé teorie dokonce říkají, že právě díky podobným tělesům se na Zemi dostala voda nebo organické molekuly potřebné pro vznik života.

2019 UO 14 je navíc zvláštní tím, že zůstane ve stavu trojana jen několik tisíc let – v kosmickém měřítku je to velmi krátká doba. To znamená, že je to spíš rychlý návštěvník než stálý obyvatel příslušného lagrangeova bodu. Vědci také spekulují, že by mohl být tzv. aktivní - tedy že by z něj mohly unikat plyny nebo prach, podobně jako z komet. Pokud by se to potvrdilo, byl by to první známý aktivní trojan v celé Sluneční soustavě.

Co by mohl takový asteroid prozradit?

Vědci vytvořili plán, jak tento zajímavý asteroid navštívit. Nebude to ale jednoduché. Jeho dráha je nakloněná o 30 stupňů k ekliptice (rovině dráhy planety) a kolem Slunce obíhá jednou za více než 30 roků. To znamená, že se k rovině, ve které obíhá většina planet, přiblíží jen jednou za 15 roků. Start sondy musí být tedy pečlivě načasovaný.

Aby se k němu sonda vůbec dostala, musela by využít gravitační asistence jiných planet, například Jupiteru nebo Saturnu. Vědci také přemýšlí o použití elektrického pohonu nebo solárních plachet, které by sondě umožnily dlouhodobě a úsporně zrychlovat. V optimálním případě, kdy se asteroid právě nachází nedaleko oběžné dráhy Jupiteru, by se pak cesta trochu zkrátila a sonda by nemusela letět až k Saturnu.

Taková cesta by pak trvala (v závislosti na zvolených parametrech) 11 až 25 roků.

Vědci chtějí zjistit, zda je asteroid opravdu aktivní - jestli z jeho povrchu unikají plyny a prach, což by znamenalo, že je podobný kometám. Budou v jeho složení také chtít objevit stopy po materiálech, které byly přítomné při vzniku Sluneční soustavy.

Každý takový objev by byl jako další dílek do velké skládačky, kterou se snažíme složit už od pradávna: Odkud pocházíme? Jak vznikla naše planeta a život na ní? A co všechno se ještě skrývá v temných koutech sluneční soustavy?

