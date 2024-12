První detailní snímek hvězdy vně Galaxie

Nedávno se poprvé podařilo pořídit snímek umírající hvězdy, které se nachází vně naší Galaxie. Obří hvězda se už obklopila kokonem horkého prachu a poměrně brzy by měla explodovat coby supernova. (délka blogu 3 min.)

Astronomům se v minulosti podařilo pořídit více než dvacet detailních snímků cizích hvězd - všechny ovšem patřily do naší vlastní Galaxie. Nyní se poprvé podařilo nasnímat hvězdu, která do ní nepatří. Jedná se o hvězdu WOH G64, která se nachází ve Velkém Magellanově mračnu.

Výše zmiňovaná WOH G64 patří do kategorie obřích hvězd, procházejí na konci svého aktivního života různými zajímavými procesy. Ještě dřív než vybuchnou coby supernova, ztrácejí například část své hmoty ve formě prachu.

WOH G64

WOH G64 je jednou z největších nám známých hvězd. Patří ke hvězdám, kterým se říká Mira a které jsou bohaté na uhlík. Nachází se ve Velkém Magellanově mračnu, tedy menší galaxii, která se nachází v našem nedalekém vesmírném okolí. Na obloze ji můžete vidět v souhvězdí Mečouna na jižní polokouli.

WOH G64 známe od 70. let 20. století, kdy ji objevili Bengt Westerlund, N. Olander a B. Hedin. Její jméno je tedy zkratkou a je tvořeno prvními písmeny příjmení svých tří objevitelů.

Předpokládá se, že hvězda je od nás vzdálena zhruba 160 000 světelných roků. Jasnost této zajímavé hvězdy se neustále mění a kolísá o víc než jednu magnitudu s periodou kolem 800 dnů.

WOH G64 je na konci svého klidného života a nachází se nyní ve stádiu rudého, případně žlutého veleobra. Vědci předpokládají, že k výbuchu supernovy by mohlo dojít během příštích 1000 až 10 000 roků.

Dnes ji obklopuje prstenec prachu, který sama vyvrhla do svého okolí. Je ho mimochodem opravdu hodně, kolem 3 až 9 násobku hmoty našeho Slunce. Byl objeven už v roce 2007

pomocí teleskopu Very Large Telescope (VLT). Nyní se podařilo tento oblak a jeho tvar dokonce přímo pozorovat díky přístroji GRAVITY a interferometru VLTI.

Obrázek: WOH G64, zobrazená pomocí GRAVITY a VLTI. Zdroj: ESO/K. Ohnaka et al., CC BY 4.0 < Odkaz >, Wikimedia Commons, Odkaz

První pozorování cizí hvězdy v jiné galaxii

Interferometr VLTI pracuje na Evropské jižní observatoři (ESO) v Jižní Americe. Je schopen kombinovat světlo zachycené jednotlivými teleskopy VLT (Very Large Telescope). Díky tomu umožňuje pořizovat velmi detailní snímky.

Hvězda v průběhu minulých roků měnila své optické vlastnosti, dá se tedy předpokládat, že u ní docházelo k vyvržení většího množství horkého prachu do okolí. Ukázalo se ale, že prachová obálka nemá tvar koule, jak bychom mohli intuitivně očekávat, ale že je zploštělá. Vědce to vlastně ani moc nepřekvapilo, protože podobný tvar pozorovali už i u jiných hvězd. Prach, vyvržený hvězdou WOH G64 vykazuje během pozorování specifické vlastností, díky nimž mohou vědci odhadnout, jaké má tento materiál chemické složení. Mělo by se jednat o poměrně průhledná zrnka Al 2 O 3 a silikátů bez účasti železa. Zrna kondenzují blízko hvězdy při teplotě kolem 1500 K.

Existence oblaku horkého prachu by měl být omezena na oblast blízko hvězdy. Každopádně se jím vysvětluje pozorování změny absolutní jasnosti hvězdy. Dnes je na naší obloze o hodně slabší než v minulosti.

Zdroj: Astronomy and Astrophysics, Odkaz